El invierno no solo trae frío intenso, nieve por montones y facturas de calefacción más altas. Para algunas personas, las bajas temperaturas pueden agravar problemas de salud preexistentes. Factores como el aire frío y seco, junto con la menor exposición al sol, ponen a prueba el cuerpo de muchas personas. Sucede que el frío favorece la propagación de virus, estrecha los vasos sanguíneos para conservar el calor y hace que músculos y articulaciones se sientan más rígidos. Además, el aire seco reseca las mucosas de la nariz, garganta y vías respiratorias, lo que dificulta la defensa contra infecciones.

A lo anterior se suma la reducción de vitamina D por la falta de sol, un nutriente clave para el sistema inmune y la salud ósea.

Estos factores representan un riesgo especial para personas con enfermedades cardíacas. El estrechamiento de los vasos sanguíneos eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, obligando al corazón a trabajar más.

“También puede hacer que la sangre sea ligeramente más espesa y más propensa a la coagulación”, explicó el cardiólogo Sergiu Darabant, del Miami Cardiac & Vascular Institute, parte de Baptist Health South Florida, en conversación con el New York Post.

Médicos advierten que el frío también eleva la presión arterial y favorece la coagulación sanguínea. (Foto: Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

El especialista advirtió que una coagulación excesiva aumenta el riesgo de bloqueos peligrosos que pueden derivar en infartos o accidentes cerebrovasculares. Por eso recomienda vestirse en capas, limitar el tiempo al aire libre y mantenerse activo para favorecer la circulación.

“También es importante evitar transiciones rápidas desde calor extremo, como espacios interiores sobrecalentados o duchas calientes, directamente al aire frío del exterior, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden sobrecargar el sistema cardiovascular”, agregó.

El frío también afecta al sistema respiratorio. El aire frío y seco puede contraer los músculos de las vías respiratorias, espesar la mucosidad y provocar tos, silbidos y falta de aire, lo que resulta especialmente peligroso para personas con asma o EPOC.

“Cubrir la nariz y la boca en el frío, mantenerse hidratado y hacer estiramientos suaves y ejercicios de calentamiento ayuda a reducir la tensión en el corazón, los pulmones y las articulaciones”, señaló Darabant.

Vestirse en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse activo son algunas de las principales recomendaciones. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

La piel tampoco escapa a los efectos del invierno. La combinación de baja humedad exterior y aire caliente en interiores elimina los aceites naturales de la piel, lo que agrava afecciones como la psoriasis o el eczema.

Especialistas en dermatología recomiendan rutinas invernales con ingredientes hidratantes, evitar duchas muy calientes, usar humidificadores y proteger las manos con guantes.

Otras afecciones físicas y de salud mental también pueden empeorar en esta época. El frío intensifica dolores articulares, puede activar el síndrome de Raynaud y agravar enfermedades autoinmunes como el lupus o la esclerosis múltiple. Además, la falta de luz solar afecta el estado de ánimo y el sueño.

Los expertos aconsejan mantenerse activo, aprovechar la luz natural, cuidar la alimentación y buscar ayuda profesional si los síntomas físicos o emocionales se intensifican.

Recomendaciones oficiales ante la ola de frío en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

