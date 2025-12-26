La Navidad quedó atrás sin nieve, pero el invierno empieza a hacerse sentir con fuerza. Una tormenta invernal se aproxima al área triestatal y amenaza con complicar seriamente los desplazamientos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, justo en uno de los fines de semana con mayor movimiento tras las celebraciones.

Según los pronósticos, un sistema de baja presión avanzará sobre la región desde la tarde del viernes 26 de diciembre, con nevadas que se intensificarán durante la noche y se prolongarán hasta la mañana del sábado 27. En la ciudad de Nueva York y zonas metropolitanas se esperan acumulaciones de hasta 8 pulgadas de nieve, mientras que en áreas del valle del Hudson los registros podrían ser incluso mayores.

Las horas más peligrosas para conducir

Aunque los primeros copos podrían aparecer alrededor de las 6:00 p.m. del viernes, el periodo más crítico para manejar se concentrará entre la medianoche y las 6:00 a.m. del sábado. En ese tramo se prevé la nevada más intensa, coincidiendo con el regreso de muchos viajeros tras la Navidad, lo que eleva el riesgo de accidentes, retrasos y cierres de carreteras.

Las autoridades advierten que el viaje posterior a las fiestas será uno de los más afectados, ya que la nieve podría acumularse rápidamente sobre vías frías y sin tratar en algunos sectores.

Autoridades advierten que la tormenta invernal en Nueva York podría provocar retrasos, accidentes y conductores varados en varias vías. | Crédito: Seth Herald / AFP

Cómo prepararte antes de salir a la carretera

La Cruz Roja Americana recomienda extremar precauciones antes de conducir en condiciones invernales y revisar el kit de suministros de emergencia del vehículo. Estos son algunos elementos clave:

Mantas o saco de dormir.

Ropa impermeable y mudas secas adicionales, guantes, calcetines y gorros de lana.

Periódicos para aislamiento térmico.

Bolsas de plástico para saneamiento.

Frutas enlatadas, frutos secos y snacks energéticos.

Caldo caliente en un termo y varias botellas de agua.

Teléfono celular completamente cargado.

Además, se aconseja planificar el viaje durante el día, evitar desplazamientos innecesarios y, si es posible, viajar acompañado. También es importante avisar a alguien sobre el destino, la ruta y la hora estimada de llegada, así como consultar los reportes meteorológicos de todas las zonas por las que se pasará.

Durante esta tormenta invernal, los conductores deben estar especialmente atentos a la presencia de aguanieve, lluvia helada, llovizna congelante y niebla densa, factores que reducen la visibilidad y aumentan el peligro en carretera.

Ante la tormenta invernal en Nueva York, recomiendan evitar viajes innecesarios y seguir consejos de seguridad en carretera. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

Qué hacer si quedas varado durante la tormenta invernal

Si las condiciones empeoran y no puedes continuar el trayecto, la Cruz Roja Americana recomienda seguir estas medidas para mantenerse a salvo:

Permanece dentro del vehículo y espera ayuda. No salgas a buscar asistencia a menos que esté a menos de 100 yardas (91 metros).

y espera ayuda. No salgas a buscar asistencia a menos que esté a menos de 100 yardas (91 metros). Señaliza tu situación : cuelga un paño de color brillante, preferiblemente rojo, en la antena y levanta el capó cuando deje de nevar.

: cuelga un paño de color brillante, preferiblemente rojo, en la antena y levanta el capó cuando deje de nevar. Enciende el motor unos 10 minutos cada hora para usar la calefacción, asegurándote de mantener el tubo de escape libre de nieve. Abre ligeramente una ventana a favor del viento para ventilar.

para usar la calefacción, asegurándote de mantener el tubo de escape libre de nieve. Abre ligeramente una ventana a favor del viento para ventilar. Mantén la luz interior encendida cuando el motor esté en marcha para que otros puedan verte.

cuando el motor esté en marcha para que otros puedan verte. Realiza ejercicios ligeros dentro del vehículo para mantener la circulación, como mover brazos y piernas o dar palmadas.

dentro del vehículo para mantener la circulación, como mover brazos y piernas o dar palmadas. Si hay más de una persona, túrnanse para dormir y acurrúquense para conservar el calor.

y acurrúquense para conservar el calor. Usa periódicos, mapas o incluso alfombrillas extraíbles para mejorar el aislamiento térmico .

. Mantente atento a signos de congelación e hipotermia .

. Bebe líquidos para evitar la deshidratación, que puede aumentar los riesgos para la salud.

para evitar la deshidratación, que puede aumentar los riesgos para la salud. Evita el esfuerzo excesivo: empujar el vehículo o palear nieve puede provocar un infarto o agravar afecciones médicas.

Con acumulaciones significativas de nieve previstas y horas críticas para conducir, las autoridades insisten en que la mejor decisión es evitar viajar si no es estrictamente necesario. En caso de quedar varado, seguir las recomendaciones de la Cruz Roja Americana puede marcar la diferencia mientras llega la ayuda.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!