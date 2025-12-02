Un nuevo sistema invernal avanza por el oeste de Estados Unidos y amenaza con dejar condiciones peligrosas desde esta noche hasta la mañana del jueves. Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones, ya que se esperan carreteras resbalosas, visibilidad reducida y retrasos en los traslados matutinos. El panorama apunta a un jueves complicado para miles de residentes que deberán ajustar sus planes de viaje.

A partir del National Weather Service, la advertencia es clara: la tormenta traerá nieve acumulada que afectará a porciones de Colorado, Nuevo México y Wyoming, con un incremento en los riesgos para quienes deban desplazarse durante las horas más intensas del sistema.

El organismo meteorológico señala que los impactos en las rutas serán inevitables, especialmente en zonas montañosas y corredores viales de alta elevación.

Un sistema de tormenta traerá nieve acumulada desde esta noche hasta la mañana del jueves en partes de Colorado, Nuevo México y Wyoming. | Crédito: NWS

La recomendación oficial es mantenerse al tanto del desarrollo del sistema y consultar las actualizaciones locales en weather.gov, donde cada región publica alertas específicas, estimados de acumulación y posibles cambios en la trayectoria de la tormenta.

Prepararse con antelación, ya sea reorganizando viajes, saliendo antes o evitando rutas riesgosas, será clave para reducir contratiempos.

En varias zonas de EE.UU., las autoridades advierten de impactos en los viajes debido a las condiciones peligrosas del sistema. | Crédito: Kerem Yucel / AFP

Para los estados bajo alerta, la combinación de nieve persistente y temperaturas frías podría extender los problemas más allá del jueves por la mañana.

Las autoridades recuerdan que la temporada invernal apenas comienza y que este sistema es un recordatorio de la importancia de vigilar continuamente las condiciones del tiempo.

