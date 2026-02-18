California experimenta un respiro temporal tras varios días de intensas tormentas invernales que han dejado lluvia, nieve y vientos en gran parte del estado. Sin embargo, los meteorólogos advierten que el clima no ha terminado: se espera que otra tormenta golpee distintas regiones este jueves 19 de febrero, provocando más precipitaciones, nieve en zonas elevadas y posibles interrupciones en el tránsito. Los residentes deben mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y planificar con cuidado sus desplazamientos durante toda la jornada.

Qué esperar en el sur de California

Chandler Price, meteorólogo del National Weather Service en San Diego, señaló que la tormenta actual “está disminuyendo por el momento”.

“Lo que esperamos para lo que resta del día y hasta mañana en la mañana son lluvias ligeras”, agregó.

Sin embargo, una nueva tormenta comenzará a impactar el sur de California este jueves 19, iniciando en el norte de Orange County y el norte del Inland Empire alrededor de las 9 a.m., avanzando hacia el sureste durante la tarde y noche.

Se esperan entre 0.4 y 0.75 pulgadas de lluvia en el condado de San Diego y los valles costeros, mientras que en las montañas podrían acumular entre 1 y 1.25 pulgadas, gran parte en forma de nieve.

El desierto del sur de California recibirá solo entre 0.1 y 0.2 pulgadas, y Orange County junto al Inland Empire entre 0.33 y 0.5 pulgadas.

“Después de la medianoche, la lluvia habrá disminuido casi por completo”, señaló Price, agregando que el resto del fin de semana será seco.

California continúa bajo alerta tras la reciente tormenta. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Qué esperar en el centro de California

Carlos Molina, meteorólogo del NWS en Hanford, indicó que Central California tendrá un periodo de calma el miércoles 18, pero otra tormenta llegará el jueves.

“La tormenta comenzará durante la mañana, con la mayor intensidad de lluvia en la tarde y primeras horas de la noche”, explicó.

Se podrían presentar algunas tormentas eléctricas, aunque la tormenta será más corta que las recientes. Se esperan unas 0.25 pulgadas en el Valle de San Joaquín, y hasta 1 pulgada en las estribaciones de Sierra Nevada, mezclándose con nieve.

Las elevaciones entre 2,500 y 3,000 pies podrían recibir de 1 a 2 pulgadas de nieve, mientras que en la Sierra Nevada alrededor de 4,000 pies se anticipan entre 12 y 18 pulgadas.

Después del jueves, se espera clima despejado hasta el fin de semana, aunque otra tormenta podría llegar el domingo por la tarde o el lunes. Esta próxima tormenta podría ser más intensa, con un río atmosférico de humedad.

Las alertas en California se concentran en la Sierra, el Valle y el área de Sacramento. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Qué esperar en el norte de California

Sara Purdue, meteoróloga del NWS Sacramento, informó que más lluvia y nieve afectarán el área de Sacramento desde la tarde del miércoles 18 hasta la madrugada del jueves.Se esperan entre 0.5 y 0.75 pulgadas en el valle, y entre 1 y 2 pulgadas en las estribaciones y montañas. Luego el clima se calmará el viernes hasta el domingo, cuando otra tormenta traerá lluvias moderadas a fuertes.

En la región de la Bahía de San Francisco, Rachel Kennedy, meteoróloga del NWS, indicó que se esperan lluvias dispersas desde la tarde del miércoles, con una tercera tormenta llegando el miércoles en la noche.Los rangos más altos de lluvia estarán en las montañas costeras, específicamente Santa Cruz y Santa Lucia, con 1.5 a 2.5 pulgadas. Las elevaciones bajas recibirán alrededor de 0.5 pulgadas, con algo de nieve limitada a las montañas más al norte.

Se prevé un fin de semana con lluvia moderada a fuerte, continuando hasta principios de la próxima semana, manteniendo a California en un patrón activo de precipitaciones.

