Enfrentarse a una tormenta invernal mientras se conduce es uno de los desafíos más peligrosos para cualquier conductor en los Estados Unidos. Cuando la visibilidad disminuye y las acumulaciones de nieve bloquean tu trayecto, es necesario saber cómo reaccionar, ya que podrías evitar una tragedia. En las siguientes líneas, te presentaré una guía esencial con pasos prácticos y recomendaciones vitales para que te mantengas a salvo.

Si resides en el país y acostumbras a utilizar tu vehículo con frecuencia, debes saber que las tormentas de nieve pueden manifestarse en cualquier momento durante todo el invierno. Estos eventos meteorológicos son capaces de provocar escenarios peligrosos en las carreteras.

Existe un dato preocupante compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés): cada año se registran más de 5,000 muertes en carreteras a causa de las condiciones climáticas adversas.

En realidad, es posible evitar quedarte varado por una tormenta invernal. Para ello, es necesario que revises los informes meteorológicos antes de salir a casa y, de ser posible, viajar únicamente si se trata de un asunto importante.

Qué hacer si me quedo varado en un automóvil durante una tormenta de nieve

Basándome en los consejos otorgados por los expertos del NWS, estos son capaces de garantizar tu seguridad y que mantengas un temperatura corporal adecuada. Presta atención a la siguiente guía.

Enciende tu motor unos 10 minutos por cada hora. El propósito es que esta parte se mantenga caliente.

Abre un poco tu ventana para que ingrese aire fresco y evites la intoxicación por monóxido de carbono.

Verifica si el tubo de escape de tu auto está libre de cualquier obstrucción.

Trata de estirar los brazos, las piernas, los dedos de tus manos y de los pies. Así permites que la sangre de tu cuerpo circule y te mantengas caliente.

Intenta captar la atención de los rescatistas. Si estás varado en plena noche, enciende las luces del techo de tu vehículo.

Levanta el capó de tu vehículo después de que la nieve deje de caer.

Además de estas recomendaciones, es sumamente crucial que lleves contigo un kit de supervivencia equipado con artículos valiosos, tales como: mantas, linternas con pilas extra, botiquín de primeros auxilios, cuchillo, alimentos no perecibles, ropa extra, juego de herramientas, cuerda de remolque, cables de refuerzo, contenedor de agua, brújula y mapas de carretera.

