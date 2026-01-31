Las instituciones educativas de varios condados de Georgia cerraron por el intenso frío (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Las instituciones educativas de varios condados de Georgia cerraron por el intenso frío (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Judith Vicente
Judith Vicente

El Gianna viene causando estragos en diversos estados de EE.UU., ya que la acumulación de nieve, los vientos gélidos, las lluvias heladas y otros efectos han paralizado muchas actividades. Si te encuentras en Georgia, te contamos cuáles han sido las cancelaciones y cierres que rigen desde este fin de semana. Vale precisar que en los últimos días, las autoridades estatales y locales han mantenido reuniones constantes para evaluar el impacto del sistema invernal y adoptar medidas de prevención, por lo que han emitido avisos y recomendaciones dirigidos a la ciudadanía con el fin de reducir riesgos y garantizar su seguridad.

Varias escuelas y colegios tenían programadas actividades extracurriculares que fueron suspendidas (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LAS CANCELACIONES Y LOS CIERRES POR LA TORMENTA INVERNAL EN GEORGIA

Debido a que los pronósticos de nieve para el área metropolitana de Atlanta, Georgia, eran de tres a cuatro pulgadas, se suspendieron desde actividades escolares hasta eventos de todo tipo, informa el sitio web .

Sector educación

  • Universidad Emory, incluido Oxford College: cerrada todo el fin de semana.
  • Escuelas del condado de DeKalb: cancelaron todas sus actividades extracurriculares y deportivas escolares y distritales todo el fin de semana.
  • Escuelas del condado de Fulton: cancelaron sus actividades todo el fin de semana.
  • Escuelas públicas de Atlanta: todos los eventos y actividades del fin de semana fueron cancelados.
  • Escuelas de la ciudad de Decatur: cancelaron todos sus eventos y deportes del fin de semana.

Eventos

  • Acuario de Georgia: tras haber estado cerrado el sábado, abrirá al mediodía del domingo.
  • Salón de la Fama del Fútbol Universitario: después de cerrar el sábado, estará abierto el domingo desde el mediodía hasta las 4:00 p.m.

De otro lado, la tormenta invernal en diferentes estados provocó retrasos y cancelaciones de vuelos, así como el cierre temporal de oficinas públicas y algunos comercios, lo que ha afectado la rutina diaria de miles de personas.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones adicionales frente a las bajas temperaturas.

IMPORTANTE

Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado con fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) ().

Virginia ha sido de uno de los estados más golpeados por la llegada de este fenómeno meteorológico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

