Este fin de semana, Carolina del Sur se prepara para enfrentar una de las tormentas invernales más fuertes en años, en medio de un sistema masivo que está afectando a gran parte de Estados Unidos con nieve, hielo y aire ártico. El frente invernal, asociado a una poderosa baja presión que se está intensificando rápidamente frente a la costa del sureste, traerá varias pulgadas de nieve a zonas del estado donde este tipo de acumulaciones son poco frecuentes, además de vientos fuertes y sensación térmica en un solo dígito por debajo de cero en algunos puntos. Autoridades meteorológicas advierten que durante el sábado y la madrugada del domingo las carreteras podrían volverse peligrosas o incluso intransitables por la combinación el hielo y visibilidad reducida, algo inusual para comunidades acostumbradas a inviernos más suaves en ciudades como Charleston, Columbia, Greenville, Spartanburg, North Charleston o Myrtle Beach. Este escenario se suma al impacto acumulado de la histórica tormenta de la semana pasada, que ya ha dejado decenas de fallecidos, cortes de energía generalizados y daños por hielo y nieve en otros estados del país, lo que aumenta la importancia de que las familias latinas tengan a la mano sus contactos de emergencia locales antes de que empeoren las condiciones.

En Carolina del Sur, los servicios de emergencia estatales y locales están en modo de alerta ante la posibilidad de apagones, caída de árboles, líneas eléctricas dañadas y accidentes de tránsito relacionados con la tormenta invernal de este fin de semana. Para las comunidades hispanas, esto significa que saber a qué número llamar —ya sea 911, la oficina local de manejo de emergencias, la compañía eléctrica o los servicios de salud— puede marcar la diferencia a la hora de recibir ayuda rápida, especialmente en condados costeros y del interior donde se prevén acumulaciones de nieve significativas.

El sistema invernal, catalogado por meteorólogos como una tormenta de gran alcance que abarca desde el sur de Estados Unidos hasta el noreste del país, también puede afectar vuelos, entregas y cadenas de suministro, lo que retrasa la atención en persona y hace más valioso contar con teléfonos, páginas web y aplicaciones oficiales listas para usar. Para familias hispanas en Carolina del Sur que tienen parientes en otros estados, es importante considerar que este fenómeno está complicando viajes por carretera y por aire a lo largo de miles de kilómetros, por lo que las comunicaciones a distancia también pueden verse alteradas.

Al mismo tiempo, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional en Charleston y las oficinas de manejo de emergencias en distintos condados del estado están emitiendo avisos constantes sobre la evolución de la tormenta, los horarios de mayor impacto y las zonas con mayor riesgo de nieve, hielo, viento y marejada en la costa. Por eso, tener organizados los contactos de emergencia específicos para Carolina del Sur —y compartirlos con familiares, vecinos y amigos hispanohablantes— es una de las mejores formas de prepararse para este fin de semana invernal y reducir riesgos mientras pasa este evento extremo.

Se espera que el estado reciba varias pulgadas de nieve este fin de semana (Foto referencial: AFP)

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Región de los Tres Condados (Tri-County)

Líneas de información y emergencia local:

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono / enlace Ciudad de Charleston Línea de información ciudadana 843-724-7311 Condado de Charleston Línea de Información Ciudadana 843-746-3900 Condado de Charleston – TTY Información para personas con discapacidad auditiva 843-746-3911 Condado de Charleston – español Información en español para emergencias y tormentas invernales 843-746-3909 Condado de Berkeley Línea de información de emergencia 843-719-4800 Condado de Dorchester – despacho consolidado Número de no emergencia (árboles caídos, problemas viales por tormenta) 843-873-5111 Condado de Dorchester – Gestión de Emergencias Información sobre preparación y respuesta ante emergencias 843-832-0341 Summerville Registro para recibir alertas de tormenta en tiempo real https://www.summervillesc.gov/list.aspx?ListID=248

Servicios públicos – Tri-County:

Empresa / sistema Tipo de servicio Teléfono / enlace Dominion / SCE&G Electricidad – reportar cortes / emergencias 888-333-4465; https://outagemap.dominionenergysc.com Dominion Energy Electricidad – reportar cortes / emergencias 888-333-4465; https://outagemap.dominionenergysc.com Berkeley Electric Cooperative Electricidad – centro de cortes 888-253-4232; https://www.berkeleyelectric.coop/outage-center Santee Cooper Electricidad – reportar cortes 888-769-7688; https://stormcenter.santeecooper.com/default.html Charleston Water System Agua potable 843-727-6800 St. Johns Water Company Agua potable 843-559-0186

Lowcountry del sur (Beaufort y Jasper)

Seguridad y policía

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono Sheriff del Condado de Beaufort Oficina del Sheriff 843-524-2777 Policía de Bluffton Policía local 843-524-2777 Policía de Beaufort Policía local 843-524-2777 Policía de Port Royal Policía local 843-986-2220 Sheriff del Condado de Jasper Oficina del Sheriff 843-726-7777

Servicios públicos – Beaufort y Jasper:

Entidad / empresa Servicio / uso Teléfono / enlace Beaufort Jasper Water & Sewer Authority Agua y alcantarillado regional 843-987-9200 Servicio de emergencia del Condado de Beaufort Coordinación de emergencias 843-255-4000 Servicios de emergencia del Condado de Jasper Coordinación de emergencias 843-726-7607 Agua y alcantarillado de la ciudad de Ridgeland Agua y alcantarillado 843-726-7501 Dominion Energy – Línea de emergencia Electricidad – cortes y otras emergencias 888-333-4465 Dominion Energy – Fuga de gas Reporte de fugas de gas 800-815-0083 Dominion Energy – Servicio al cliente Atención general 800-251-7234 Palmetto Electric Cooperative – Cortes de luz Electricidad – reporte de cortes 866-445-5551

Región Central (Midlands: Richland / Lexington)

Condados de Richland y Lexington:

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono Condado de Richland Gobierno del condado 803-929-6000 Sheriff del Condado de Richland (no emergencias) Seguridad pública – no emergencias 803-782-9444 Condado de Lexington Gobierno del condado 803-359-8000 Sheriff del Condado de Lexington (no emergencias) Seguridad pública – no emergencias 803-785-8230 Departamento de preparación para emergencias de Columbia Gestión de emergencias de la ciudad 803-545-4296 Columbia Water Agua potable y servicio al cliente 803-545-3300 Policía de Columbia (no emergencias) Policía local – no emergencias 803-545-3500 Despacho de West Columbia Número principal de despacho 803-794-0721 Policía de Cayce (no emergencias) Policía local – no emergencias 803-794-0456 Emergencias de agua y alcantarillado en Cayce Fugas / problemas de agua y alcantarillado 803-550-9542 (803-794-0456 fuera de horario) Despacho de Irmo Despacho policial / servicios locales 803-785-2521 Policía de Forest Acres (no emergencias) Policía local – no emergencias 803-782-9444

Región Septentrional (Upstate: Greenville / Spartanburg)

Asistencia general y servicios públicos:

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono / enlace Greenville Cares Línea de información y asistencia municipal 864-232-2273 Duke Energy Electricidad – cortes y mapa de apagones 800-769-3766; https://outagemap.duke-energy.com/#/current-outages/ncsc Blue Ridge Electric Cooperative Electricidad – reporte de cortes 888-258-3743; https://www.brecoutagemap.com:7575 Laurens Electric Cooperative (Laurens Power) Electricidad – reporte de cortes 866-973-7867; https://lec.maps.sienatech.com Greenville Water Agua potable – servicio al cliente 864-241-6000 Greer CPW Electricidad / gas / agua – servicios públicos 864-848-5500; https://experience.arcgis.com/experience/66fae4ddd31a4ee4bab06df11734ca7b/ Broad River Electric Cooperative Electricidad – reporte de cortes 866-266-7688 (línea de reporte) Spartanburg Water Agua – servicio y emergencias fuera de horario 864-582-6375 (8 a 5); 864-585-8296 fuera de horario Distrito de Agua Woodruff-Roebuck Agua – servicio y emergencias fuera de horario 864-476-3188 (horario comercial); 1-877-707-3855 fuera de horario

Grand Strand y alrededores

Gestión de emergencias:

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono / enlace Gestión de Emergencias del Condado de Georgetown Coordinación de emergencias 843-545-3273 Sistema de alerta de emergencia del Condado de Horry Línea / sistema de alertas por clima invernal 866-246-0133

Condado de Florence

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono Gestión de Emergencias del Condado de Florence Coordinación de emergencias 843-665-7255 Emergencias de agua / alcantarillado Reportar problemas de agua/alcantarillado (horario laboral y fuera de horario) 843-665-3236 o 843-665-3155, Opción 4 (8:30 a 17:00); 843-665-3236 fuera de horario Preparación para emergencias y desastres – ciudad de Florence Oficina municipal de emergencias 843-665-3231 Sheriff del Condado de Florence (no emergencias) Seguridad pública – no emergencias 843-665-2121 Policía de Florence (no emergencias) Policía local – no emergencias 843-665-3191

Condado de York

Gestión de emergencias y servicios públicos:

Zona / entidad Servicio / uso Teléfono / enlace Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de York Coordinación de emergencias 803-326-2300; https://www.yorkcountygov.com/149/Emergency-Management Departamento de Seguridad Pública del Condado de York Seguridad pública y respuesta a incidentes 803-329-0911; https://www.yorkcountygov.com/694/Public-Safety Servicios públicos de Rock Hill Reportar cortes y problemas de servicios 803-329-5500; https://www.cityofrockhill.com/departments/utilities/outage-reporting York Electric Cooperative Electricidad – reporte de cortes 866-374-3766; https://www.yorkelectric.net/outages Duke Energy Electricidad – cortes y mapa de apagones 800-769-3766; https://outagemap.duke-energy.com/#/current-outages/ncsc

RECOMENDACIONES PARA LA TORMENTA INVERNAL

Antes de la tormenta

Infórmate solo por fuentes oficiales: Servicio Meteorológico Nacional (NWS), División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD), gobierno del condado y ciudades donde vives.

Aprende la diferencia entre Vigilancia de Tormenta Invernal (estar preparado) y Aviso/Advertencia de Tormenta Invernal (tomar acción inmediata).

Ten un kit de emergencia para al menos 3 días: agua, comida no perecible, medicamentos, linterna, pilas, radio a baterías, cargadores portátiles, botiquín y copias de documentos importantes.

Revisa que todos en casa tengan ropa abrigada: capas de ropa, gorro, bufanda, guantes, calcetines térmicos y mantas adicionales.

Carga completamente los celulares, baterías externas y equipos médicos que dependan de energía eléctrica.

Anota en un lugar visible todos los números de emergencia locales, de servicios públicos y contactos familiares, por si se va el internet o se descarga el teléfono.

Si vives en zonas con tuberías expuestas o casas móviles, protege tu hogar: aísla tuberías, cierra corrientes de aire, sella ventanas y puertas, y conoce cómo cerrar la llave de paso del agua.

Haz planes especiales si en casa hay adultos mayores, personas con discapacidad, bebés o quienes dependen de oxígeno o equipos eléctricos.

Preparar tu casa

Aísla tuberías en exteriores y en áreas frías (garajes, áticos, debajo de la casa) para reducir el riesgo de que se congelen y revienten.

Deja los gabinetes bajo los lavaderos ligeramente abiertos para que circule aire caliente hacia las tuberías.​

Considera dejar una ligera gotea en los grifos durante la noche más fría para ayudar a evitar que se congelen.

Ten a mano linternas con pilas nuevas, y evita usar velas siempre que sea posible por el riesgo de incendio.

Si cuentas con chimenea o estufa de leña, revisa que estén en buen estado y ventilen adecuadamente antes de usarlas.

Mantén disponibles sal, arena o arena para gatos para esparcir en escaleras, entradas y pasillos exteriores y reducir el riesgo de resbalones.

Uso seguro de calefacción y generadores

Si se va la luz y usas generador, colócalo siempre afuera, lejos de ventanas, puertas y ventilaciones; nunca dentro de la casa, garaje ni en balcones cerrados, para evitar intoxicación por monóxido de carbono.

No uses parrillas de carbón, gas ni estufas de campamento dentro de la casa, garaje o espacios cerrados, aunque haga mucho frío.

Mantén los calefactores portátiles al menos a un metro de distancia de cortinas, muebles, ropa de cama y materiales inflamables, y nunca los dejes encendidos sin supervisión o mientras duermes.

Asegúrate de que detectores de humo y monóxido de carbono tengan baterías nuevas y funcionen correctamente.

Salud y protección personal

Evita pasar largos periodos al aire libre durante las temperaturas más bajas y con viento fuerte para reducir el riesgo de hipotermia y congelación.

Vístete en capas: una capa interior que mantenga la piel seca, una capa intermedia para retener calor y una capa externa resistente al viento y la humedad.

Cubre siempre cabeza, orejas, manos y pies; el cuerpo pierde mucho calor por esas zonas.

Aprende las señales de congelación (piel muy fría, pálida o dura, entumecimiento) e hipotermia (temblores intensos, confusión, habla lenta, somnolencia) y busca ayuda médica de inmediato si las notas.

Si tienes que palear nieve, hazlo despacio, toma descansos frecuentes, bebe agua y evita esfuerzos intensos si tienes problemas del corazón o de respiración.

Transporte y manejo en carretera

Evita viajar durante las horas de mayor impacto de la tormenta; las carreteras pueden helarse rápido, especialmente puentes y pasos elevados.

Si debes conducir, hazlo despacio, aumenta la distancia con el vehículo de adelante, enciende luces bajas y evita frenar bruscamente sobre hielo.

Revisa llantas, frenos, batería, limpiaparabrisas y nivel de anticongelante antes de salir. Lleva al menos un cuarto de tanque de gasolina.

Mantén en el auto un pequeño kit: mantas, agua, snacks, linterna, cargador para el teléfono y rascador de hielo, por si quedas detenido por varias horas.

Consulta las aplicaciones oficiales de carreteras (como SCDOT 511) para conocer cierres, accidentes y condiciones de manejo antes de salir.

Durante la tormenta

Quédate en casa siempre que puedas y mantente alejado de ventanas grandes si hay vientos fuertes.

Ahorra calor: cierra puertas de habitaciones que no uses y concentra a la familia en una o dos áreas más cálidas.

Limita el tiempo que abres la puerta principal para evitar que entre aire gélido.

Mantente conectado: escucha la radio o emisoras locales, revisa alertas en el celular y sigue indicaciones de autoridades sobre refugios, cierres de carreteras o cortes de energía prolongados.

Si se va la luz, usa linternas en vez de velas y reporta el corte a tu compañía eléctrica tan pronto como sea seguro hacerlo.

Después de la tormenta

Ten cuidado al caminar sobre aceras, escaleras y estacionamientos; el hielo negro puede ser casi invisible.

Limpia con cuidado la nieve y el hielo de entradas y escaleras, usando sal o arena para mejorar la tracción.

Revisa si hay daños en la casa, filtraciones, tuberías reventadas o cables caídos, y repórtalos a la compañía de servicios o al gobierno local; nunca toques líneas eléctricas en el suelo.

Ventila bien cualquier área donde hayas usado generador o fuentes de combustión; si alguien presenta dolor de cabeza fuerte, mareos o náuseas, salgan de inmediato y busquen atención médica por posible intoxicación por monóxido de carbono.

Apoya y revisa a vecinos mayores, personas con movilidad reducida o familias recién llegadas que quizás no conocen bien qué hacer en una tormenta invernal.

