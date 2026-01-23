Estados Unidos vive horas de alta tensión por el avance de una intensa tormenta invernal que mantiene bajo alerta a gran parte del país. Las nevadas persistentes, el hielo en carreteras y el frío extremo ya están alterando la rutina diaria de millones de personas, con cancelaciones de clases, retrasos en vuelos y llamados urgentes a limitar los desplazamientos. En este contexto, más de 200 millones de personas enfrentan algún tipo de advertencia climática este fin de semana, mientras la tormenta sigue avanzando. La pregunta clave ahora es cuáles son los estados afectados hoy por nieve y frío extremo.

Alertas por nieve, hielo y frío extremo en Estados Unidos

Según el Pronóstico Experimental de Tormentas Invernales (WSO) del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), la tormenta seguirá avanzando durante los próximos días, afectando desde el sur hasta el noreste del país. Las condiciones adversas incluyen nevadas persistentes, episodios de lluvia helada y sensaciones térmicas peligrosamente bajas, lo que representa un riesgo tanto para conductores como para peatones. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia constante y actualizan las alertas para advertir sobre posibles impactos en servicios, energía y actividades cotidianas.

Autoridades monitorean la tormenta invernal en EE.UU., donde el hielo y las bajas temperaturas complican la movilidad. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Estados más afectados hoy por la tormenta invernal

De acuerdo con la información oficial, estos son los estados que hoy presentan mayor impacto por la tormenta invernal:

Texas

Oklahoma

Nuevo México

Kansas

Arkansas

Mississippi

Louisiana

Missouri

Tennessee

Kentucky

Illinois

Indiana

La tormenta invernal en EE.UU. continúa afectando a decenas de estados con nevadas persistentes y condiciones peligrosas. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Ohio

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Virginia

West Virginia

Delaware

Pennsylvania

Connecticut

Massachusetts

Nueva York

Vermont

New Hampshire

En estas entidades se reportan carreteras peligrosas, posibles interrupciones de servicios y complicaciones para actividades escolares y laborales.

Recomendaciones ante la tormenta invernal

Ante este escenario de clima extremo, las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Entre las principales sugerencias destacan:

Evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante nevadas o hielo en carreteras.

Mantenerse informado a través de reportes oficiales del NWS y autoridades locales.

Preparar el hogar ante posibles cortes de energía o bajas temperaturas prolongadas.

Vestirse en capas y limitar la exposición al frío extremo.

La tormenta invernal continuará bajo monitoreo constante por parte del Servicio Nacional de Meteorología, que actualizará el pronóstico conforme avance el sistema. Seguir las alertas vigentes y actuar con prevención es clave para reducir riesgos y mantenerse a salvo durante este evento que impacta a gran parte de Estados Unidos.

