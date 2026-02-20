Nueva York se prepara para un fin de semana complicado debido a un nor’easter que podría dejar nieve significativa en la ciudad y sus alrededores, afectando tanto las vías principales como las zonas residenciales. Aunque todavía existen incertidumbres sobre el recorrido exacto de la tormenta y la cantidad final de acumulación, los meteorólogos ya comienzan a delinear su posible impacto, incluyendo posibles interrupciones en el transporte, rachas de viento fuertes y riesgo de inundaciones costeras menores a moderadas. Las autoridades y los residentes están en alerta, revisando planes de contingencia y preparándose para un inicio de semana potencialmente complicado en términos de clima.

James Tomasini, meteorólogo del National Weather Service, explicó que “hay alta confianza en un sistema de baja presión fuerte, aunque aún hay dudas sobre qué tan cerca pasará de nuestra área”. Según su análisis, se espera un promedio de 4 pulgadas de nieve, con una posibilidad de hasta 10 pulgadas en casos extremos. Sin embargo, si la tormenta se mantiene más alejada de la costa, la ciudad podría recibir apenas un rastreo de nieve.

Los meteorólogos advierten sobre vientos intensos en Nueva York. | Crédito: AFP

Por su parte, Bill Deger, meteorólogo senior de AccuWeather, indica que la nieve comenzará a caer en los cinco distritos de Nueva York el domingo por la mañana, intensificándose por la tarde y persistiendo hasta el lunes en la mañana. Según Deger, la ciudad podría ver entre 1 y 3 pulgadas de acumulación, mientras que en el este de Long Island podrían registrarse entre 3 y 6 pulgadas.

Ambos expertos coinciden en que estas cifras están sujetas a cambios, dependiendo del trayecto final de la tormenta. Deger señaló que “si la tormenta se mueve más rápido hacia el este, probablemente terminemos en el rango más bajo de nuestra previsión de 1-3 pulgadas”. En cambio, un recorrido más cercano a la costa podría traer nevadas significativas para los neoyorquinos.

Otro factor clave será la temperatura en superficie. El sábado, se esperan temperaturas en los 40s superiores, lo que dificultará la acumulación temprana de nieve. Deger explica que “no será hasta tarde en el día y durante la noche cuando las 1 a 3 pulgadas realmente se acumulen. Las principales vías podrían mantenerse transitables hasta después del anochecer del domingo”.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un máximo de 37°F el domingo y un mínimo cercano a 32°F, condiciones que podrían hacer que las carreteras sean más peligrosas durante la madrugada del lunes.

Se esperan posibles inundaciones costeras en Nueva York durante la noche del domingo. | Crédito: AFP

Además de la nieve, los vientos fuertes serán una preocupación. Tomasini pronostica ráfagas de 30 a 35 mph y vientos sostenidos de 20 a 25 mph. Los residentes también deben prepararse para inundaciones costeras menores a moderadas durante la marea alta del domingo por la noche.

