En caso residas en Washington D.C., Maryland o Virginia , tendrás que prepararte, ya que experimentarás drásticos desafíos meteorológicos para este domingo 25 de enero. Te mencionaré que una tormenta invernal impactará drásticamente a más de 15 estados del país, incluyendo estas áreas del Atlántico Medio, trayendo consigo una compleja mezcla de nieve, acumulación de hielo y peligrosas lluvias heladas. Ante la incertidumbre sobre cómo impactará, es importante que leas los siguientes párrafos para que estés informado sobre los tiempos exactos y las zonas de mayor riesgo.

De acuerdo a los reportes de Joe Martínez, meteorólogo de Telemundo 44 , las nevadas se registrarán en el área metropolitana de Washington, Maryland, Virginia y Virginia Occidental desde el sábado 24 hasta este domingo 25 de enero; sin embargo, existe una modificación en el pronóstico.

Sucede que, una vez que cese la nevada en esta zona, se espera la formación de hielo durante la tarde del último día de la presente semana. Este cambio se debe a que, según el climatólogo citado, la nieve atravesará una capa de aire con una temperatura superior al punto de congelación antes de llegar al suelo.

Esto provocará el derretimiento de la nieve, la cual, al interactuar con las bajas temperaturas de la superficie del área metropolitana, se transformará en pedazos de hielo o lluvia congelada. Esta condición generará capas de hielo inmediatas en el suelo, representando un grave peligro para conductores y peatones.

El área metropolitana de Washington registraría caída de hielo en horas de la tarde del domingo 25 de enero. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Cuántas pulgadas de nieve se registrarán en Washington D.C., Virginia y Maryland

El meteorólogo Martínez avisó que, durante este fin de semana, estas partes del Atlántico Medio posiblemente registren entre 6 a 10 pulgadas de nieve. Los condados más afectados serían Montgomery, Prince Georges, Fairfax y Prince William; también se incluye la ciudad de Manassas.

El panorama será más crítico para la zona del noroeste de Maryland, especialmente en las ciudades de Frederick y Hagerstown, ya que podrían registrarse hasta 14 pulgadas de nieve.

A pesar de las pulgadas de nieve en esta región, no generará un fuerte impacto, pero será necesario tomar precauciones. (Crédito: EFE)

A pesar de esta duras condiciones climáticas que se registrarán en Washington D.C., Maryland y Virginia, el experto en clima señaló que la tormenta invernal no será de mayor impacto y saldrá de la región en horas de la noche del domingo; por lo tanto, se prevé una mejora en los valores térmicos.

