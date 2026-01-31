Una intensa tormenta invernal asociada al sistema Gianna está obligando a distritos escolares de Georgia y del sureste de Carolina del Norte a cancelar actividades presenciales este fin de semana, mientras las autoridades emiten advertencias por nieve, vientos fuertes y sensación térmica bajo cero. En el norte de Georgia, rige un Winter Storm Warning y una alerta por frío extremo, con previsiones de hasta 3 a 6 pulgadas de nieve en algunas zonas, condiciones de viaje peligrosas y sensación térmica por debajo de cero durante la mañana del domingo. En la costa de Carolina del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que el temporal podría dejar entre 6 y 10 pulgadas de nieve en condados como New Hanover, Brunswick y Pender, con ráfagas de viento capaces de generar condiciones cercanas a ventisca. Ante este escenario, numerosos distritos han optado por cancelar actividades del fin de semana, pasar a clases virtuales o decretar días de nieve para el lunes 2 de febrero, buscando reducir la movilidad y proteger a estudiantes y personal.

En Georgia, los cierres afectan principalmente a actividades y eventos del fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, especialmente en el área metropolitana de Atlanta y el norte del estado, donde se esperan acumulaciones de nieve significativas. Las autoridades estatales mantienen un estado de emergencia y anticipan problemas de viaje extendidos hasta el domingo, con carreteras resbaladizas y visibilidad reducida por la nieve y el viento. Varias universidades, como Emory y Georgia Gwinnett College, han cerrado campus o movido operaciones a formatos remotos, mientras distritos como DeKalb, Fulton o Cobb suspenden actividades extracurriculares y deportivas.

En el sureste de Carolina del Norte, bajo Winter Storm Warning y Extreme Cold Warning, los gobiernos de condados como New Hanover y Pender han anunciado cierres de oficinas, parques y bibliotecas durante el fin de semana, además de cambios para el lunes. Universidades como UNCW y Cape Fear Community College cancelan clases presenciales de sábado a lunes y pasan a instrucción remota cuando es posible, mientras los distritos de Brunswick, New Hanover y Pender modifican sus calendarios, suspendiendo actividades y declarando días de nieve. Servicios de transporte como Wave Transit también dejarán de operar durante el fin de semana por las condiciones peligrosas en carretera.

Tanto en Georgia como en Carolina del Norte, las autoridades recomiendan a las familias revisar de forma permanente los canales oficiales de cada distrito, página web y redes sociales para confirmar cambios de última hora, ya que la lista de cierres se mantiene en constante actualización conforme avanza la tormenta. Se aconseja limitar los desplazamientos a lo estrictamente necesario, preparar suministros básicos en el hogar y considerar los efectos del frío extremo, como riesgo de hipotermia y tuberías congeladas. A continuación, el detalle de los distritos y escuelas que han anunciado cancelaciones o cambios en sus operaciones en Georgia y en el sureste de Carolina del Norte.

Ambos estados van a recibir varias pulgadas de nieve durante la nueva tormenta invernal

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES QUE CANCELAN ACTIVIDADES EN GEORGIA

Actividades presenciales canceladas (31 de enero y 1 de febrero)

Distrito / Institución Estado Medida anunciada Fechas afectadas Atlanta Public Schools Georgia Cancelación de todas las actividades y eventos del fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Bartow County Schools Georgia Cancelación de todas las actividades de fin de semana por la tormenta invernal. 31 de enero – 1 de febrero Brenau University Georgia Cancelación de actividades presenciales de fin de semana en campus. 31 de enero – 1 de febrero Cherokee County Schools Georgia Cancelación de eventos y actividades escolares de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero City Schools of Decatur Georgia Cancelación de todos los eventos y deportes del fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Clayton County Public Schools Georgia Cancelación de actividades y eventos del fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Cobb County School District Georgia Cancelación de todas las actividades extracurriculares de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Dalton Public Schools Georgia Cancelación de actividades escolares de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Dawson County Schools Georgia Cancelación de eventos y actividades del fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero DeKalb County School District Georgia Suspensión de todas las actividades extracurriculares y atléticas del sábado y domingo. 31 de enero – 1 de febrero Douglas County School System Georgia Cancelación de actividades escolares durante el fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Emory University Georgia Cierre de campus durante todo el fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Forsyth County Schools Georgia Cancelación de todas las actividades y deportes de sábado y domingo. 31 de enero – 1 de febrero Fulton County Schools Georgia Cancelación de todas las actividades escolares y atléticas de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Georgia Gwinnett College Georgia Cancelación de actividades presenciales de fin de semana; algunas operaciones pasan a virtual. 31 de enero – 1 de febrero Gilmer County Schools Georgia Cancelación de eventos y actividades de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Griffin-Spalding County Schools Georgia Cancelación de actividades de fin de semana por la tormenta. 31 de enero – 1 de febrero Gwinnett County Public Schools Georgia Cancelación de actividades extracurriculares del fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Hall County Schools Georgia Suspensión de actividades escolares de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Jackson County Schools Georgia Cancelación de actividades y eventos del fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Oconee County School District Georgia Cancelación de actividades extracurriculares de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Pickens County Schools Georgia Cancelación de actividades de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero Rockdale County Public Schools Georgia Suspensión de actividades y eventos del sábado y domingo. 31 de enero – 1 de febrero Union County Schools Georgia Cancelación de eventos escolares de fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero

Cancelaciones parciales el 31 de enero

Distrito / Institución EstadO Medida anunciadA Fechas afectadas Henry County School District Georgia Cancelación de eventos y actividades del sábado por condiciones invernales. 31 de enero Marietta City Schools Georgia Cancelación de eventos del sábado; monitorean condiciones para el resto del fin de semana. 31 de enero

Operaciones virtuales o modificadas

Institución Estado Medida anunciada Fechas afectadas Georgia Gwinnett College Georgia Clases en modalidad virtual el sábado 31 de enero. 31 de enero Kennesaw State University Georgia Operaciones “modificadas” por clima invernal; reducción de actividades presenciales y más trabajo remoto. 31 de enero

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE CAROLINA DEL NORTE

Cierre total de campus o paso a remoto

Institución / Distrito Condado / Ciudad Medida anunciada Fechas afectadas Brunswick Community College Brunswick, NC Cierre de todos los campus; clases se mueven a aprendizaje remoto cuando sea posible. 31 de enero – 2 de febrero Cape Fear Community College New Hanover, NC Cierre de todas las sedes; clases y eventos pasan a remoto el lunes. 31 de enero – 2 de febrero UNCW (UNC Wilmington) New Hanover, NC Cierre de sábado a lunes; clases, exámenes y eventos cancelados. 31 de enero – 2 de febrero New Hanover County Schools New Hanover, NC Operación en modalidad de aprendizaje remoto el lunes; actividades y deportes cancelados desde el sábado. 31 de enero – 2 de febrero Brunswick County Schools Brunswick, NC Sin clases para estudiantes el lunes; actividades extracurriculares suspendidas desde el sábado. 31 de enero – 2 de febrero Pender County Schools Pender, NC Día de nieve el lunes; actividades del fin de semana canceladas. 31 de enero – 2 de febrero

Otras entidades educativas y públicas relevantes

Entidad Ubicación Medida anunciada Fechas afectadas New Hanover y Pender County Courts New Hanover / Pender, NC Cierre de tribunales el lunes por condiciones invernales. 2 de febrero New Hanover County Government New Hanover, NC Oficinas, instalaciones, atracciones y vertedero cerrados sábado y domingo. 31 de enero – 1 de febrero New Hanover County Parks New Hanover, NC Cierre de todas las instalaciones con portones bloqueados. 31 de enero – 1 de febrero New Hanover County Landfill New Hanover, NC Cierre total durante el fin de semana. 31 de enero – 1 de febrero New Hanover County Library Branches New Hanover, NC Sucursales cerradas sábado y domingo. 31 de enero – 1 de febrero North Carolina Aquarium at Fort Fisher New Hanover, NC Cierre de instalaciones; solo permanece un equipo mínimo para cuidado de animales. 31 de enero – 1 de febrero Wave Transit Wilmington, NC Suspensión total del servicio (buses, paratránsito, RideMICRO) sábado y domingo. 31 de enero – 1 de febrero

Estas listas podrían ampliarse con nuevas cancelaciones y cambios horarios a medida que la tormenta avanza, por lo que se recomienda revisar continuamente los canales oficiales de cada distrito escolar y gobierno local.

RECOMENDACIONES PARA LA TORMENTA INVERNAL

Antes de la tormenta

Infórmate solo por fuentes oficiales: Servicio Meteorológico Nacional (NWS), División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD), gobierno del condado y ciudades donde vives.

Aprende la diferencia entre Vigilancia de Tormenta Invernal (estar preparado) y Aviso/Advertencia de Tormenta Invernal (tomar acción inmediata).

Ten un kit de emergencia para al menos 3 días: agua, comida no perecible, medicamentos, linterna, pilas, radio a baterías, cargadores portátiles, botiquín y copias de documentos importantes.

Revisa que todos en casa tengan ropa abrigada: capas de ropa, gorro, bufanda, guantes, calcetines térmicos y mantas adicionales.

Carga completamente los celulares, baterías externas y equipos médicos que dependan de energía eléctrica.

Anota en un lugar visible todos los números de emergencia locales, de servicios públicos y contactos familiares, por si se va el internet o se descarga el teléfono.

Si vives en zonas con tuberías expuestas o casas móviles, protege tu hogar: aísla tuberías, cierra corrientes de aire, sella ventanas y puertas, y conoce cómo cerrar la llave de paso del agua.

Haz planes especiales si en casa hay adultos mayores, personas con discapacidad, bebés o quienes dependen de oxígeno o equipos eléctricos.

Preparar tu casa

Aísla tuberías en exteriores y en áreas frías (garajes, áticos, debajo de la casa) para reducir el riesgo de que se congelen y revienten.

Deja los gabinetes bajo los lavaderos ligeramente abiertos para que circule aire caliente hacia las tuberías.​

Considera dejar una ligera gotea en los grifos durante la noche más fría para ayudar a evitar que se congelen.

Ten a mano linternas con pilas nuevas, y evita usar velas siempre que sea posible por el riesgo de incendio.

Si cuentas con chimenea o estufa de leña, revisa que estén en buen estado y ventilen adecuadamente antes de usarlas.

Mantén disponibles sal, arena o arena para gatos para esparcir en escaleras, entradas y pasillos exteriores y reducir el riesgo de resbalones.

Uso seguro de calefacción y generadores

Si se va la luz y usas generador, colócalo siempre afuera, lejos de ventanas, puertas y ventilaciones; nunca dentro de la casa, garaje ni en balcones cerrados, para evitar intoxicación por monóxido de carbono.

No uses parrillas de carbón, gas ni estufas de campamento dentro de la casa, garaje o espacios cerrados, aunque haga mucho frío.

Mantén los calefactores portátiles al menos a un metro de distancia de cortinas, muebles, ropa de cama y materiales inflamables, y nunca los dejes encendidos sin supervisión o mientras duermes.

Asegúrate de que detectores de humo y monóxido de carbono tengan baterías nuevas y funcionen correctamente.

Salud y protección personal

Evita pasar largos periodos al aire libre durante las temperaturas más bajas y con viento fuerte para reducir el riesgo de hipotermia y congelación.

Vístete en capas: una capa interior que mantenga la piel seca, una capa intermedia para retener calor y una capa externa resistente al viento y la humedad.

Cubre siempre cabeza, orejas, manos y pies; el cuerpo pierde mucho calor por esas zonas.

Aprende las señales de congelación (piel muy fría, pálida o dura, entumecimiento) e hipotermia (temblores intensos, confusión, habla lenta, somnolencia) y busca ayuda médica de inmediato si las notas.

Si tienes que palear nieve, hazlo despacio, toma descansos frecuentes, bebe agua y evita esfuerzos intensos si tienes problemas del corazón o de respiración.

Transporte y manejo en carretera

Evita viajar durante las horas de mayor impacto de la tormenta; las carreteras pueden helarse rápido, especialmente puentes y pasos elevados.

Si debes conducir, hazlo despacio, aumenta la distancia con el vehículo de adelante, enciende luces bajas y evita frenar bruscamente sobre hielo.

Revisa llantas, frenos, batería, limpiaparabrisas y nivel de anticongelante antes de salir. Lleva al menos un cuarto de tanque de gasolina.

Mantén en el auto un pequeño kit: mantas, agua, snacks, linterna, cargador para el teléfono y rascador de hielo, por si quedas detenido por varias horas.

Consulta las aplicaciones oficiales de carreteras (como SCDOT 511) para conocer cierres, accidentes y condiciones de manejo antes de salir.

Durante la tormenta

Quédate en casa siempre que puedas y mantente alejado de ventanas grandes si hay vientos fuertes.

Ahorra calor: cierra puertas de habitaciones que no uses y concentra a la familia en una o dos áreas más cálidas.

Limita el tiempo que abres la puerta principal para evitar que entre aire gélido.

Mantente conectado: escucha la radio o emisoras locales, revisa alertas en el celular y sigue indicaciones de autoridades sobre refugios, cierres de carreteras o cortes de energía prolongados.

Si se va la luz, usa linternas en vez de velas y reporta el corte a tu compañía eléctrica tan pronto como sea seguro hacerlo.

Después de la tormenta

Ten cuidado al caminar sobre aceras, escaleras y estacionamientos; el hielo negro puede ser casi invisible.

Limpia con cuidado la nieve y el hielo de entradas y escaleras, usando sal o arena para mejorar la tracción.

Revisa si hay daños en la casa, filtraciones, tuberías reventadas o cables caídos, y repórtalos a la compañía de servicios o al gobierno local; nunca toques líneas eléctricas en el suelo.

Ventila bien cualquier área donde hayas usado generador o fuentes de combustión; si alguien presenta dolor de cabeza fuerte, mareos o náuseas, salgan de inmediato y busquen atención médica por posible intoxicación por monóxido de carbono.

Apoya y revisa a vecinos mayores, personas con movilidad reducida o familias recién llegadas que quizás no conocen bien qué hacer en una tormenta invernal.

