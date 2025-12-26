La región triestatal vive un fin de semana de “snowstorm de verdad”, de esos que muchos latinos recuerdan por cómo obligan a frenar la rutina, ajustar turnos de trabajo y reorganizar las fiestas en el último tramo del año. Nueva York y Nueva Jersey vuelven a ser el centro del mapa meteorológico justo cuando todavía hay gente regresando de Navidad, haciendo compras de última hora en Manhattan o esperando familiares en JFK y Newark.

No se trata de una nevada cualquiera. Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional apuntan a que este puede ser el episodio de nieve más importante para la ciudad de Nueva York desde principios de 2022, con acumulaciones de entre 4 y 8 pulgadas en el área metropolitana, y picos de hasta 9 o incluso 10 pulgadas en sectores del norte de Nueva Jersey, el Hudson Valley, los Catskills y los Poconos.

En Central Park, una acumulación de más de 4 pulgadas sería la más alta en casi cuatro años, algo que rompe la racha reciente de inviernos con poca nieve y que muchos vecinos sienten como el regreso de las “snow days” de antes, cuando se cancelaban clases y el parque se llenaba de trineos improvisados con tapas de plástico.

Se esperan hasta ocho pulgadas de nieve en Nueva York y Nueva Jersey. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿CÓMO LLEGÓ ESTA TORMENTA AL NORESTE?

El sistema se formó en el oeste del país y cruzó de California hacia el centro y el este de Estados Unidos, dejando antes hielo y lluvia congelante en partes del Medio Oeste, como Wisconsin y Michigan, donde ya se reportaron carreteras muy peligrosas. Al llegar al noreste, el pronóstico para la región de Nueva York cambió rápidamente de “posible nieve” a una tormenta invernal con advertencias que hoy cubren a más de 20 millones de personas en el corredor que incluye la ciudad, el norte de Nueva Jersey, Long Island y partes de Connecticut.

Para este viernes 26, la nieve comienza a sentirse en la ciudad desde la tarde, alrededor de las 4 o 5 p. m., justo cuando muchos salen de sus trabajos en Midtown, bajan al subway en Times Square o toman el bus desde Port Authority hacia Nueva Jersey. Primero cae ligera, pero gana intensidad con el paso de las horas y se vuelve un problema serio para quienes manejan por la I-95, la I-80 o cruzan el George Washington Bridge o el Lincoln Tunnel hacia el fin del día.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA NEVADA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK?

La gran pregunta en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o Sunset Park es hasta cuándo va a seguir la nevada fuerte y si “mañana toca salir normal” a trabajar. Los modelos coinciden en que el tramo más intenso se concentra entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado, con visibilidad reducida, ráfagas de viento y calles resbaladizas que complican tanto a conductores de Uber y taxis, como a quienes dependen del bus o van caminando a su turno nocturno.

En la ciudad de Nueva York, la nieve más fuerte comenzaría a disminuir de forma clara entre el amanecer y media mañana del sábado, con la mayor parte de la precipitación terminando entre las 8 y 9 a. m., de acuerdo con los pronósticos del NWS y los mapas de acumulación publicados para el área metropolitana. En términos prácticos, si vives en Queens, Brooklyn o el Bronx, para media mañana del sábado la tormenta ya debería haber pasado, pero quedarán calles con nieve compactada, esquinas con hielo negro y veredas peligrosas, sobre todo donde los negocios aún no limpien o no hayan tirado sal.

IMPACTO EN NUEVA JERSEY: MÁS NIEVE AL NORTE, MEZCLA AL SUR

En Nueva Jersey el comportamiento es similar, pero con matices según la zona. En el norte y el interior del estado, incluyendo áreas a lo largo y al norte de la I-80, la nieve empezó antes en la tarde del viernes y allí se esperan acumulados de 5 a 9 pulgadas, con posibilidades de llegar a 10 en los puntos más fríos. Lugares con fuerte presencia latina como Paterson, Passaic y partes de Elizabeth y Newark pueden amanecer el sábado con varios centímetros de nieve en carros, aceras y entradas de casas.

Más al sur y hacia la costa, como en sectores de la Jersey Shore y el centro del estado, el escenario incluye más mezcla: nieve, aguanieve y lluvia congelante, lo que reduce algo las acumulaciones (entre 3 y 5 pulgadas en promedio), pero aumenta el riesgo de hielo en carreteras y líneas eléctricas. Según las advertencias de tormenta invernal, el debilitamiento de las precipitaciones se daría entre las 10 a. m. y la 1 p. m. del sábado, dependiendo del condado, por lo que el mediodía marcaría el final del evento principal para la mayor parte de Nueva Jersey, aunque el trabajo de limpieza seguirá durante horas.

ZONAS DE MAYOR ACUMULACIÓN Y EL DÍA DESPUÉS

Las áreas con mayores acumulaciones previstas se ubican en el Hudson Valley, los Catskills, los Poconos y el norte de Nueva Jersey, donde el viento frío favorece que la precipitación se mantenga como nieve y no se mezcle tanto con lluvia o aguanieve. Para quienes viajan hacia esas zonas por vacaciones de fin de año, esquí o visitas familiares, el consejo es adelantar salidas o esperar a que las autoridades completen el despeje de carreteras, porque se esperan tasas de caída de nieve de hasta una o dos pulgadas por hora en algunos momentos.

En cambio, hacia Pensilvania y el área de Filadelfia, el guion cambia a un cóctel de nieve y lluvia congelante que, aunque deja menos nieve acumulada, puede convertir las autopistas en auténticas pistas de hielo durante la madrugada y la mañana del sábado. Este tipo de eventos suele dejar escenas muy conocidas para la comunidad latina: vecindarios haciendo equipo con palas y sal frente a los buildings, niños tratando de armar el primer muñeco de nieve de la temporada y grupos de WhatsApp familiares coordinando quién tiene carro disponible y quién se queda trabajando desde casa.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se preparan para nevadas muy fuertes (Foto: AFP)

VUELOS CANCELADOS, VIAJES COMPLICADOS Y VIDA COTIDIANA

El impacto en el transporte ya se siente con fuerza. Aeropuertos como JFK, LaGuardia y Newark registran cientos de vuelos cancelados y retrasos, mientras la tormenta se instala sobre la región durante la tarde y noche del viernes, afectando a quienes regresan de pasar Navidad fuera del país o esperan a familiares procedentes de América Latina. Las autoridades recomiendan revisar el estado de los vuelos en plataformas como FlightAware antes de salir, usar trenes como el AirTrain, LIRR o NJ Transit siempre que sea posible y llegar con más anticipación de la acostumbrada a los aeropuertos.

En las calles, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre condiciones de viaje “peligrosas o imposibles” durante los picos de la tormenta, con visibilidad muy limitada y superficies congeladas que pueden sorprender a quienes manejan confiados por avenidas como Queens Boulevard, la Grand Concourse o la Route 3 en Nueva Jersey. Esto afecta de manera especial a trabajadores esenciales, repartidores, personal de limpieza, enfermeras y conductores de camión o delivery, muchos de ellos latinos, que suelen preguntarse si la tormenta será “otra exageración del pronóstico” o un evento que realmente obliga a quedarse en casa.

Información oficial proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (Foto: NWS)

LO QUE PUEDEN ESPERAR LAS FAMILIAS LATINAS ESTE FIN DE SEMANA

Para quienes viven en Nueva York y Nueva Jersey y se mueven entre trabajos, iglesia, compras y reuniones familiares antes de Año Nuevo, este fin de semana se perfila así:

Noche del viernes: nieve intensa, especialmente peligrosa para manejar y para quienes caminan largas distancias hacia el subway o el bus.

Madrugada y mañana del sábado: fin de la nevada fuerte, con las últimas bandas de precipitación saliendo de la región entre media mañana y el mediodía, pero con hielo y nieve acumulada en veredas y estacionamientos.

Resto del sábado: limpieza, sal en las esquinas, shovels en mano frente a las casas y edificios, y temperaturas que se mantienen bajas, lo suficiente como para conservar el hielo y exigir precaución al caminar o manejar.

En otras palabras, será un típico fin de semana de “winter storm” en el noreste, pero con un matiz importante: puede ser la nevada que marque el regreso de los inviernos con acumulaciones significativas en la región y que muchos latinos comentarán en el trabajo: “¿Te acuerdas de la nevada del 26? Esa sí que fue fuerte”.

RECOMENDACIONES PARA LA TORMENTA DE NIEVE

Conducción durante la nevada Evita manejar si no es estrictamente necesario. Si debes salir, conduce despacio, revisa los frenos antes de arrancar y mantén el tanque de gasolina lleno. Lleva una pala, raspador de hielo y cobija en el auto. Uso del transporte público Anticípate a cancelaciones y retrasos. Consulta apps como MTA Live Subway, NJ Transit App o Google Maps antes de salir. Los trenes pueden funcionar mejor que los buses en plena nevada. Caminatas y trabajo al aire libre Usa calzado antideslizante y ropa impermeable. Camina despacio; el “black ice” (hielo invisible) es muy peligroso. Lleva guantes térmicos si trabajas en construcción o delivery. Compras y emergencias en casa Ten provisiones básicas para 48 horas. Agua, pan, leche, baterías, gas para calefacción y medicinas esenciales. No esperes a última hora: muchos supermercados cierran antes durante tormentas. Niños y familia Supervisa actividades al aire libre. Los parques se llenan de nieve, pero evita zonas donde puedan caer ramas o hielo. Considera actividades en casa como películas, juegos o chocolate caliente. Mascotas Limita el tiempo fuera de casa. El pavimento congelado puede lastimar sus patas; usa botitas o bálsamos protectores. Seca bien el pelaje al volver. Comunicación y emergencias Mantén tu teléfono cargado y notificaciones activas. Puedes llamar al 311 (NYC) o 211 (NJ) para información local, refugios o centros de calefacción (“warming centers”). Después de la tormenta Limpia veredas y entradas de casa lo antes posible. Es obligatorio en la mayoría de los condados. Usa sal o arena para evitar resbalones. Aprovecha para revisar autos y techos de nieve acumulada.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!