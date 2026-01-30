Una potente tormenta invernal avanza hacia Estados Unidos este fin de semana y, aunque las miradas están puestas en las fuertes nevadas previstas para la Costa Este, los meteorólogos siguen con atención un escenario poco habitual que ha generado sorpresa. Los pronósticos apuntan a que este sistema no solo afectará a las regiones acostumbradas al frío, sino que también podría provocar la caída de copos en una zona de clima tropical que no registra nieve desde hace casi cinco décadas. El fenómeno, impulsado por la irrupción de aire ártico y su interacción con aguas mucho más cálidas, ha elevado el nivel de alerta y curiosidad entre los expertos, que advierten que se trataría de un episodio raro, llamativo y con valor histórico.

El Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que la tormenta se intensificará a medida que avance por el país, pocos días después del impacto de la tormenta invernal Fern. Aunque los mayores acumulados de nieve se esperan a lo largo de la Costa Este, el alcance del sistema será mucho más amplio, con efectos que podrían sentirse incluso en latitudes poco habituales para este tipo de eventos.

Uno de los escenarios que más llama la atención está relacionado con las llamadas “nevadas por efecto océano”, un fenómeno similar al conocido efecto lago. Este proceso ocurre cuando aire extremadamente frío se desplaza sobre cuerpos de agua cálida, generando inestabilidad atmosférica, formación de nubes y, bajo condiciones específicas, la caída de nieve. En esta ocasión no se esperan acumulaciones significativas, pero la aparición de algunos copos ya sería suficiente para marcar un hito.

La tormenta invernal que afecta a EE.UU. mantiene bajo vigilancia el área cercana a las Bahamas por posible nieve. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

La zona tropical que podría recibir nieve

Más adelante, los expertos precisaron que esta zona tropical sería el océano Atlántico al norte de las Bahamas, así como áreas del sur de Florida. El meteorólogo de The Washington Post, Ben Noll, explicó que detrás de la tormenta ingresará aire de origen ártico que cruzará el Golfo de México durante la noche del sábado. Al desplazarse sobre aguas mucho más cálidas, podría generar la inestabilidad necesaria para que se formen ráfagas de nieve, un proceso similar al que se observa en la región de los Grandes Lagos.

Noll calificó el escenario como “increíble”, aunque recordó que no sería completamente inédito. En enero de 1977 se reportaron copos de nieve en Freeport, en las Bahamas, durante un intenso brote de aire frío. Ese evento histórico es el principal antecedente que explica por qué, aunque raro, este fenómeno sigue siendo posible.

Desde AccuWeather, el meteorólogo Paul Pastelok coincidió en que el evento podría llevar nieve a lugares que no la ven desde aquel episodio de 1977. En EE.UU., ciudades como Miami registraron nieve en ese entonces, y ahora existe una pequeña posibilidad de que zonas como Tampa y Jacksonville vuelvan a ver algunos copos. En el caso de Tampa, de concretarse, sería la primera nevada en 16 años.

Además del riesgo de nieve, el frío extremo podría afectar cultivos y provocar daños en frutas y vegetales en Florida, un estado poco acostumbrado a temperaturas tan bajas. A esto se suma que la tormenta podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un ciclón bomba, un sistema que se caracteriza por una caída abrupta de la presión atmosférica y que suele venir acompañado de fuertes vientos y nevadas intensas.

Meteorólogos siguen de cerca cómo esta tormenta invernal en EE.UU. podría impactar zonas próximas a las Bahamas. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

AccuWeather advirtió que esta rápida intensificación podría generar condiciones de ventisca en sectores de la Costa Este, especialmente en Carolina del Norte y Virginia. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió vigilancias por tormenta invernal para millones de personas en varios estados, con impactos que podrían comenzar tan pronto como el viernes.

Mientras gran parte del país se prepara para un fin de semana marcado por el frío, el viento y la nieve, la atención también está puesta en el Atlántico cercano a las Bahamas, donde unos pocos copos podrían convertir este evento en un capítulo histórico tras casi 50 años sin nieve.

