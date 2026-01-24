La tormenta invernal que está azotando distintas regiones de Estados Unidos no solo afectan la rutina de millones de personas que viven desde Chicago hasta Nueva York, pasando por Texas o Colorado. También representan un verdadero reto para quienes conviven con perros, gatos y otros animales que se han convertido en parte importante de nuestras vidas. En muchos hogares, incluyendo obviamente los latinos, las mascotas son parte de la familia: duermen en la misma cama, comparten el sofá y hasta celebran las fiestas con sus dueños. Pero cuando bajan las temperaturas, la nieve se acumula o los apagones se hacen frecuentes, esos compañeros peludos pueden correr graves riesgos. Por eso, veterinarios y organizaciones especializadas en bienestar animal insisten en que anticiparse marca la diferencia. Tomar algunas precauciones básicas puede evitar tragedias y garantizar que todos —humanos y animales— pasen el invierno seguros y con calor.

Cuando el frío se instala, conviene pensar en las mascotas con el mismo nivel de cuidado que en cualquier miembro de la familia. Así lo repiten veterinarios, rescatistas y organizaciones especializadas en bienestar animal, que llevan años viendo las consecuencias de no prepararse a tiempo. Por ello, en este artículo te compartiré las recomendaciones más importantes, basadas en lo que dicen los expertos y en la experiencia de quienes trabajan a diario con animales durante emergencias climáticas.

MANTENER A LAS MASCOTAS DENTRO DE CASA, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

Uno de los consejos más claros lo da Ryan Gutierrez, de Fayetteville Animal Service, en Carolina del Norte. Según explicó a medios locales, durante tormentas invernales lo mejor es mantener a las mascotas dentro de casa la mayor parte del tiempo, incluso si están acostumbradas a salir al patio o al jardín. Antes de dejarlas salir para hacer sus necesidades, recomienda despejar previamente una zona segura, sin hielo ni nieve acumulada. Además, advierte prestar especial atención a los animales que suelen salir corriendo cuando se abre la puerta, ya que el frío extremo puede desorientarlos y ponerlos en peligro. Dentro del hogar, sugiere revisar corrientes de aire cerca de puertas y ventanas, colocar mantas térmicas en las zonas donde las mascotas suelen descansar y asegurar bien portones y cercas.

AGUA, COMIDA Y SUMINISTROS

La American Veterinary Medical Association (AVMA) insiste en que la mejor preparación es la que se hace antes de que llegue el mal tiempo. Su presidente, el doctor Michael Bailey, lo resume así: “Lo mismo que haces por los niños en casa, debes hacerlo por tus mascotas”.

Eso implica tener suficientes provisiones por varios días, especialmente si hay riesgo de quedarse aislado o sin electricidad. Los expertos recomiendan contar con:

Alimento extra, seco o húmedo

Agua potable (los bebederos exteriores pueden congelarse)

Medicación habitual, si la mascota la necesita

Mantas, camas elevadas y material aislante

Un botiquín básico para mascotas

CUIDADO CON EL FRÍO EXTREMO, LA HIPOTERMIA Y LA CONGELACIÓN

Un error común es pensar que los perros, por tener pelaje, no sufren el frío. Amy Hrin, de la American Humane Society, aclara que no es así: todo depende de la raza, el tamaño, la edad, el estado de salud y la sensación térmica, que puede empeorar con viento y humedad.

Según expertos veterinarios, los perros pueden sufrir congelación cuando la temperatura baja de 0 °C, sobre todo en patas, orejas y cola. La American Animal Hospital Association señala que la hipotermia leve puede comenzar cuando la temperatura corporal cae por debajo de los 37 °C. Algunos signos de alerta son:

Temblores persistentes

Letargo o debilidad

Respiración lenta o superficial

Orejas o extremidades frías al tacto

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda buscar atención veterinaria inmediata y comenzar un calentamiento gradual, nunca brusco.

SAL, ANTICONGELANTE Y QUÍMICOS: UN RIESGO SILENCIOSO

La ASPCA y la American Humane Society coinciden en advertir sobre los productos químicos usados para derretir hielo. Las sales y descongelantes pueden quemar o irritar las almohadillas de las patas y resultar tóxicos si el animal las lame. Por eso, recomienda aplicar vaselina o protectores de patas aprobados por veterinarios antes de salir, además de limpiar bien las patas al regresar a casa. Las botitas para perros también son una opción eficaz.

Otro peligro grave es el anticongelante. La doctora Paige Andersen, de la American Animal Hospital Association, advierte que incluso una pequeña cantidad puede causar insuficiencia renal y ser mortal. El problema es que su sabor puede resultar atractivo para los perros. Vómitos, letargo, babeo o convulsiones son señales de emergencia.

ABRIGO Y ACCESORIOS: CUÁNDO SÍ Y CUÁNDO NO

Los expertos coinciden en que no todos los perros necesitan ropa, pero sí muchos de ellos. Razas pequeñas, perros mayores, animales con pelo corto o con enfermedades crónicas pueden beneficiarse de suéteres, chaquetas impermeables y botas. La American Humane Society recomienda elegir prendas que no restrinjan el movimiento, que mantengan el cuerpo seco y, de ser posible, cuenten con elementos reflectantes. La adaptación debe ser gradual, siempre asociada a experiencias positivas.

ACTIVIDAD FÍSICA E IDEAS PARA EL INTERIOR

El frío no significa eliminar por completo la actividad. Algunas razas disfrutan de paseos cortos o incluso deportes de invierno, siempre que las condiciones sean seguras. Aun así, cuando el clima no lo permite, el enriquecimiento dentro de casa es clave. Especialistas en comportamiento animal recomiendan juegos de olfato, rompecabezas, entrenamiento básico, búsqueda de premios y juguetes rellenos de comida para mantener a las mascotas activas mentalmente. En ciudades donde el invierno se siente con fuerza —como Minneapolis o Boston— muchos dueños latinos están recurriendo a guarderías o gimnasios para perros en interiores, un recurso cada vez más popular.

NO SOLO PERROS Y GATOS: ATENCIÓN A OTRAS MASCOTAS

El doctor Bailey, de la AVMA, recuerda que aves, reptiles y animales de granja también requieren cuidados especiales. Los reptiles necesitan fuentes de calor de respaldo ante apagones, y las aves deben mantenerse lejos de humos de chimeneas o generadores. Además, todos los expertos coinciden en algo básico pero crucial: asegurarse de que las mascotas estén identificadas con microchip, ya que la nieve y el hielo pueden desorientarlas si se escapan.

UN ÚLTIMO CONSEJO QUE PUEDE SALVAR VIDAS

Desde Midland Animal Services, en Texas, su directora Alexsey Dobberstine hace un recordatorio simple pero importante: antes de encender el auto en días muy fríos, golpear suavemente el capó. Los gatos suelen refugiarse cerca del motor buscando calor, y ese gesto puede evitar tragedias.

Al final, el mensaje es claro y se repite entre veterinarios, refugios y organizaciones nacionales: con un poco de planificación y atención, es posible atravesar una tormenta invernal sin poner en riesgo a quienes dependen totalmente de nosotros. Y cuando se trata de mascotas, ese cuidado extra siempre vale la pena.

Esta tormenta invernal llamada “Fern” va a cruzar desde Texas hasta el noreste, con nieve fuerte, lluvia congelada y hielo en casi 30 estados. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado.

Mira la app del clima de tu teléfono o la página weather.gov e introduce tu código postal; si ves “Winter Storm Warning/Watch”, “Ice Storm Warning” o “Freezing rain”, significa peligro serio de nieve/hielo y viajes muy complicados.

LA TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

