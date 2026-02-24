Massachusetts sigue lidiando con los estragos del potente blizzard que azotó el estado, dejando más de 3 pies de nieve en algunas comunidades y causando interrupciones significativas en la vida diaria. Las autoridades advierten que las condiciones en carreteras y aceras siguen siendo peligrosas, por lo que muchos distritos escolares han decidido cancelar las clases este miércoles 25 de febrero, buscando proteger a estudiantes, docentes y personal escolar de accidentes. Esta medida refleja la magnitud de la tormenta y la necesidad de que todos los residentes permanezcan alerta y sigan las indicaciones de seguridad.

Las autoridades locales impusieron una prohibición de viajes no esenciales en el sureste del estado, aunque se recomienda a todos los conductores evitar las carreteras mientras los equipos de mantenimiento trabajan a contrarreloj para despejar la nieve acumulada.

Varias escuelas en Massachusetts cancelaron clases para proteger a estudiantes y personal. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Entre los distritos que han confirmado la suspensión de actividades escolares se encuentran:

Brockton Public Schools

Mashpee Public Schools

Cape Cod Regional Technical

Greater New Bedford Vocational Technical High School

Para conocer el listado completo de cierres, se puede consultar la página oficial de cada distrito. Padres y estudiantes deben mantenerse atentos a actualizaciones, ya que las condiciones climáticas podrían afectar más zonas durante las próximas horas.

Las autoridades de Massachusetts piden a todos evitar viajes no esenciales hasta nuevo aviso. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Vea la lista completa de cierres aquí.

Mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades es clave para enfrentar esta tormenta invernal histórica de manera segura.

