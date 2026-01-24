Si nos ponemos a hacer el ejercicio de imaginarnos una tormenta invernal en Estados Unidos, casi todos pensamos en nieve acumulada en las aceras, hielo en los parabrisas, carreteras peligrosas y temperaturas extremas que obligan a cambiar la rutina diaria, desde Nueva York hasta Chicago, pasando por ciudades con una fuerte presencia latina como Dallas, Denver o Filadelfia. En sí, en casi todo el territorio estadounidense. En episodios como el que se espera este fin de semana, más de 230 millones de personas podrían verse afectadas por condiciones invernales severas, con nevadas intensas, lluvia helada y un frío potencialmente peligroso en buena parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que suele emitir avisos y advertencias específicas para distintas regiones de EE. UU.. Para muchas familias hispanas que viven y trabajan en estas zonas —ya sea repartiendo paquetes, limpiando nieve, atendiendo en restaurantes o cuidando niños y personas mayores—, entender qué puede ocurrir no es solo una cuestión de curiosidad, sino también de seguridad.

En medio de ese escenario, suele surgir una pregunta que despierta sorpresa y, a veces, preocupación: ¿puede haber truenos y relámpagos mientras cae la nieve? Aunque suene extraño, la respuesta es sí. Se trata de un fenómeno poco común, pero real, conocido como nevada eléctrica, y entender cómo ocurre ayuda a dimensionar los riesgos asociados a este tipo de tormentas. Además, ¿sería posible que esto ocurra durante estos días?

¿QUÉ ES LA NEVADA ELÉCTRICA?

La nevada eléctrica es, básicamente, una tormenta eléctrica que produce nieve en lugar de lluvia, algo que la NOAA y el NWS describen como una tormenta con truenos y relámpagos en pleno episodio de copos. No es un concepto nuevo ni una exageración mediática, aunque sí es un evento poco frecuente incluso en inviernos muy activos.

Según explican meteorólogos del propio Servicio Meteorológico Nacional y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este tipo de fenómeno puede presentarse durante tormentas invernales muy intensas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, siempre que exista inestabilidad y humedad suficientes por encima de la superficie. Este fenómeno ganó todavía más popularidad gracias al meteorólogo Jim Cantore, de The Weather Channel, cuyas reacciones al presenciar nevadas eléctricas se volvieron virales, especialmente durante el histórico blizzard de Chicago de 2011, donde múltiples rayos acompañaron la intensa nevada.

Para muchas personas que viven en ciudades con una gran comunidad hispana —como Chicago, Nueva York o Boston— esos videos se han convertido casi en un “clásico” de cada temporada invernal, compartidos en redes sociales junto con imágenes de calles cubiertas de nieve y escuelas cerradas. Sin embargo, más allá del impacto visual y mediático, se trata de una situación que suele estar asociada a nevadas fuertes y condiciones potencialmente peligrosas, con visibilidad muy reducida y acumulaciones rápidas que complican el transporte público, los vuelos y los trayectos diarios al trabajo.

¿CÓMO SE FORMA LA NEVADA ELÉCTRICA?

La clave de por qué la nevada eléctrica es tan rara está en la convección, es decir, en el movimiento ascendente del aire dentro de la atmósfera. De acuerdo con la NOAA y con especialistas en meteorología invernal, las tormentas eléctricas necesitan que el aire húmedo ascienda con fuerza, algo muy común en verano, pero mucho menos habitual en pleno invierno, cuando el aire suele ser más estable.

Para que se produzca una nevada eléctrica, debe coincidir una masa de aire muy frío en niveles altos con aire más cálido y húmedo cerca de la superficie, creando una franja donde se generan corrientes ascendentes dentro de la nube. Cuando la convección es lo suficientemente fuerte en una tormenta invernal, los copos de nieve, las partículas de hielo y la aguanieve chocan dentro de las nubes, lo que genera separación de cargas eléctricas, de forma similar a lo que ocurre en una tormenta de verano; si el contraste de cargas es grande, se producen relámpagos y truenos, aun cuando en la superficie lo que cae es nieve.

Según estudios citados por meteorólogos estadounidenses, cuando se detecta un rayo durante una tormenta de nieve suele tratarse de un sistema muy intenso, capaz de acumular varios centímetros de nieve en pocas horas, lo que da una idea de la fuerza de la banda de precipitación. En barrios donde muchas familias latinas dependen del auto para ir a trabajar o llevar a los niños a la escuela, esa intensidad se traduce en calles resbalosas, cierres de escuelas y cancelaciones de actividades, algo que las autoridades locales suelen subrayar en sus mensajes de emergencia invernal.

Una nevada eléctrica es un evento poco común (Foto referencial: Freepik)

¿DÓNDE SUELE OBSERVARSE ESTE FENÓMENO?

La NOAA señala que la nevada eléctrica suele darse en zonas donde hay una combinación de inestabilidad atmosférica y abundante humedad sobre la superficie, algo que suele ocurrir sobre o cerca de grandes masas de agua y frentes cálidos activos. No es casualidad que se haya observado con cierta frecuencia a sotavento de los Grandes Lagos o cerca del Gran Lago Salado, durante episodios de nieve por efecto lago, donde el aire frío que llega desde Canadá recoge humedad de lagos relativamente más cálidos y luego la descarga en forma de intensas bandas de nieve.

Un ejemplo reciente se registró en San Luis, Misuri, a comienzos de enero, cuando se reportaron truenos acompañando una mezcla de nieve y aguanieve, un claro caso de nevada eléctrica asociado a una potente tormenta invernal. Este tipo de eventos también se han documentado en el noreste de Estados Unidos, en zonas como Nueva Inglaterra, donde muchas comunidades hispanas trabajan en construcción, delivery o limpieza de nieve y suelen estar expuestas al mal tiempo durante horas. Para quienes viven en estas regiones, conocer que la combinación de nieve intensa y truenos es posible ayuda a no subestimar el riesgo cuando se pronostican bandas de nieve muy fuertes.

¿PODRÍA OCURRIR DURANTE UNA GRAN TORMENTA INVERNAL EN CURSO?

De momento, no. En este tipo de situaciones, el Servicio Meteorológico Nacional suele concentrarse en avisar al público sobre nieve intensa, hielo, sensación térmica extremadamente baja y vientos fuertes, y no siempre se emiten pronósticos específicos de nevada eléctrica porque se trata de un fenómeno muy localizado y difícil de anticipar. Sin embargo, los especialistas coinciden en que, cuando una tormenta invernal reúne aire muy frío, alta humedad y sistemas dinámicos activos, la atmósfera tiene varios de los ingredientes necesarios para que se formen bandas de nieve con truenos de forma puntual. Esto quiere decir que las condiciones podrían cambiar en cualquier momento, por lo que es importante seguir la actualización meteorológica.

En trayectos que cruzan varios estados —por ejemplo, desde Texas y Oklahoma hacia el noreste, pasando por zonas donde viven muchas familias hispanas que viajan por trabajo o para visitar a parientes—, es posible que, dentro del mismo sistema, haya áreas con nieve moderada y otras donde la nevada sea tan intensa que genere relámpagos. Por eso, aunque no sea el escenario más probable, los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, revisar los avisos de invierno y, en caso de escuchar truenos mientras nieva, asumir que hay rayos activos y actuar con la misma precaución que en una tormenta eléctrica de verano.

¿POR QUÉ LA NEVADA ELÉCTRICA ES TAN POCO COMÚN?

La explicación vuelve a la convección y a la estabilidad del aire en invierno. Según la NOAA, durante la temporada fría el aire suele ser más estable, lo que limita el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical típicas de las tormentas eléctricas, y por eso los truenos y relámpagos se asocian casi siempre al verano. En invierno, las tormentas invernales pueden ser intensas en cuanto a nieve y viento, pero no siempre presentan la inestabilidad necesaria para producir rayos.

Aun así, que la nevada eléctrica sea rara no significa que sea imposible: cada vez que se combinan aire frío en altura, aire relativamente más cálido y húmedo cerca del suelo y un mecanismo de ascenso fuerte (como un frente cálido activo o una baja presión profunda), la atmósfera puede sorprender incluso a los expertos. Esa capacidad de “sorpresa” es parte de lo que hace que estos eventos llamen tanto la atención del público, especialmente entre quienes no están acostumbrados a ver un relámpago iluminar la nieve en plena madrugada de invierno en ciudades del Medio Oeste o del noreste.

¿ES PELIGROSA UNA NEVADA ELÉCTRICA?

Definitivamente sí: desde el punto de vista de seguridad, el riesgo principal sigue siendo el rayo, y los rayos de invierno son tan peligrosos como los de verano, según recuerdan expertos en seguridad frente a descargas eléctricas. El Consejo Nacional de Seguridad contra Rayos y otras organizaciones especializadas han documentado muertes y lesiones por rayos en Estados Unidos durante diferentes tipos de tormentas, y los datos recientes muestran que cada año se registran decenas de fallecimientos por este fenómeno en el país, aunque la mayoría se produce en la temporada cálida.

El problema es que muchas personas no asocian la nieve con este tipo de riesgo y, al escuchar truenos en medio de una tormenta invernal, pueden salir para observar los relámpagos o grabar videos, olvidando que el rayo puede impactar estructuras, árboles o personas a cielo abierto. Para familias hispanas que viven en barrios donde se acostumbra a reunirse en la calle, limpiar autos o jugar en la nieve cuando la escuela se suspende, este detalle es clave: escuchar un trueno, aunque esté nevando, es una señal de que hay que resguardarse bajo techo, igual que en julio o agosto.

PREPÁRATE EN CASA PARA LA TORMENTA INVERNAL

Impermeabiliza tu casa, es decir, aísla todas las tuberías de agua ubicadas a lo largo de paredes que den al exterior para reducir la probabilidad de que su suministro de agua se congele.

Escucha los pronósticos del tiempo regularmente y revisa tus suministros para emergencias, agua y alimentos.

Ten al menos 3 días de comida no perecedera, agua, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios; las tormentas pueden causar apagones y calles intransitables por días.

Guarda ropa muy abrigadora, cobijas, linternas con pilas, cargadores portátiles para el celular y, si tienes, un detector de monóxido de carbono funcionando si usas calefacción por gas o generador.

Si tiene mascotas, que ingresen a la vivienda y, si no puedes hacerlas entrar, proporciónales un refugio adecuado para que se mantengan a una temperatura cálida y asegúrate de que tengan agua que no esté congelada.

(Fuente: CDC - https://www.cdc.gov/es/disasters/winter/beforestorm/preparehome.html)

LA TORMENDA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

Un deportista y su perro corriendo por Colorado Springs, Colo el viernes 23 de enero (Christian Murdock/The Gazette via AP) / Christian Murdock

Un vecindario en Grand Rapids, Michigan el pasado viernes 23 de enero de 2026 (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP) / Joel Bissell

Fuertes vientos levantan la nieve el viernes 23 de enero de 2026, en Lowville, Nueva York. (Foto: AP Foto/Cara Anna) / Cara Anna

Conductor en una calle nevada de Lowville, Nueva York el 23 de enero de 2026. (Foto: AP Photo/Cara Anna) / Cara Anna

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!