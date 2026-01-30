Estados Unidos está enfrentando duras condiciones climáticas a causa de una tormenta invernal que, de seguir intensificándose rápidamente, se convertiría en una peligrosa ‘bomba ciclónica’ . Este fenómeno ha causado preocupación entre los expertos en meteorología, ya que ciertos estados del país están registrando descensos drásticos de temperaturas, intensas nevadas y fuertes ventiscas. A continuación, te revelare cuáles son las zonas en alerta máxima y qué esperar para este cierre de semana. Es importante que prestes atención para que implementes una serie de medidas con el propósito de que te protejas de este panorama gélido.

En los últimos días, los estados que conforman la Costa del Golfo hasta Nueva Inglaterra presentaron intensas nevadas. Sin embargo, los puntos más afectados para este fin de semana serán las Carolinas, Tennessee, Georgia y partes de Virginia.

En el caso de Carolina de Norte, se pronostica acumulaciones de nieve de hasta 9 pulgadas en la ciudad de Raleigh. De manera similar, el área de Charlotte experimentará condiciones similares con un expectativa de hasta 7 pulgadas de nieve.

Raleigh, una ciudad de Carolina del Norte, registrará hasta 9 pulgadas de nieve para este cierre de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, la nieve no será el único riesgo en los estados bajo alerta, también se esperan fuertes ventiscas que alcanzarían velocidades de hasta 59 mph. Este factor es determinante para los conductores, ya que podría reducir su visibilidad.

Lo preocupante es que alrededor de 190 millones de ciudadanos que residen en las áreas afectadas del país están bajo alerta de que sean severamente impactados por estas temperaturas congelantes. Por esa razón, las autoridades han incentivado el uso de ropa abrigadora.

Se espera un frío intenso en EE.UU. este fin de semana

El clima gélido también estará presente en distintas localidades del Medio Oeste, el Sureste y el Noreste del país para este fin de semana a causa de este fenómeno meteorológico. Se prevé que en Nueva York la sensación térmica se sitúe en -4 °, mientras que en Chicago será de -8 °.

Para el domingo 1 de febrero, Nueva York registrará temperaturas gélidas en gran parte del día. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Florida, caracterizada por contar con valores térmicos cálidos en gran parte del año, también presentará un descenso en los termómetros en lo que resta de la presente semana. Este fenómeno marcará un hito, ya que el estado no registraba valores tan bajo en más de 10 años.

Como notarás, las condiciones climáticas para este fin de semana serán drásticas. Eso sí, los pronósticos pueden variar repentinamente; por ello, es importante que te informes con fuentes oficiales como el NWS .

