Los pronósticos meteorológicos en Estados Unidos están generando alerta entre sus residentes, debido al avance de un sistema invernal . Se prevén que ciertas regiones del país recibirán hasta 26 pulgadas de nieve durante este fin semana, suficiente para crear condiciones peligrosas en las calles, especialmente en las carreteras. En caso tengas planificado salir de casa por motivos sumamente importantes o estás preguntándote si estás viviendo en una zona vulnerable, a continuación te revelaré qué estados enfrentarán acumulaciones de nieve más severas y cómo prepararse adecuadamente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un total de ocho estados estarán enfrentándose a condiciones climáticas muy peligrosas para este sábado 10 y domingo 11 de enero. Además de nevadas, se prevén vientos fuertes.

Los estados bajo alerta por tormenta invernal este fin de semana

Alaska

Este estado se enfrentará a las condiciones más extremas. Según los pronósticos meteorológicos de la agencia citada, el Paso Thompson podría acumular hasta 23 pulgadas de nieve durante este sábado 10 de enero.

Adicionalmente, la ciudad de Seward y las montañas del sur de Kenai recibirán entre 8 y 20 pulgadas de nieve, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 40 mph.

Estas condiciones peligrosas se mantendrían hasta el domingo 11 de enero. Por lo tanto, es recomendable quedarse en casa y estar preparado ante los cortes de electricidad.

Wisconsin

Se espera que el condado de Door acumule entre 10 y 18 centímetros de nieve hasta la madrugada del domingo 11 de enero. Si bien los condados de Marinette, Brown, Kewaunee, Calumet y Manitowoc también registrarían precipitaciones, estas serán en menores cantidades.

Michigan

La península superior recibiría entre 7 a 16 centímetros de nieve, con ráfagas de viento de hasta 56 km/h. Por esa razón, se activó una alerta que estará vigente hasta la madrugada del domingo 11 de enero.

En la península inferior del estado se registrará un panorama complejo, iniciando con lloviznas heladas que darán paso a nevadas. Se prevén acumulaciones de nieve que oscilarán entre los 7 y 13 centímetros aproximadamente.

Maine

En las zonas del norte y del interior de la región se esperan acumulaciones de entre 4 y 7 pulgadas durante la mañana del domingo 11 de enero. Respecto a las áreas costeras, se espera una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia de nieve.

Massachusetts

La zona oeste del estado enfrentará un alto riesgo de heladas. Hay altas probabilidades de lluvias gélidas desde hoy hasta la mañana del domingo. Esto ocasionaría la formación de capas de hielo en las carreteras.

Nuevo Hampshire

Las zonas centro y sur de New Hampshire registrarán precipitaciones mixtas desde hoy hasta el domingo 11 de enero. Se espera la presencia de nieve ligera, aguanieve y hasta 2,5 mm de hielo.

Nueva York

Se ha emitido una alerta de mezcla invernal para el norte de Herkimer, Hamilton y otros pueblos pertenecientes a los condados de Saratoga y Warren. La advertencia se mantendrá vigente hasta la mañana del domingo 11 de enero.

Vermont

Las zonas de Bennington, Windhom y partes de los condados de Rutland y Windsor registrarán lluvias helada y nieve helada. Estas condiciones adversas estarán presentes hasta la mañana del domingo 11 de enero.

