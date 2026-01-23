Gran parte de Estados Unidos atraviesa una tormenta invernal de gran alcance que, entre el 23 y el 26 de enero, amenaza con dejar fuertes nevadas, lluvias heladas y hielo peligroso en más de dos docenas de estados. Millones de personas podrían verse afectadas por interrupciones en los viajes, cortes de servicios y condiciones extremas, razón por la cual varios estados ya han declarado la emergencia. En medio de este escenario, más allá de la preparación de las autoridades, cobra especial importancia lo que cada familia haga dentro de casa para reducir riesgos y protegerse del frío intenso, ¿cuáles son las “4 P” que debes aplicar en casa para protegerte del frío extremo?

Estados más afectados por la tormenta invernal hoy en EE.UU.

La tormenta invernal sigue impactando a varias regiones de Estados Unidos, con nieve, hielo y frío extremo que pueden afectar carreteras, servicios y actividades diarias. De acuerdo con la información oficial, los estados más afectados hoy son:

Texas

Oklahoma

Nuevo México

Kansas

Arkansas

Mississippi

Louisiana

Missouri

Tennessee

Kentucky

Illinois

Indiana

En EE.UU., la tormenta invernal complica los desplazamientos y obliga a extremar precauciones en casa. | Crédito: Angela Weiss / AFP

Ohio

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Virginia

West Virginia

Delaware

Pennsylvania

Connecticut

Massachusetts

Nueva York

Vermont

New Hampshire

En estas entidades se reportan condiciones climáticas adversas que podrían provocar interrupciones en el transporte, complicaciones en carreteras y afectaciones en los servicios, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones mientras avanza la tormenta invernal.

Las “4 P” para protegerte del frío extremo

El periodista de Telemundo Houston, Enmanuel Villalobos Ortiz, lo resume de forma clara: “Lo más importante, más allá de la preparación de las autoridades, es lo que hagamos dentro de casa. Recordemos las ‘4 P’ en inglés: People, Pets, Pipes y Plants”.

People / Personas

La primera prioridad son las personas. Durante una tormenta invernal, el frío extremo puede provocar hipotermia si no se toman precauciones básicas. La recomendación es vestir por capas, combinando ropa térmica, abrigos y accesorios que ayuden a conservar el calor corporal, especialmente dentro del hogar si las temperaturas bajan de forma considerable.

Pets / Mascotas

Las mascotas también forman parte de la familia y necesitan protección. No deben quedarse fuera de casa durante la tormenta invernal. Es fundamental brindarles un espacio en el interior, con condiciones adecuadas de abrigo y resguardo, para evitar que sufran los efectos del frío intenso.

La tormenta invernal en EE.UU. pone en riesgo a las mascotas, por lo que se recomienda mantenerlas dentro de casa y protegidas del frío. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Pipes / Tuberías

Las bajas temperaturas pueden afectar seriamente las tuberías. Para prevenir daños, se recomienda aislar las tuberías que estén en el exterior y, dentro de la vivienda, dejar los grifos goteando, lo que ayuda a evitar la congelación del agua y posibles rupturas.

Plants / Plantas

Las plantas también son vulnerables al frío extremo. Aquellas que se encuentran en el exterior deben cubrirse adecuadamente, y si se trata de plantas sensibles que pueden trasladarse, lo ideal es llevarlas al interior del hogar hasta que pasen las condiciones más severas.

En una tormenta invernal como la que afecta a gran parte de EE.UU., recordar y aplicar las “4 P” puede marcar la diferencia para atravesar el frío extremo con mayor seguridad desde casa.

Recomendaciones ante la tormenta invernal

Ante este escenario de clima extremo, las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Entre las principales sugerencias destacan:

Evitar desplazamientos innecesarios , especialmente durante nevadas o hielo en carreteras.

, especialmente durante nevadas o hielo en carreteras. Mantenerse informado a través de reportes oficiales del NWS y autoridades locales.

a través de reportes oficiales del NWS y autoridades locales. Preparar el hogar ante posibles cortes de energía o bajas temperaturas prolongadas.

ante posibles cortes de energía o bajas temperaturas prolongadas. Vestirse en capas y limitar la exposición al frío extremo.

