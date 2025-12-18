La ciudad de Nueva York se prepara para enfrentar un drástico cambio en las condiciones climáticas debido a una tormenta invernal inminente. ¿Qué fenómenos meteorológicos se puede esperar para este jueves 18 y viernes 19 de diciembre? En caso residas en esta ciudad, presta atención a la información que te explicaré en los siguientes párrafos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el posible frente frío que se establecerá en esta área traería consigo tormentas eléctricas y aproximadamente una pulgada de lluvia desde hoy hasta el 19 de diciembre.

Con este pronóstico compartido por la agencia, se dio alerta a posibles inundaciones costeras y vientos que alcanzarían velocidades de hasta 72 km/h para cada distrito que conforma esta ciudad. Se estima que estas ráfagas podrían desplazar objetos por el cielo, ocasionando un posible daño físico.

“Cualquier decoración navideña que no esté asegura o cualquier cosa que pueda tener suelta afuera (de su hogar), es posible que desee asegurarla antes de mañana (viernes 19 de diciembre”, fue la advertencia de Dominic Ramunni, meteorólogo del NWS.

Se prevé lluvias y fuertes vientos en diversos distritos de esta ciudad. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Qué temperaturas se prevén en la ciudad de Nueva York en estos días

El climatólogo Ramunni indicó que, entre el jueves y viernes de la presente semana, los valores alcanzarían máximos históricos cercanos a los 50°F (10°C) en toda la ciudad. Sin embargo, las temperaturas descenderán en la noche del 19 de diciembre, con temperaturas que llegarían a 37°F (3°C).

Tras atravesar dos días marcadas por el frío intenso, se anticipa una recuperación en el mercurio para este ciudad durante el fin de semana. Según el NWS, el panorama gélido cederá para dar paso a cielos despejados y soleados, permitiendo a sus residentes disfrutar de condiciones climáticas más favorables.

Es necesario usar ropa abrigadora en esta situaciones, a fin de evitar una hipotermia o congelación. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Cómo prevenir estas condiciones climáticas previstas en Nueva York

Si estás viviendo en algún distrito de esta ciudad, es necesario que tomes las precauciones para evitar cualquier inconveniente ante estos pronósticos. Para ello, te recomiendo posponer cualquier actividad al aire libre y evitar rutas propensas a inundaciones.

En caso estés en tu hogar, te recomiendo guardar cualquier objeto que esté en el exterior; además de cerrar correctamente las ventanas y puertas. Es necesario que cuentes con un kit de emergencia (linterna, agua, batería, comida o cargadores portátiles) ante cualquier imprevisto.

