Una intensa tormenta invernal asociada al sistema Gianna está obligando a distritos escolares de Georgia y del sureste de Carolina del Norte a cancelar actividades presenciales este fin de semana, mientras las autoridades emiten advertencias por nieve, vientos fuertes y sensación térmica bajo cero. En el norte de Georgia, rige un Winter Storm Warning y una alerta por frío extremo, con previsiones de hasta 3 a 6 pulgadas de nieve en algunas zonas, condiciones de viaje peligrosas y sensación térmica por debajo de cero durante la mañana del domingo. En la costa de Carolina del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que el temporal podría dejar entre 6 y 10 pulgadas de nieve en condados como New Hanover, Brunswick y Pender, con ráfagas de viento capaces de generar condiciones cercanas a ventisca. Ante este escenario, numerosos distritos han optado por cancelar actividades del fin de semana, pasar a clases virtuales o decretar días de nieve para el lunes 2 de febrero, buscando reducir la movilidad y proteger a estudiantes y personal.
En Georgia, los cierres afectan principalmente a actividades y eventos del fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, especialmente en el área metropolitana de Atlanta y el norte del estado, donde se esperan acumulaciones de nieve significativas. Las autoridades estatales mantienen un estado de emergencia y anticipan problemas de viaje extendidos hasta el domingo, con carreteras resbaladizas y visibilidad reducida por la nieve y el viento. Varias universidades, como Emory y Georgia Gwinnett College, han cerrado campus o movido operaciones a formatos remotos, mientras distritos como DeKalb, Fulton o Cobb suspenden actividades extracurriculares y deportivas.
En el sureste de Carolina del Norte, bajo Winter Storm Warning y Extreme Cold Warning, los gobiernos de condados como New Hanover y Pender han anunciado cierres de oficinas, parques y bibliotecas durante el fin de semana, además de cambios para el lunes. Universidades como UNCW y Cape Fear Community College cancelan clases presenciales de sábado a lunes y pasan a instrucción remota cuando es posible, mientras los distritos de Brunswick, New Hanover y Pender modifican sus calendarios, suspendiendo actividades y declarando días de nieve. Servicios de transporte como Wave Transit también dejarán de operar durante el fin de semana por las condiciones peligrosas en carretera.
Tanto en Georgia como en Carolina del Norte, las autoridades recomiendan a las familias revisar de forma permanente los canales oficiales de cada distrito, página web y redes sociales para confirmar cambios de última hora, ya que la lista de cierres se mantiene en constante actualización conforme avanza la tormenta. Se aconseja limitar los desplazamientos a lo estrictamente necesario, preparar suministros básicos en el hogar y considerar los efectos del frío extremo, como riesgo de hipotermia y tuberías congeladas. A continuación, el detalle de los distritos y escuelas que han anunciado cancelaciones o cambios en sus operaciones en Georgia y en el sureste de Carolina del Norte.
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES QUE CANCELAN ACTIVIDADES EN GEORGIA
Actividades presenciales canceladas (31 de enero y 1 de febrero)
|Distrito / Institución
|Estado
|Medida anunciada
|Fechas afectadas
|Atlanta Public Schools
|Georgia
|Cancelación de todas las actividades y eventos del fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Bartow County Schools
|Georgia
|Cancelación de todas las actividades de fin de semana por la tormenta invernal.
|31 de enero – 1 de febrero
|Brenau University
|Georgia
|Cancelación de actividades presenciales de fin de semana en campus.
|31 de enero – 1 de febrero
|Cherokee County Schools
|Georgia
|Cancelación de eventos y actividades escolares de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|City Schools of Decatur
|Georgia
|Cancelación de todos los eventos y deportes del fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Clayton County Public Schools
|Georgia
|Cancelación de actividades y eventos del fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Cobb County School District
|Georgia
|Cancelación de todas las actividades extracurriculares de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Dalton Public Schools
|Georgia
|Cancelación de actividades escolares de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Dawson County Schools
|Georgia
|Cancelación de eventos y actividades del fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|DeKalb County School District
|Georgia
|Suspensión de todas las actividades extracurriculares y atléticas del sábado y domingo.
|31 de enero – 1 de febrero
|Douglas County School System
|Georgia
|Cancelación de actividades escolares durante el fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Emory University
|Georgia
|Cierre de campus durante todo el fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Forsyth County Schools
|Georgia
|Cancelación de todas las actividades y deportes de sábado y domingo.
|31 de enero – 1 de febrero
|Fulton County Schools
|Georgia
|Cancelación de todas las actividades escolares y atléticas de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Georgia Gwinnett College
|Georgia
|Cancelación de actividades presenciales de fin de semana; algunas operaciones pasan a virtual.
|31 de enero – 1 de febrero
|Gilmer County Schools
|Georgia
|Cancelación de eventos y actividades de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Griffin-Spalding County Schools
|Georgia
|Cancelación de actividades de fin de semana por la tormenta.
|31 de enero – 1 de febrero
|Gwinnett County Public Schools
|Georgia
|Cancelación de actividades extracurriculares del fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Hall County Schools
|Georgia
|Suspensión de actividades escolares de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Jackson County Schools
|Georgia
|Cancelación de actividades y eventos del fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Oconee County School District
|Georgia
|Cancelación de actividades extracurriculares de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Pickens County Schools
|Georgia
|Cancelación de actividades de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|Rockdale County Public Schools
|Georgia
|Suspensión de actividades y eventos del sábado y domingo.
|31 de enero – 1 de febrero
|Union County Schools
|Georgia
|Cancelación de eventos escolares de fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
Cancelaciones parciales el 31 de enero
|Distrito / Institución
|EstadO
|Medida anunciadA
|Fechas afectadas
|Henry County School District
|Georgia
|Cancelación de eventos y actividades del sábado por condiciones invernales.
|31 de enero
|Marietta City Schools
|Georgia
|Cancelación de eventos del sábado; monitorean condiciones para el resto del fin de semana.
|31 de enero
Operaciones virtuales o modificadas
|Institución
|Estado
|Medida anunciada
|Fechas afectadas
|Georgia Gwinnett College
|Georgia
|Clases en modalidad virtual el sábado 31 de enero.
|31 de enero
|Kennesaw State University
|Georgia
|Operaciones “modificadas” por clima invernal; reducción de actividades presenciales y más trabajo remoto.
|31 de enero
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE CAROLINA DEL NORTE
Cierre total de campus o paso a remoto
|Institución / Distrito
|Condado / Ciudad
|Medida anunciada
|Fechas afectadas
|Brunswick Community College
|Brunswick, NC
|Cierre de todos los campus; clases se mueven a aprendizaje remoto cuando sea posible.
|31 de enero – 2 de febrero
|Cape Fear Community College
|New Hanover, NC
|Cierre de todas las sedes; clases y eventos pasan a remoto el lunes.
|31 de enero – 2 de febrero
|UNCW (UNC Wilmington)
|New Hanover, NC
|Cierre de sábado a lunes; clases, exámenes y eventos cancelados.
|31 de enero – 2 de febrero
|New Hanover County Schools
|New Hanover, NC
|Operación en modalidad de aprendizaje remoto el lunes; actividades y deportes cancelados desde el sábado.
|31 de enero – 2 de febrero
|Brunswick County Schools
|Brunswick, NC
|Sin clases para estudiantes el lunes; actividades extracurriculares suspendidas desde el sábado.
|31 de enero – 2 de febrero
|Pender County Schools
|Pender, NC
|Día de nieve el lunes; actividades del fin de semana canceladas.
|31 de enero – 2 de febrero
Otras entidades educativas y públicas relevantes
|Entidad
|Ubicación
|Medida anunciada
|Fechas afectadas
|New Hanover y Pender County Courts
|New Hanover / Pender, NC
|Cierre de tribunales el lunes por condiciones invernales.
|2 de febrero
|New Hanover County Government
|New Hanover, NC
|Oficinas, instalaciones, atracciones y vertedero cerrados sábado y domingo.
|31 de enero – 1 de febrero
|New Hanover County Parks
|New Hanover, NC
|Cierre de todas las instalaciones con portones bloqueados.
|31 de enero – 1 de febrero
|New Hanover County Landfill
|New Hanover, NC
|Cierre total durante el fin de semana.
|31 de enero – 1 de febrero
|New Hanover County Library Branches
|New Hanover, NC
|Sucursales cerradas sábado y domingo.
|31 de enero – 1 de febrero
|North Carolina Aquarium at Fort Fisher
|New Hanover, NC
|Cierre de instalaciones; solo permanece un equipo mínimo para cuidado de animales.
|31 de enero – 1 de febrero
|Wave Transit
|Wilmington, NC
|Suspensión total del servicio (buses, paratránsito, RideMICRO) sábado y domingo.
|31 de enero – 1 de febrero
Estas listas podrían ampliarse con nuevas cancelaciones y cambios horarios a medida que la tormenta avanza, por lo que se recomienda revisar continuamente los canales oficiales de cada distrito escolar y gobierno local.
RECOMENDACIONES PARA LA TORMENTA INVERNAL
Antes de la tormenta
- Infórmate solo por fuentes oficiales: Servicio Meteorológico Nacional (NWS), División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD), gobierno del condado y ciudades donde vives.
- Aprende la diferencia entre Vigilancia de Tormenta Invernal (estar preparado) y Aviso/Advertencia de Tormenta Invernal (tomar acción inmediata).
- Ten un kit de emergencia para al menos 3 días: agua, comida no perecible, medicamentos, linterna, pilas, radio a baterías, cargadores portátiles, botiquín y copias de documentos importantes.
- Revisa que todos en casa tengan ropa abrigada: capas de ropa, gorro, bufanda, guantes, calcetines térmicos y mantas adicionales.
- Carga completamente los celulares, baterías externas y equipos médicos que dependan de energía eléctrica.
- Anota en un lugar visible todos los números de emergencia locales, de servicios públicos y contactos familiares, por si se va el internet o se descarga el teléfono.
- Si vives en zonas con tuberías expuestas o casas móviles, protege tu hogar: aísla tuberías, cierra corrientes de aire, sella ventanas y puertas, y conoce cómo cerrar la llave de paso del agua.
- Haz planes especiales si en casa hay adultos mayores, personas con discapacidad, bebés o quienes dependen de oxígeno o equipos eléctricos.
Preparar tu casa
- Aísla tuberías en exteriores y en áreas frías (garajes, áticos, debajo de la casa) para reducir el riesgo de que se congelen y revienten.
- Deja los gabinetes bajo los lavaderos ligeramente abiertos para que circule aire caliente hacia las tuberías.
- Considera dejar una ligera gotea en los grifos durante la noche más fría para ayudar a evitar que se congelen.
- Ten a mano linternas con pilas nuevas, y evita usar velas siempre que sea posible por el riesgo de incendio.
- Si cuentas con chimenea o estufa de leña, revisa que estén en buen estado y ventilen adecuadamente antes de usarlas.
- Mantén disponibles sal, arena o arena para gatos para esparcir en escaleras, entradas y pasillos exteriores y reducir el riesgo de resbalones.
Uso seguro de calefacción y generadores
- Si se va la luz y usas generador, colócalo siempre afuera, lejos de ventanas, puertas y ventilaciones; nunca dentro de la casa, garaje ni en balcones cerrados, para evitar intoxicación por monóxido de carbono.
- No uses parrillas de carbón, gas ni estufas de campamento dentro de la casa, garaje o espacios cerrados, aunque haga mucho frío.
- Mantén los calefactores portátiles al menos a un metro de distancia de cortinas, muebles, ropa de cama y materiales inflamables, y nunca los dejes encendidos sin supervisión o mientras duermes.
- Asegúrate de que detectores de humo y monóxido de carbono tengan baterías nuevas y funcionen correctamente.
Salud y protección personal
- Evita pasar largos periodos al aire libre durante las temperaturas más bajas y con viento fuerte para reducir el riesgo de hipotermia y congelación.
- Vístete en capas: una capa interior que mantenga la piel seca, una capa intermedia para retener calor y una capa externa resistente al viento y la humedad.
- Cubre siempre cabeza, orejas, manos y pies; el cuerpo pierde mucho calor por esas zonas.
- Aprende las señales de congelación (piel muy fría, pálida o dura, entumecimiento) e hipotermia (temblores intensos, confusión, habla lenta, somnolencia) y busca ayuda médica de inmediato si las notas.
- Si tienes que palear nieve, hazlo despacio, toma descansos frecuentes, bebe agua y evita esfuerzos intensos si tienes problemas del corazón o de respiración.
Transporte y manejo en carretera
- Evita viajar durante las horas de mayor impacto de la tormenta; las carreteras pueden helarse rápido, especialmente puentes y pasos elevados.
- Si debes conducir, hazlo despacio, aumenta la distancia con el vehículo de adelante, enciende luces bajas y evita frenar bruscamente sobre hielo.
- Revisa llantas, frenos, batería, limpiaparabrisas y nivel de anticongelante antes de salir. Lleva al menos un cuarto de tanque de gasolina.
- Mantén en el auto un pequeño kit: mantas, agua, snacks, linterna, cargador para el teléfono y rascador de hielo, por si quedas detenido por varias horas.
- Consulta las aplicaciones oficiales de carreteras (como SCDOT 511) para conocer cierres, accidentes y condiciones de manejo antes de salir.
Durante la tormenta
- Quédate en casa siempre que puedas y mantente alejado de ventanas grandes si hay vientos fuertes.
- Ahorra calor: cierra puertas de habitaciones que no uses y concentra a la familia en una o dos áreas más cálidas.
- Limita el tiempo que abres la puerta principal para evitar que entre aire gélido.
- Mantente conectado: escucha la radio o emisoras locales, revisa alertas en el celular y sigue indicaciones de autoridades sobre refugios, cierres de carreteras o cortes de energía prolongados.
- Si se va la luz, usa linternas en vez de velas y reporta el corte a tu compañía eléctrica tan pronto como sea seguro hacerlo.
Después de la tormenta
- Ten cuidado al caminar sobre aceras, escaleras y estacionamientos; el hielo negro puede ser casi invisible.
- Limpia con cuidado la nieve y el hielo de entradas y escaleras, usando sal o arena para mejorar la tracción.
- Revisa si hay daños en la casa, filtraciones, tuberías reventadas o cables caídos, y repórtalos a la compañía de servicios o al gobierno local; nunca toques líneas eléctricas en el suelo.
- Ventila bien cualquier área donde hayas usado generador o fuentes de combustión; si alguien presenta dolor de cabeza fuerte, mareos o náuseas, salgan de inmediato y busquen atención médica por posible intoxicación por monóxido de carbono.
- Apoya y revisa a vecinos mayores, personas con movilidad reducida o familias recién llegadas que quizás no conocen bien qué hacer en una tormenta invernal.
