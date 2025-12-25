Nueva York está a la espera de recibir su primer gran desafío invernal de la temporada, con un sistema meteorológico que ha ocasionado alerta en la población: se prevé la presencia de nieve en la ciudad en los próximos días. Con la inminente llegada de estas temperaturas gélidas, las autoridades han puesto en marcha una serie de acciones; además de brindar ciertas recomendaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta área presentó un clima nublado y soleado durante este jueves 25 de diciembre, con temperaturas que oscilan entre los 36-47°F (aproximadamente 3-8°C). Por lo tanto, es nula la posibilidad de la existencia de nieve.

Los resúmenes climáticos en el Central Park mencionan que las condiciones son secas y brindan una buena visibilidad, lo que permite que los conductores puedan transitar por las carreteras. Sin embargo, esto puede cambiar para mañana.

Si bien Nueva York presentó un panorama nublado este 25 de diciembre, no registró nieve. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuántas pulgadas de nieve se prevén en Nueva York durante los próximos días

De acuerdo a los reportes meteorológicos de Noticias Telemundo , en ciertas zonas de Nueva York y Nueva Jersey se están preparando para la llegada de nieve desde este viernes 26 hasta el sábado 27 de diciembre.

Se espera aproximadamente una acumulación que llegaría entre 4-8 pulgadas y, en el peor de los escenarios, los valores podrían alcanzar las 10 pulgadas, en caso se formen bandas de nieve intensas, ocasionando ciertas dificultades para viajar por carreteras.

Para Accuweather, la presencia de nieve en esta área comenzará por la tarde del viernes 26 de diciembre, con probables sensaciones térmicas bajo cero. Ante la alerta, las autoridades recomiendan conducir en caso sea urgente.

La presencia de nieve se registrará desde la tarde el viernes 26 de diciembre. (Foto: Charly Triballeau / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Recomendaciones ante posibles nevadas en Nueva York

Si conducirás, alista un anticongelante, limpiaparabrisas con líquido de invierno, neumáticos en buen estado, un kit de emergencia y algo de comida.

No salgas en caso no sea necesario. Si realmente es urgente, vístete en capas, con gorro, bufanda, guantes y calzado.

Usa botas o zapatos con suela antideslizante. Camina despacio, con pasos cortos y las manos fuera de los bolsillos para mantener el equilibrio.

No tomes atajos con presencia de hielo o acumulaciones de nieve.

