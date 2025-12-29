El cierre del año en Estados Unidos sigue siendo amenazado por una tormenta invernal , ya que está perjudicando los planes de miles de viajeros. Las condiciones climáticas que trae este fenómeno meteorológico han provocado serios riesgos en las principales carreteras del país. Ante este panorama, es sumamente necesario que tomes en cuenta las advertencias de las autoridades para que disfrutes de un buen inicio de año.

El sistema ha traído consigo intensas nevadas y fuertes vientos de hasta 60 km/h, los cuales se hicieron presentes en ciertas localidades situadas desde el Medio Oeste hacia el Noreste del país. La combinación peligrosa de ambos factores tuvo una repercusión en los vuelos.

Según Noticias Telemundo, este lunes se han registrado más de 300 vuelos cancelados y aproximadamente 900 retrasos en los principales aeropuertos del país para salvaguardar la integridad física de los usuarios.

Los principales aeropuertos han cancelado o retrasado sus vuelos por las condiciones climáticas. (Crédito: AFP)

Esta peligrosidad también se traslada hacia los conductores, ya que pueden sufrir accidentes de tránsito debido a la presencia de hielo negro en las carreteras, lo que ocasionaría que pierdan el control y se deslicen.

Un viajero, de nombre Frank Martínez, declaró al medio citado que tuvo serias complicaciones para conducir su vehículo; sin embargo, fue consciente que reducir la velocidad era la clave para evitar cualquier tipo de acontecimiento lamentable.

Miles de usuarios se quedaron sin electricidad

Estas condiciones climáticas también tuvieron un impacto en las personas que residen en la región Medio Oeste, especialmente en Michigan. Según Noticias Telemundo, más de 120 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica en la mañana de este lunes 29 de diciembre.

Ante la falta de electricidad, los diversos hogares sintieron las bajas temperaturas, pues no tuvieron las posibilidad de beneficiarse de sus respectivas calefacciones.

Los efectos de la tormenta invernal perjudican notoriamente el estilo de vida de las personas. (Crédito: AFP)

Recomendaciones si viajarás por carreteras por fin de año en EE.UU.

Si conducirás por carreteras que comprenden desde la región Medio Oeste hacia el Noreste, es probable que seas perjudicado por la nieve y los vientos. Por ello, es necesario que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:

Tienes que revisar el estado de tu vehículo. Verifica si tus neumáticos, frenos, batería, limpiaparabrisas y otras partes del auto están funcionando correctamente.

Trae contigo un kit de emergencia. Debes equiparla con mantas, ropa abrigadora, agua, alimentos no perecibles, linterna, rascador de cielo y pala pequeña.

Prioriza conducir a baja velocidad. Acelera y frena de manera suave, y evita totalmente el uso del control de crucero en condiciones resbaladizas.

Trata de tomar un espacio considerable de otro auto. De esa manera evitarás cualquier tipo de accidente de tránsito.

