Estados Unidos enfrentará un nuevo fenómeno meteorológico para este fin de semana que promete traer duras condiciones climáticas para millones de sus habitantes: la llegada de la tormenta invernal Gianna . Este sistema, con alto potencial de convertirse en un ciclón bomba, perjudicaría actividades al aire libre y ocasionaría la cancelación o retraso de vuelos en puntos específicos del país. Más allá de las nevadas, los peligros del viento y la visibilidad nula plantean un desafío para este fin de semana. A continuación, te presentaré una guía esencial para que protejas a tu familia y estés libre de cualquier peligro ante este impacto climático.

Para Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo , señaló que más de 22 millones de personas situadas en las Carolinas, Virginia, Virginia Occidental y Georgia están bajo riesgo de tiempo invernal.

Es más, en el cierre de la semana, este fenómeno meteorológico se desplazará hacia el Noreste del país, afectando estados como Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, entre otros, pero a menor medida.

Si resides en alguna comunidad de los estados mencionados, es probable que visualices acumulaciones de nieve, experimentes un frío intenso y lluvias intensas. Por lo tanto, es necesario seguir las recomendaciones que te brindaré a continuación.

Nueva York podría registrar nieve este fin de semana, pero será en menores cantidades. (Crédito: Jewel Samad / AFP)

Qué hacer para estar protegido ante la llegada de este posible ciclón bomba en EE.UU.

Las nevadas y el descenso drástico de temperaturas permitiría la formación de hielo en las ciudades afectadas. Por lo tanto, estás expuesto a sufrir resbalones, caídas o lesiones en caso no tomes las precauciones necesarias.

Ante este posible escenario, es importante que te mantengas fuera del hielo o intentes caminar lo más lento posible. Eso sí, deberás estar correctamente abrigado si necesitas caminar por las calles.

La presencia de hielo en aceras y autopistas generan un grave peligro para transeúntes y conductores. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las autoridades locales y profesionales médicos también recomiendan que descargues la aplicación FEMA en tu móvil, ya que así recibirás información en tiempo real sobre el panorama climático en el área que resides.

También puedes visitar al sitio web de weather.com e ingresar el código postal para que obtengas información sobre cómo está afectando la tormenta invernal en tu comunidad.

En caso necesites conducir este fin de semana por razones personales, te aconsejo equiparte con sal de roca, una pala pequeña, capas de ropa extra. Durante el trayecto, trata de mantener una velocidad baja y una distancia considerable con otro auto.

