Tras la intensa nevada del último fin de semana, los residentes de Nueva York y Nueva Jersey se preguntan cuáles serán las condiciones climáticas a partir de hoy, lunes 15 de diciembre, y durante los próximos días. ¿Se aproxima otra nevada o las temperaturas serán más favorables? A continuación, te revelo los pronósticos emitidos por los expertos en meteorología.

Según la información compartida por ABC 7, la tormenta invernal que se registró en ambas áreas dejó grandes acumulaciones de nieve, ocasionando que sus ciudadanos tuvieran dificultades para transitar o conducir.

En Manhattan y las zonas situadas al norte y oeste de Nueva York, la nevada alcanzó entre 1 y 3 pulgadas. Por otro lado, en diversos sectores del centro y sur de Nueva Jersey, los registros fueron mayores, con acumulaciones de nieve que oscilaron entre 3 y 6 pulgadas.

En Nueva York, se registraron acumulaciones de nieve de hasta 7 pulgadas. (Foto: Yuki IWAMURA / AFP)

Qué clima se espera en Nueva York y Nueva Jersey este lunes 15 de diciembre

Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido un pronóstico para Nueva York, advirtiendo a sus ciudadanos que se preparen para temperaturas extremadamente bajas. Aunque el ambiente invernal persistirá durante las horas de la tarde, se espera un ligero alivio en las condiciones de sensación térmica, ya que la velocidad de las ráfagas de viento disminuirá.

En el área metropolitana, se espera un descenso significativo de las temperaturas, con mínimas que rondarán los 28°F o 29°. La combinación de aire frío y brisas persistentes resultará en una sensación térmica aún más gélida, con valores que oscilarían entre los 15°F y 19°F.

Durante la noche de este 15 de diciembre, la velocidad del viento disminuirá, intensificando el descenso de las temperaturas, especialmente en zonas rurales. Asimismo, una capa de aire seco limitará la posibilidad de la formación de precipitaciones.

La agencia también indicó que, si bien no se descarta la aparición de copos aislados o ráfagas de nieve, la probabilidad de que esta se acumule y genere problemas en las rutinas es mínima.

Nueva Jersey

El NWS de Mount Holly pronosticó un panorama similar para este estado. En el transcurso del lunes, se prevé un aumento en la nubosidad y la posible presencia de nieve, especialmente cerca y al norte de la autopista I-78. Se esperan temperaturas entre 25°F y 31°F, con sensaciones térmicas de hasta 20°F.

Se anticipa que en las horas nocturnas traerán un descenso significativo de las temperaturas, con valores que oscilarían entre 15°F y 19°F. Es importante señalarte que el ambiente se sentirá aún más gélido, ya que la sensación térmicas se aproximará a un solo dígito.

Para este lunes 15 de diciembre, distintas zonas de Nueva Jersey experimentarán temperaturas máximas de 31°F. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué se espera para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre en ambas ciudades

Según los pronóstico de la agencia meteorológica, a partir del martes 16 de diciembre se espera un alivio progresivo en las bajas temperaturas. Este cambio se debe al movimiento de un sistema de alta presión hacia el sur, lo que facilitará la llegada de una masa de aire más cálido.

Por lo tanto, se anticipa una mañana soleada, con la nubosidad aumentando considerablemente durante la tarde. Sin embargo, se prevé un cambio más significativo para el miércoles 17 de diciembre, cuando las temperaturas descenderán a niveles más típicos de la temporada, con máximas que se sitúen entre los 42°F y 45°F.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!