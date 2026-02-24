Massachusetts sigue lidiando con los estragos del potente blizzard que azotó el estado, dejando más de 3 pies de nieve en algunas comunidades y causando interrupciones significativas en la vida diaria. Las autoridades advierten que las condiciones en carreteras y aceras siguen siendo peligrosas, por lo que muchos distritos escolares han decidido cancelar las clases este miércoles 25 de febrero, buscando proteger a estudiantes, docentes y personal escolar de accidentes. Esta medida refleja la magnitud de la tormenta y la necesidad de que todos los residentes permanezcan alerta y sigan las indicaciones de seguridad.
Las autoridades locales impusieron una prohibición de viajes no esenciales en el sureste del estado, aunque se recomienda a todos los conductores evitar las carreteras mientras los equipos de mantenimiento trabajan a contrarreloj para despejar la nieve acumulada.
Entre los distritos que han confirmado la suspensión de actividades escolares se encuentran:
- Brockton Public Schools
- Mashpee Public Schools
- Cape Cod Regional Technical
- Greater New Bedford Vocational Technical High School
Para conocer el listado completo de cierres, se puede consultar la página oficial de cada distrito. Padres y estudiantes deben mantenerse atentos a actualizaciones, ya que las condiciones climáticas podrían afectar más zonas durante las próximas horas.
Mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades es clave para enfrentar esta tormenta invernal histórica de manera segura.
