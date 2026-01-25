El domingo se perfila como uno de esos días que muchos viajeros no olvidarán. Una tormenta invernal masiva avanzó de sur a noreste de Estados Unidos, combinando nieve, aguanieve y lluvia helada en una franja que amenaza a casi 180 millones de personas, más de la mitad del país. El impacto no tardó en sentirse en los aeropuertos: antes de que amaneciera, ya había miles de vuelos cancelados y aerolíneas advirtiendo de demoras generalizadas en algunos de los hubs más transitados. Desde el sábado, las cancelaciones se acumularon a un ritmo que no se veía desde la pandemia, con escenas de pasajeros varados y agendas de viaje desarmándose en cuestión de minutos. Con más de 8.000 vuelos cancelados para el domingo y un porcentaje histórico de operaciones suspendidas, el sistema aéreo entró en modo emergencia, dejando una pregunta inevitable para millones de viajeros: ¿cuáles son los aeropuertos y aerolíneas más afectados en el día con más cancelaciones de vuelos?

Un récord de cancelaciones en pleno invierno

De acuerdo con datos de seguimiento de vuelos, más de 13.500 vuelos han sido cancelados en EE. UU. desde el sábado, y alrededor de 9.600 estaban programados para el domingo. Análisis del sector indican que más del 29% de todos los vuelos de salida del país fueron cancelados, convirtiendo esta jornada en el mayor evento de cancelaciones desde la pandemia.

| Crédito: Un pasajero camina por el área de check-in del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington DC, el 24 de enero de 2026, en medio del impacto de una tormenta invernal que provocó cancelaciones y caos en el transporte en EE. UU. | Crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP

Los meteorólogos advirtieron acumulaciones de 30 a 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, lo que activó cierres preventivos y reducciones drásticas de operaciones.

Aeropuertos más afectados

La tormenta golpeó con fuerza a terminales clave del país, provocando un efecto dominó en conexiones nacionales e internacionales:

LaGuardia (Nueva York): aproximadamente 85% de los vuelos cancelados .

aproximadamente . Ronald Reagan Washington National: 97% de las salidas canceladas (414 vuelos).

(414 vuelos). John F. Kennedy (Nueva York): interrupciones severas por nieve y hielo.

interrupciones severas por nieve y hielo. Dallas–Fort Worth: uno de los hubs con mayor impacto sostenido.

uno de los hubs con mayor impacto sostenido. Charlotte Douglas: cancelaciones y demoras generalizadas.

cancelaciones y demoras generalizadas. Atlanta: fuertes ajustes en el aeropuerto más transitado del país.

fuertes ajustes en el aeropuerto más transitado del país. Philadelphia y Nashville: afectaciones importantes durante el fin de semana.

Una pantalla de información muestra vuelos cancelados en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 25 de enero de 2026, debido a una tormenta invernal que afectó las operaciones aéreas en EE. UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Aerolíneas con más vuelos cancelados

Las principales compañías redujeron operaciones para priorizar la seguridad:

American Airlines: canceló más del 37% de sus vuelos , con más de 1.400 suspendidos el domingo.

canceló , con suspendidos el domingo. Delta Air Lines: alrededor de 1.000 cancelaciones .

alrededor de . Southwest Airlines: cerca de 1.000 vuelos cancelados .

cerca de . United Airlines: más de 800 cancelaciones.

cancelaciones. JetBlue: más de 560 vuelos cancelados, cerca del 70% de su programación diaria.

¿Qué hacer si tu vuelo fue cancelado?

Si tu viaje se vio afectado por la tormenta:

Si ya estás en el aeropuerto, ponte en fila para hablar con un agente .

. Si sigues en casa u hotel, contacta a la aerolínea por teléfono o en línea .

. Investiga vuelos alternativos mientras esperas atención.

mientras esperas atención. La mayoría de las aerolíneas reprograma sin costo, sujeto a disponibilidad.

¿Pueden reubicarte en otra aerolínea?

No es obligatorio, aunque algunas compañías intentan hacerlo con aerolíneas asociadas. La disponibilidad varía y no siempre es posible.

¿Tienes derecho a reembolso?

Sí. Si tu vuelo fue cancelado y decides no viajar, la aerolínea debe devolverte el dinero, incluso si el boleto era no reembolsable. También corresponde el reembolso de equipaje, asientos y extras que no pudiste usar, aunque te ofrezcan primero un crédito de viaje.

Imágenes de la tormenta invernal en Nueva York

Un avión Embraer 175 de United Airlines se prepara para despegar bajo la caída de nieve en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de una tormenta invernal que afecta gran parte de EE. UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Vehículos circulan bajo la caída de nieve en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 25 de enero de 2026, mientras una tormenta invernal avanza y provoca frío extremo y afectaciones en el transporte en EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Una máquina quitanieves trabaja en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 25 de enero de 2026, mientras una tormenta invernal provoca nieve, hielo y graves afectaciones en el transporte en EE. UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Una máquina quitanieves trabaja en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, junto a un avión de American Airlines, el 25 de enero de 2026, en medio del impacto de una tormenta invernal que provocó cancelaciones masivas de vuelos en EE. UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Un trabajador retira nieve en el Brooklyn Heights Promenade de Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras el avance de una tormenta invernal que provocó frío extremo y caos en el transporte en EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!