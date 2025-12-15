Los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut despertaron este domingo con un paisaje completamente blanco tras el paso de una tormenta invernal que dejó varias pulgadas de nieve y marcó el primer evento significativo de la temporada. Desde temprano, calles, aceras y parques quedaron cubiertos, lo que complicó la movilidad en gran parte del área.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo activo un aviso de clima invernal hasta la tarde, con acumulaciones generales de entre 3 y 5 pulgadas; sin embargo, zonas del sur y este de la región, como Long Island y partes de Nueva Jersey, registraron las nevadas más intensas, con reportes que superaron las 6 y hasta 8 pulgadas en algunos condados.

Las condiciones en las carreteras se volvieron peligrosas durante horas, con nieve compactada y superficies resbaladizas. Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad y extremar precauciones, especialmente en puentes, pasos elevados y zonas sombreadas, donde el hielo suele persistir por más tiempo.

En varias zonas se registraron acumulaciones de entre 3 y 8 pulgadas, con mayor impacto en Long Island y partes de Nueva Jersey. (Foto: STAN HONDA / AFP)

El transporte público y aéreo también se vio afectado. Varias líneas del metro de Nueva York registraron retrasos desde la mañana, mientras que la FAA informó demoras superiores a dos horas en vuelos de llegada y salida en los aeropuertos LaGuardia y JFK, donde se implementaron paradas temporales en tierra por la nieve y el hielo.

Tras la tormenta, el frío extremo se convirtió en la principal preocupación. Una masa de aire ártico se instaló en la región, con temperaturas que cayeron a los dígitos simples durante la madrugada del lunes y máximas que apenas alcanzaron los 20 grados Fahrenheit, aumentando el riesgo de hielo negro en calles y autopistas.

El Departamento de Saneamiento de Nueva York desplegó cuadrillas desde la madrugada para esparcir sal y volver a tratar las vías más complicadas.

Tras la nevada, el ingreso de aire ártico provocó temperaturas extremas y riesgo de hielo negro en calles y autopistas. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

“Nos estamos enfocando en algunas autopistas, porque ahí vimos durante la noche derretimiento y recongelamiento”, explicó el comisionado interino Javier Lojan. “Hemos estado monitoreando esas carreteras de manera constante durante la noche y volviendo a intervenir según fue necesario esta mañana”.

Las autoridades insistieron en que peatones y conductores se mantengan alerta, ya que el hielo negro puede ser difícil de detectar y provocar caídas o accidentes. Aunque no se esperan nuevas nevadas importantes, el frío persistente puede volver a congelar superficies húmedas, manteniendo condiciones riesgosas.

De cara a los próximos días, el clima comenzará a dar un leve respiro a mitad de semana. Se espera un aumento gradual de las temperaturas, que podrían alcanzar los 40 y hasta 50 grados hacia el jueves y viernes, aunque ese alivio vendría acompañado de lluvias. Mientras tanto, el primer episodio de nieve de la temporada ya dejó claro que el invierno llegó con fuerza al noreste.

Las autoridades pidieron extremar precauciones mientras continúan los trabajos de limpieza. (Foto: Yuki IWAMURA / AFP)

Las recomendaciones de las autoridades ante las bajas temperaturas

Aquí tienes las recomendaciones esenciales de las autoridades de EE. UU. ante bajas temperaturas.

Se recomienda que las personas se queden en casa en un lugar cálido. Nunca deben usar estufas de gas, hornos o parrillas para calentar. Es fundamental que los detectores de monóxido de carbono funcionen correctamente, ya que la intoxicación representa un riesgo serio. Se aconseja dejar que el agua gotee ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y revienten.

Al salir, se debe usar varias capas de ropa suelta y abrigadora para prevenir la hipotermia y la congelación. Es esencial cubrir todas las partes expuestas: manos, pies y cabeza. Las personas deben evitar el esfuerzo físico intenso (como palear nieve), ya que el frío aumenta el riesgo de problemas cardíacos.

Se debe limitar los viajes al mínimo. Si una persona debe conducir, debe mantener el tanque de gasolina lleno y llevar un kit de emergencia en el coche (mantas, agua, cables). Se aconseja conducir lentamente y evitar frenar bruscamente en carreteras heladas. Si alguien queda varado, debe permanecer en el vehículo y revisar que el tubo de escape no esté bloqueado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí