Carolina del Sur es uno de los estados que serán impactados por una tormenta invernal entre el 31 de enero y el 1 de febrero (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Este fin de semana, Carolina del Sur se prepara para enfrentar una de las tormentas invernales más fuertes en años, en medio de un sistema masivo que está afectando a gran parte de Estados Unidos con nieve, hielo y aire ártico. El frente invernal, asociado a una poderosa baja presión que se está intensificando rápidamente frente a la costa del sureste, traerá varias pulgadas de nieve a zonas del estado donde este tipo de acumulaciones son poco frecuentes, además de vientos fuertes y sensación térmica en un solo dígito por debajo de cero en algunos puntos. Autoridades meteorológicas advierten que durante el sábado y la madrugada del domingo las carreteras podrían volverse peligrosas o incluso intransitables por la combinación el hielo y visibilidad reducida, algo inusual para comunidades acostumbradas a inviernos más suaves en ciudades como Charleston, Columbia, Greenville, Spartanburg, North Charleston o Myrtle Beach. Este escenario se suma al impacto acumulado de la histórica tormenta de la semana pasada, que ya ha dejado decenas de fallecidos, cortes de energía generalizados y daños por hielo y nieve en otros estados del país, lo que aumenta la importancia de que las familias latinas tengan a la mano sus contactos de emergencia locales antes de que empeoren las condiciones.

En Carolina del Sur, los servicios de emergencia estatales y locales están en modo de alerta ante la posibilidad de apagones, caída de árboles, líneas eléctricas dañadas y accidentes de tránsito relacionados con la tormenta invernal de este fin de semana. Para las comunidades hispanas, esto significa que saber a qué número llamar —ya sea 911, la oficina local de manejo de emergencias, la compañía eléctrica o los servicios de salud— puede marcar la diferencia a la hora de recibir ayuda rápida, especialmente en condados costeros y del interior donde se prevén acumulaciones de nieve significativas.

El sistema invernal, catalogado por meteorólogos como una tormenta de gran alcance que abarca desde el sur de Estados Unidos hasta el noreste del país, también puede afectar vuelos, entregas y cadenas de suministro, lo que retrasa la atención en persona y hace más valioso contar con teléfonos, páginas web y aplicaciones oficiales listas para usar. Para familias hispanas en Carolina del Sur que tienen parientes en otros estados, es importante considerar que este fenómeno está complicando viajes por carretera y por aire a lo largo de miles de kilómetros, por lo que las comunicaciones a distancia también pueden verse alteradas.

Al mismo tiempo, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional en Charleston y las oficinas de manejo de emergencias en distintos condados del estado están emitiendo avisos constantes sobre la evolución de la tormenta, los horarios de mayor impacto y las zonas con mayor riesgo de nieve, hielo, viento y marejada en la costa. Por eso, tener organizados los contactos de emergencia específicos para Carolina del Sur —y compartirlos con familiares, vecinos y amigos hispanohablantes— es una de las mejores formas de prepararse para este fin de semana invernal y reducir riesgos mientras pasa este evento extremo.

Se espera que el estado reciba varias pulgadas de nieve este fin de semana (Foto referencial: AFP)
CONTACTOS DE EMERGENCIA

Región de los Tres Condados (Tri-County)

Líneas de información y emergencia local:

Zona / entidadServicio / usoTeléfono / enlace
Ciudad de CharlestonLínea de información ciudadana843-724-7311
Condado de CharlestonLínea de Información Ciudadana843-746-3900
Condado de Charleston – TTYInformación para personas con discapacidad auditiva843-746-3911
Condado de Charleston – españolInformación en español para emergencias y tormentas invernales843-746-3909
Condado de BerkeleyLínea de información de emergencia843-719-4800
Condado de Dorchester – despacho consolidadoNúmero de no emergencia (árboles caídos, problemas viales por tormenta)843-873-5111
Condado de Dorchester – Gestión de EmergenciasInformación sobre preparación y respuesta ante emergencias843-832-0341
SummervilleRegistro para recibir alertas de tormenta en tiempo realhttps://www.summervillesc.gov/list.aspx?ListID=248

Servicios públicos – Tri-County:

Empresa / sistemaTipo de servicioTeléfono / enlace
Dominion / SCE&GElectricidad – reportar cortes / emergencias888-333-4465; https://outagemap.dominionenergysc.com
Dominion EnergyElectricidad – reportar cortes / emergencias888-333-4465; https://outagemap.dominionenergysc.com
Berkeley Electric CooperativeElectricidad – centro de cortes888-253-4232; https://www.berkeleyelectric.coop/outage-center
Santee CooperElectricidad – reportar cortes888-769-7688; https://stormcenter.santeecooper.com/default.html
Charleston Water SystemAgua potable843-727-6800
St. Johns Water CompanyAgua potable843-559-0186

Lowcountry del sur (Beaufort y Jasper)

Seguridad y policía

Zona / entidadServicio / usoTeléfono
Sheriff del Condado de BeaufortOficina del Sheriff843-524-2777
Policía de BlufftonPolicía local843-524-2777
Policía de BeaufortPolicía local843-524-2777
Policía de Port RoyalPolicía local843-986-2220
Sheriff del Condado de JasperOficina del Sheriff843-726-7777

Servicios públicos – Beaufort y Jasper:

Entidad / empresaServicio / usoTeléfono / enlace
Beaufort Jasper Water & Sewer AuthorityAgua y alcantarillado regional843-987-9200
Servicio de emergencia del Condado de BeaufortCoordinación de emergencias843-255-4000
Servicios de emergencia del Condado de JasperCoordinación de emergencias843-726-7607
Agua y alcantarillado de la ciudad de RidgelandAgua y alcantarillado843-726-7501
Dominion Energy – Línea de emergenciaElectricidad – cortes y otras emergencias888-333-4465
Dominion Energy – Fuga de gasReporte de fugas de gas800-815-0083
Dominion Energy – Servicio al clienteAtención general800-251-7234
Palmetto Electric Cooperative – Cortes de luzElectricidad – reporte de cortes866-445-5551

Región Central (Midlands: Richland / Lexington)

Condados de Richland y Lexington:

Zona / entidadServicio / usoTeléfono
Condado de RichlandGobierno del condado803-929-6000
Sheriff del Condado de Richland (no emergencias)Seguridad pública – no emergencias803-782-9444
Condado de LexingtonGobierno del condado803-359-8000
Sheriff del Condado de Lexington (no emergencias)Seguridad pública – no emergencias803-785-8230
Departamento de preparación para emergencias de ColumbiaGestión de emergencias de la ciudad803-545-4296
Columbia WaterAgua potable y servicio al cliente803-545-3300
Policía de Columbia (no emergencias)Policía local – no emergencias803-545-3500
Despacho de West ColumbiaNúmero principal de despacho803-794-0721
Policía de Cayce (no emergencias)Policía local – no emergencias803-794-0456
Emergencias de agua y alcantarillado en CayceFugas / problemas de agua y alcantarillado803-550-9542 (803-794-0456 fuera de horario)
Despacho de IrmoDespacho policial / servicios locales803-785-2521
Policía de Forest Acres (no emergencias)Policía local – no emergencias803-782-9444

Región Septentrional (Upstate: Greenville / Spartanburg)

Asistencia general y servicios públicos:

Zona / entidadServicio / usoTeléfono / enlace
Greenville CaresLínea de información y asistencia municipal864-232-2273
Duke EnergyElectricidad – cortes y mapa de apagones800-769-3766; https://outagemap.duke-energy.com/#/current-outages/ncsc
Blue Ridge Electric CooperativeElectricidad – reporte de cortes888-258-3743; https://www.brecoutagemap.com:7575
Laurens Electric Cooperative (Laurens Power)Electricidad – reporte de cortes866-973-7867; https://lec.maps.sienatech.com
Greenville WaterAgua potable – servicio al cliente864-241-6000
Greer CPWElectricidad / gas / agua – servicios públicos864-848-5500; https://experience.arcgis.com/experience/66fae4ddd31a4ee4bab06df11734ca7b/
Broad River Electric CooperativeElectricidad – reporte de cortes866-266-7688 (línea de reporte)
Spartanburg WaterAgua – servicio y emergencias fuera de horario864-582-6375 (8 a 5); 864-585-8296 fuera de horario
Distrito de Agua Woodruff-RoebuckAgua – servicio y emergencias fuera de horario864-476-3188 (horario comercial); 1-877-707-3855 fuera de horario

Grand Strand y alrededores

Gestión de emergencias:

Zona / entidadServicio / usoTeléfono / enlace
Gestión de Emergencias del Condado de GeorgetownCoordinación de emergencias843-545-3273
Sistema de alerta de emergencia del Condado de HorryLínea / sistema de alertas por clima invernal866-246-0133

Condado de Florence

Zona / entidadServicio / usoTeléfono
Gestión de Emergencias del Condado de FlorenceCoordinación de emergencias843-665-7255
Emergencias de agua / alcantarilladoReportar problemas de agua/alcantarillado (horario laboral y fuera de horario)843-665-3236 o 843-665-3155, Opción 4 (8:30 a 17:00); 843-665-3236 fuera de horario
Preparación para emergencias y desastres – ciudad de FlorenceOficina municipal de emergencias843-665-3231
Sheriff del Condado de Florence (no emergencias)Seguridad pública – no emergencias843-665-2121
Policía de Florence (no emergencias)Policía local – no emergencias843-665-3191

Condado de York

Gestión de emergencias y servicios públicos:

Zona / entidadServicio / usoTeléfono / enlace
Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de YorkCoordinación de emergencias803-326-2300; https://www.yorkcountygov.com/149/Emergency-Management
Departamento de Seguridad Pública del Condado de YorkSeguridad pública y respuesta a incidentes803-329-0911; https://www.yorkcountygov.com/694/Public-Safety
Servicios públicos de Rock HillReportar cortes y problemas de servicios803-329-5500; https://www.cityofrockhill.com/departments/utilities/outage-reporting
York Electric CooperativeElectricidad – reporte de cortes866-374-3766; https://www.yorkelectric.net/outages
Duke EnergyElectricidad – cortes y mapa de apagones800-769-3766; https://outagemap.duke-energy.com/#/current-outages/ncsc

RECOMENDACIONES PARA LA TORMENTA INVERNAL

Antes de la tormenta

  • Infórmate solo por fuentes oficiales: Servicio Meteorológico Nacional (NWS), División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD), gobierno del condado y ciudades donde vives.
  • Aprende la diferencia entre Vigilancia de Tormenta Invernal (estar preparado) y Aviso/Advertencia de Tormenta Invernal (tomar acción inmediata).
  • Ten un kit de emergencia para al menos 3 días: agua, comida no perecible, medicamentos, linterna, pilas, radio a baterías, cargadores portátiles, botiquín y copias de documentos importantes.
  • Revisa que todos en casa tengan ropa abrigada: capas de ropa, gorro, bufanda, guantes, calcetines térmicos y mantas adicionales.
  • Carga completamente los celulares, baterías externas y equipos médicos que dependan de energía eléctrica.
  • Anota en un lugar visible todos los números de emergencia locales, de servicios públicos y contactos familiares, por si se va el internet o se descarga el teléfono.
  • Si vives en zonas con tuberías expuestas o casas móviles, protege tu hogar: aísla tuberías, cierra corrientes de aire, sella ventanas y puertas, y conoce cómo cerrar la llave de paso del agua.
  • Haz planes especiales si en casa hay adultos mayores, personas con discapacidad, bebés o quienes dependen de oxígeno o equipos eléctricos.

Preparar tu casa

  • Aísla tuberías en exteriores y en áreas frías (garajes, áticos, debajo de la casa) para reducir el riesgo de que se congelen y revienten.
  • Deja los gabinetes bajo los lavaderos ligeramente abiertos para que circule aire caliente hacia las tuberías.​
  • Considera dejar una ligera gotea en los grifos durante la noche más fría para ayudar a evitar que se congelen.
  • Ten a mano linternas con pilas nuevas, y evita usar velas siempre que sea posible por el riesgo de incendio.
  • Si cuentas con chimenea o estufa de leña, revisa que estén en buen estado y ventilen adecuadamente antes de usarlas.
  • Mantén disponibles sal, arena o arena para gatos para esparcir en escaleras, entradas y pasillos exteriores y reducir el riesgo de resbalones.

Uso seguro de calefacción y generadores

  • Si se va la luz y usas generador, colócalo siempre afuera, lejos de ventanas, puertas y ventilaciones; nunca dentro de la casa, garaje ni en balcones cerrados, para evitar intoxicación por monóxido de carbono.
  • No uses parrillas de carbón, gas ni estufas de campamento dentro de la casa, garaje o espacios cerrados, aunque haga mucho frío.
  • Mantén los calefactores portátiles al menos a un metro de distancia de cortinas, muebles, ropa de cama y materiales inflamables, y nunca los dejes encendidos sin supervisión o mientras duermes.
  • Asegúrate de que detectores de humo y monóxido de carbono tengan baterías nuevas y funcionen correctamente.

Salud y protección personal

  • Evita pasar largos periodos al aire libre durante las temperaturas más bajas y con viento fuerte para reducir el riesgo de hipotermia y congelación.
  • Vístete en capas: una capa interior que mantenga la piel seca, una capa intermedia para retener calor y una capa externa resistente al viento y la humedad.
  • Cubre siempre cabeza, orejas, manos y pies; el cuerpo pierde mucho calor por esas zonas.
  • Aprende las señales de congelación (piel muy fría, pálida o dura, entumecimiento) e hipotermia (temblores intensos, confusión, habla lenta, somnolencia) y busca ayuda médica de inmediato si las notas.
  • Si tienes que palear nieve, hazlo despacio, toma descansos frecuentes, bebe agua y evita esfuerzos intensos si tienes problemas del corazón o de respiración.

Transporte y manejo en carretera

  • Evita viajar durante las horas de mayor impacto de la tormenta; las carreteras pueden helarse rápido, especialmente puentes y pasos elevados.
  • Si debes conducir, hazlo despacio, aumenta la distancia con el vehículo de adelante, enciende luces bajas y evita frenar bruscamente sobre hielo.
  • Revisa llantas, frenos, batería, limpiaparabrisas y nivel de anticongelante antes de salir. Lleva al menos un cuarto de tanque de gasolina.
  • Mantén en el auto un pequeño kit: mantas, agua, snacks, linterna, cargador para el teléfono y rascador de hielo, por si quedas detenido por varias horas.
  • Consulta las aplicaciones oficiales de carreteras (como SCDOT 511) para conocer cierres, accidentes y condiciones de manejo antes de salir.

Durante la tormenta

  • Quédate en casa siempre que puedas y mantente alejado de ventanas grandes si hay vientos fuertes.
  • Ahorra calor: cierra puertas de habitaciones que no uses y concentra a la familia en una o dos áreas más cálidas.
  • Limita el tiempo que abres la puerta principal para evitar que entre aire gélido.
  • Mantente conectado: escucha la radio o emisoras locales, revisa alertas en el celular y sigue indicaciones de autoridades sobre refugios, cierres de carreteras o cortes de energía prolongados.
  • Si se va la luz, usa linternas en vez de velas y reporta el corte a tu compañía eléctrica tan pronto como sea seguro hacerlo.

Después de la tormenta

  • Ten cuidado al caminar sobre aceras, escaleras y estacionamientos; el hielo negro puede ser casi invisible.
  • Limpia con cuidado la nieve y el hielo de entradas y escaleras, usando sal o arena para mejorar la tracción.
  • Revisa si hay daños en la casa, filtraciones, tuberías reventadas o cables caídos, y repórtalos a la compañía de servicios o al gobierno local; nunca toques líneas eléctricas en el suelo.
  • Ventila bien cualquier área donde hayas usado generador o fuentes de combustión; si alguien presenta dolor de cabeza fuerte, mareos o náuseas, salgan de inmediato y busquen atención médica por posible intoxicación por monóxido de carbono.
  • Apoya y revisa a vecinos mayores, personas con movilidad reducida o familias recién llegadas que quizás no conocen bien qué hacer en una tormenta invernal.

