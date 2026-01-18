La temporada de invierno ha lanzado un desafío directo al estado de Nueva York , poniendo a las autoridades y residentes en máxima vigilancia. Te comentaré que una tormenta invernal se está aproximando a la región con la fuerza suficiente para cambiar el paisaje y postergar las distintas actividades planificadas. Las recientes proyecciones meteorológicas han lanzado una advertencia: se esperan acumulaciones históricas de hasta 35 pulgadas en ciertos puntos del ‘Empire State’. Si estás interesado por conocer qué zonas enfrentarán el mayor impacto, te invito a que descubras los detalles completos en los siguientes párrafos.

La advertencia ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que el mencionado estado podría registrar decenas de pulgadas de nieve y hasta vientos que alcanzarían velocidades de 50 mph (80 km/h).

Estas condiciones típicas de la tormenta invernal generan riesgos altos para la vida, el transporte y la infraestructura, según lo señalado por el NWS. Por ejemplo, los conductores que pretenden realizar viajes por carretera tendrán visibilidad casi nula, vías intransitables y desorientación.

Además, la combinación pesada de viento ocasionaría -en la mayoría de situaciones- cortes de energía eléctrica, daños en las estructuras e interrupción en servicios de transporte, tales como aeropuertos, trenes y autobuses.

Qué zonas de Nueva York registrarían acumulaciones de nieve desde este domingo 18 de enero

Según el medio Newsweek , las ciudades de Watertown y Fort Drum, situadas al sur de Nueva York, están bajo alerta de posibles nevadas entre 23 y 35 pulgadas; además, los vientos alcanzarían velocidades de hasta 72 km/h. Esta advertencia se mantiene vigente desde hoy hasta el miércoles 21 de enero.

Lo preocupante de esta caída de nieve es que alcanzarían hasta 10 centímetros por hora en ciertos puntos de las ciudades mencionadas y la sensación térmica descendería por debajo de los 0°.

Otras áreas del estado de Nueva York que recibirían hasta 20 pulgadas de nieve y vientos de 80 km/h serían los condados de Niagara, Orleans, el norte y sur de Erie, Wyoming, Chautauqua y Genesee.

