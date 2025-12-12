La llegada del vórtice polar durante este fin de semana traerá consigo una amenaza de frío extremo y nieve a amplias regiones de Estados Unidos. Con el propósito de que tomes tus precauciones, te revelaré en qué estados o ciudades tendrán temperaturas bajo cero desde hoy hasta el domingo 14 de diciembre.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los residentes del Centro y el Noreste de este país experimentarán nevadas, ráfagas fuertes y temperaturas extremadamente bajas. Esto afectaría a millones de personas en sus rutinas diarias.

Qué cambios se esperan en las temperaturas en EE.UU.

El NWS precisó que al norte de EE.UU. verá un patrón climático extremo a partir de este viernes, impulsado por una intensidad dualidad atmosférica. Una zona de alta presión se establecerá sobre el oeste, permitiendo el paso de un calor récord a varios estados. Es más, un amplio sistema de baja presión se afianzará sobre el centro y el este.

La diferencia atmosférica resultará en una fuerte disparidad a lo largo del continente, con un intenso frío afectando a las llanuras del Norte y el Medio Oeste.

Las zonas que abarcan la mitad occidental de los EE.UU. experimentarán un fuerte aumento de las temperaturas. Este calor se sentirá mayormente en la Costa Oeste, Suroeste, la Gran Cuenca, las Montañas Rocosas y distintos sectores de las Llanuras del Sur.

Respecto al aire ártico, se desplazará desde Canadá hacia las Dakotas, Minnesota, Wisconsin y otros sectores del norte central desde hoy y el sábado 13 de diciembre. Los pronósticos indican que los valores oscilarían entre los 20°F y 30°F.

Durante el domingo 14 de diciembre, el clima gélido se hará presente en el valle de Ohio y Tennessee, donde se registrarían temperaturas extremadamente bajas.

En qué zonas habrá nieve en EE.UU. durante este fin de semana

La agencia puntualizó que, desde este viernes 12 de diciembre, una franja extensa de nieve se desplazará dese las llanuras del norte hacia el valle medio del Mississippi, trayendo acumulaciones que se incrementarán conformen pasen las horas. Para el sábado, esta condición climática avanzará sobre el Medio Oeste y en los sectores de los Apalaches centrales.

Para Fox Weather, se prevé una acumulación generalizada de nieve de 1 a 2.9 pulgadas desde Indiana hasta Maryland, Washington D.C. y Nueva Jersey, que comenzará el sábado 13 hasta la mañana del domingo 14 de diciembre. Otras zonas que se verán afectadas son:

Iowa, Nebraska y Dakota del Sur: desde la medianoche de este viernes hasta el mediodía del sábado 13 de diciembre, la nieve se intensificará.

desde la medianoche de este viernes hasta el mediodía del sábado 13 de diciembre, la nieve se intensificará. Nueva York: se emitió una alerta por nieve de efecto lago en los condados de Jefferson, Lewis y Oswego hasta el domingo, con acumulaciones de hasta 14 pulgadas.

