La tormenta invernal Fern sigue avanzando con fuerza por Estados Unidos y ya empieza a sentirse. Desde el sur y el centro del país hasta el noreste, el sistema ha traído nieve, aguanieve, temperaturas extremas y carreteras peligrosas que han complicado el transporte y generado un frenesí de abastecimiento en supermercados y estaciones de servicio. Con autoridades locales pidiendo a la población que evite salir de casa salvo que sea estrictamente necesario, la gran duda para muchas familias es si las clases continuarán con normalidad o no, especialmente ante el inicio de la semana escolar. Todo esto pone sobre la mesa la pregunta clave: Tormenta invernal Fern en EE.UU.: ¿Las escuelas estarán cerradas el lunes 26 de enero?

Estados que han declarado estado de emergencia

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la declaración de emergencia en los siguientes estados:

Alabama

Arkansas

Delaware

Georgia

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Mississippi

Missouri

New Jersey

New York

North Carolina

Pennsylvania

South Carolina

Tennessee

Texas

Virginia

Además, Washington, D.C. también declaró el estado de emergencia.

Un hombre quita la nieve de su auto en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras el paso de una intensa tormenta invernal en EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Millones de personas afectadas y cortes de energía

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas por esta tormenta invernal. De acuerdo con datos de PowerOutage.us, cerca de 700.000 clientes se encontraban sin electricidad durante la mañana del domingo. Texas figura como el estado más golpeado en este rubro, con más de 82.000 usuarios sin servicio, seguido de Mississippi, Louisiana, Tennessee y Nuevo México.

Nieve, hielo y frío extremo

Las nevadas se extendieron por todo el centro del país, incluyendo Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunas zonas ya acumulaban 20 centímetros de nieve desde la noche del sábado. En Texas, la lluvia helada complicó seriamente la situación en ciudades como Dallas, mientras los termómetros descendían hasta los -6 °C. En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes resguardarse en casa durante al menos 72 horas ante la llegada de lo peor del sistema.

Camiones despejan nieve de una carretera en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026, mientras una fuerte tormenta invernal avanza por EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Estados con escuelas cerradas este lunes 26 de enero

De acuerdo con los anuncios oficiales realizados hasta ahora, estos son algunos de los estados y distritos donde ya se confirmó la suspensión de clases presenciales:

Nueva York : las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cerrarán el lunes y pasarán a modalidad remota debido a las condiciones extremas.

: las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cerrarán el lunes y pasarán a modalidad remota debido a las condiciones extremas. Ohio : Cincinnati Public Schools confirmó un “Snow Day” para el lunes ante la llegada de más nieve.

: Cincinnati Public Schools confirmó un “Snow Day” para el lunes ante la llegada de más nieve. Tennessee : todas las escuelas públicas del área metropolitana de Nashville permanecerán cerradas lunes y martes por el clima invernal.

: todas las escuelas públicas del área metropolitana de Nashville permanecerán cerradas lunes y martes por el clima invernal. Arkansas : distritos como Gentry anunciaron la cancelación de clases para el lunes por condiciones peligrosas.

: distritos como Gentry anunciaron la cancelación de clases para el lunes por condiciones peligrosas. Oklahoma: algunos distritos ya decidieron suspender actividades escolares ante la acumulación de nieve y el frío extremo.

Las autoridades insisten en que estas decisiones pueden ampliarse a más distritos conforme avance la tormenta Fern y se evalúen las condiciones locales. Por eso, recomiendan a madres, padres y estudiantes mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada distrito escolar y a las alertas meteorológicas durante las próximas horas.

Imágenes de la tormenta invernal en Washington DC

Trabajadores retiran la nieve frente a un edificio residencial en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras el impacto de una tormenta invernal en EE.UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Mesas cubiertas de nieve en un barrio residencial de Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras el paso de una intensa tormenta invernal en EE.UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Vista general de la nevada en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, mientras una tormenta invernal se extiende por EE.UU. y avanza hacia el noreste del país. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Autos cubiertos de nieve en una calle residencial de Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras el avance de una fuerte tormenta invernal en EE.UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

