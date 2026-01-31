Millones de personas en Estados Unidos siguen enfrentando temperaturas bajo cero y condiciones invernales severas tras el paso de una potente tormenta invernal el fin de semana pasado. Y la preocupación no termina ahí: los meteorólogos advierten que un nuevo sistema podría traer nieve intensa y vientos fuertes a estados del sureste como Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Virginia y Tennessee. En este escenario de frío extremo, los expertos ponen el foco en los más vulnerables. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estima que, si la sensación térmica alcanza los -25 grados Fahrenheit, la congelación de la piel puede aparecer en tan solo 15 minutos. Por eso, médicos y autoridades sanitarias insisten en extremar cuidados, especialmente cuando se trata de niños, bebés y mascotas.

Los niños son particularmente propensos a sufrir lesiones relacionadas con el frío, como la hipotermia y la congelación (frostbite). Así lo explica el doctor Alok Patel, colaborador médico de ABC News y médico en Stanford Medicine Children’s Health.

“Los niños, sobre todo los bebés y los más pequeños, corren mayor riesgo porque no siempre son conscientes del peligro y porque pierden calor más rápido que los adultos”, señala.

Según Patel, esto se debe a que tienen una mayor proporción entre la superficie corporal y su masa, lo que facilita la pérdida de calor. Además, los menores con enfermedades previas o que toman ciertos medicamentos pueden tener más dificultades para regular su temperatura corporal.

Frío extremo: ¿cuándo evitar que los niños salgan?

Sí. Los especialistas advierten que incluso a 32°F (0°C) puede ser riesgoso sacar a un bebé al exterior sin la ropa y las precauciones adecuadas. Patel y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que los niños no jueguen afuera cuando la temperatura o la sensación térmica descienden por debajo de -15°F, ya que la piel expuesta puede comenzar a congelarse en cuestión de minutos.

Señales de alerta: qué síntomas vigilar

La hipotermia puede manifestarse con temblores, somnolencia, cansancio extremo, confusión, torpeza en las manos, pérdida de memoria y dificultad para hablar, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En bebés, también puede notarse piel fría o enrojecida y bajos niveles de energía.“Si un bebé o un niño está expuesto al frío intenso o al agua fría, la hipotermia puede aparecer en minutos”, advierte Patel. “Incluso niños que están jugando, esquiando o nadando pueden desarrollarla en 30 minutos o una hora, dependiendo del nivel de exposición”.

La congelación, por su parte, ocurre cuando la piel se expone a temperaturas extremas y pierde color y sensibilidad. Los síntomas incluyen enrojecimiento, dolor, áreas blancas o grisáceas, piel dura o con aspecto ceroso y entumecimiento. Si no se trata a tiempo, puede provocar lesiones graves e incluso amputaciones. “Los chicos pueden estar jugando con nieve o hielo sin darse cuenta de las señales iniciales. La congelación puede aparecer en minutos y debe atenderse de inmediato”, subraya Patel.

Alimentación, hidratación y abrigo: claves

Durante episodios de frío extremo, los padres también deben prestar atención a la hidratación y la nutrición. “La deshidratación y una mala alimentación aumentan el riesgo de hipotermia”, explica Patel. Comer bien y beber líquidos suficientes antes y durante actividades al aire libre ayuda a mantener el calor corporal.

En cuanto a la ropa, el consejo es claro: vestirse por capas. El experto recomienda revisar los reportes del clima y optar por prendas térmicas, telas impermeables o resistentes al agua. “Es mejor usar varias capas, así se pueden quitar si el niño entra en calor”, dice Patel. No deben faltar zapatos adecuados, medias altas, guantes, gorro y, si el clima lo amerita, bufanda o cuello térmico. La cabeza y las extremidades son zonas por donde los niños pierden calor con mayor rapidez. También es fundamental llevar ropa extra si existe la posibilidad de que se mojen y prestar atención a la ropa de dormir y las mantas durante la noche.

Seguridad en el auto y cómo calentarlos correctamente

La Academia Americana de Pediatría advierte no colocar abrigos voluminosos ni mantas gruesas debajo de los arneses del asiento del auto, ya que pueden aflojar las correas. La recomendación es asegurar al bebé con capas livianas y luego cubrirlo con una manta o abrigo por encima del cinturón.

Si un niño está demasiado frío, Patel aconseja llevarlo a un lugar cálido, quitarle la ropa mojada y cambiarla por prendas secas. “La forma más segura es calentarlo de manera gradual, priorizando la cabeza, el cuello y el pecho”, explica. Si el niño está consciente, se le pueden ofrecer bebidas tibias. Pero si está confundido, muy somnoliento o inconsciente, no se deben dar líquidos y hay que buscar ayuda médica inmediata o llamar al 911.

Ante la sospecha de congelación, el CDC recomienda entrar de inmediato a un espacio cerrado, no frotar la piel afectada ni usar calor directo como almohadillas térmicas o secadores de pelo. Tampoco agua caliente: lo indicado es usar agua tibia y acudir a un profesional de la salud.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

