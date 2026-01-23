Miles de viajeros que intentaban salir, entrar o trasladarse dentro de Estados Unidos se verán afectados este fin de semana debido a una tormenta invernal de grandes proporciones. Se estima que la caída de nieve, la formación de hielo y el frío extremo provocarán cancelaciones, retrasos y reprogramaciones de decenas de despegues y aterrizajes en distintos aeropuertos del país. Esta situación genera confusión e incertidumbre, especialmente para quienes no tienen información actualizada sobre su vuelo, así que aquí te cuento cómo verificar si tu viaje fue cancelado o modificado.

Vuelos retrasados y cancelaciones por tormenta invernal

Según los reportes más recientes, más de 17 mil vuelos han sufrido retrasos dentro, hacia o desde Estados Unidos. En cuanto a cancelaciones, casi mil vuelos fueron suspendidos, y más de la mitad corresponden a operaciones nacionales o con origen o destino en el país. Este panorama complica los planes de viaje, sobre todo si no se revisa con anticipación el estatus de los vuelos.

Miles de personas en EE. UU. se preparan para la tormenta invernal que seguirá afectando la región. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Consulta el estatus de tu vuelo en tiempo real

Si eres uno de los pasajeros afectados, lo más importante es verificar el estatus de tu vuelo en tiempo real, porque los horarios pueden cambiar con minutos de diferencia debido a la tormenta.

Paso 1: Contacta a tu aerolínea

Verifica directamente con la aerolínea a través de sus canales oficiales: página web, app móvil, redes sociales o mostradores en el aeropuerto. Esto permite confirmar si tu vuelo fue cancelado, retrasado o reprogramado, y conocer alternativas como cambios de horario o reembolso.

Más de mil vuelos han sido cancelados en EE. UU. debido a la intensa tormenta invernal, afectando a miles de viajeros. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Paso 2: Consulta plataformas de seguimiento

Además de la aerolínea, puedes dar seguimiento a tu vuelo mediante sitios especializados como FlightAware, que proporciona datos en tiempo real sobre llegadas, salidas y cambios de itinerario en Estados Unidos y el mundo.

Recomendaciones para viajeros ante clima extremo

Mantente atento a las actualizaciones de aerolíneas y autoridades aeroportuarias.

Llega con tiempo al aeropuerto y prepárate para posibles demoras.

Considera tener a la mano opciones de transporte alternativo o fechas flexibles.

Evita acudir al aeropuerto sin consultar antes el estatus de tu vuelo, para no exponerte al frío o largas filas innecesarias.

Con estos pasos, podrás saber rápidamente si tu vuelo fue cancelado o retrasado y organizar mejor tu viaje mientras la tormenta invernal afecta a EE. UU.

