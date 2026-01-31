El intenso frío a causa de la tormenta invernal Gianna viene causando estragos en diversos estados de EE.UU., ya que la acumulación de nieve, los vientos gélidos, las lluvias heladas y otros efectos han paralizado muchas actividades. Si te encuentras en Georgia, te contamos cuáles han sido las cancelaciones y cierres que rigen desde este fin de semana. Vale precisar que en los últimos días, las autoridades estatales y locales han mantenido reuniones constantes para evaluar el impacto del sistema invernal y adoptar medidas de prevención, por lo que han emitido avisos y recomendaciones dirigidos a la ciudadanía con el fin de reducir riesgos y garantizar su seguridad.

LAS CANCELACIONES Y LOS CIERRES POR LA TORMENTA INVERNAL EN GEORGIA

Debido a que los pronósticos de nieve para el área metropolitana de Atlanta, Georgia, eran de tres a cuatro pulgadas, se suspendieron desde actividades escolares hasta eventos de todo tipo, informa el sitio web Rough Draft Atlanta.

Sector educación

Universidad Emory, incluido Oxford College: cerrada todo el fin de semana.

cerrada todo el fin de semana. Escuelas del condado de DeKalb: cancelaron todas sus actividades extracurriculares y deportivas escolares y distritales todo el fin de semana.

cancelaron todas sus actividades extracurriculares y deportivas escolares y distritales todo el fin de semana. Escuelas del condado de Fulton: cancelaron sus actividades todo el fin de semana.

cancelaron sus actividades todo el fin de semana. Escuelas públicas de Atlanta: todos los eventos y actividades del fin de semana fueron cancelados.

todos los eventos y actividades del fin de semana fueron cancelados. Escuelas de la ciudad de Decatur: cancelaron todos sus eventos y deportes del fin de semana.

Eventos

Acuario de Georgia: tras haber estado cerrado el sábado, abrirá al mediodía del domingo.

tras haber estado cerrado el sábado, abrirá al mediodía del domingo. Salón de la Fama del Fútbol Universitario: después de cerrar el sábado, estará abierto el domingo desde el mediodía hasta las 4:00 p.m.

De otro lado, la tormenta invernal en diferentes estados provocó retrasos y cancelaciones de vuelos, así como el cierre temporal de oficinas públicas y algunos comercios, lo que ha afectado la rutina diaria de miles de personas.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones adicionales frente a las bajas temperaturas.

IMPORTANTE

Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado con fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) (https://www.weather.gov/).

