Una nueva tormenta invernal volverá a afectar amplias zonas de Estados Unidos este sábado 14 de marzo, con un panorama que obliga a millones de personas a tomar precauciones. Las autoridades meteorológicas advierten que el sistema traerá fuertes nevadas, ráfagas de viento intensas y condiciones peligrosas para viajar, especialmente en regiones del norte del país. De acuerdo con los pronósticos oficiales, el fenómeno se desarrolló inicialmente en las Grandes Llanuras del norte y avanzará hacia la región de los Grandes Lagos durante el fin de semana, aumentando el riesgo de carreteras cubiertas de nieve, visibilidad reducida e incluso posibles cortes de energía en varias comunidades.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), ya se han emitido advertencias de tormenta invernal para varias zonas del país, lo que indica que las condiciones climáticas serán adversas durante las próximas horas. El organismo meteorológico señaló que la franja principal de nieve se extenderá desde el norte de las Llanuras hasta los Grandes Lagos, con acumulaciones significativas que podrían complicar los desplazamientos por carretera.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS indicó que la confianza en el impacto de la tormenta ha aumentado y alertó sobre varios riesgos asociados al fenómeno:

Carreteras cubiertas de nieve y hielo.

Visibilidad reducida por ventiscas.

Caída de ramas o árboles por el peso de la nieve.

Posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Varias regiones de EE.UU. se preparan para el impacto de una tormenta invernal con ventiscas y carreteras peligrosas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estados donde se esperan las nevadas más intensas

De acuerdo con el pronóstico del NWS, una tormenta de finales de temporada comenzará a intensificarse entre la noche del viernes y el sábado, afectando principalmente al norte del país.

Las nevadas más intensas podrían registrarse desde Montana y otras zonas de las Grandes Llanuras del norte hasta áreas cercanas a los Grandes Lagos. En algunos puntos, las tasas de nieve podrían superar 2 pulgadas por hora (unos 5 centímetros) dentro de las bandas más intensas.

Estas bandas de nieve podrían extenderse desde el sur de Minnesota hasta Wisconsin y el norte de Michigan, lo que aumentará el riesgo de carreteras peligrosas y condiciones de ventisca.

Además de la nieve, el sistema traerá ráfagas de viento entre 30 y 50 millas por hora (48 a 80 km/h), lo que podría reducir la visibilidad casi a cero en algunos tramos de carretera.

Advertencias en Montana e Idaho

En partes de Montana, incluyendo sectores cercanos a Seeley Lake y carreteras como la autopista 200, los meteorólogos prevén acumulaciones de entre 6 y 12 pulgadas de nieve (15 a 30 cm).

En las zonas montañosas del estado, la acumulación podría alcanzar entre 1 y 3 pies de nieve (30 a 91 cm), con ráfagas de viento de hasta 40 mph (64 km/h). En áreas elevadas cercanas a MacDonald Pass y Georgetown Lake, los pronósticos hablan incluso de 10 a 20 pulgadas de nieve.

En Idaho, especialmente en las montañas del norte y sur de Clearwater, se esperan nevadas intensas de entre 3 y 8 pulgadas (8 a 20 cm) en elevaciones más bajas. Sin embargo, en zonas por encima de los 5,000 pies, la acumulación podría llegar a entre 2 y 5 pies de nieve, acompañada también de ráfagas de viento cercanas a las 40 mph.

Vigilancia de tormenta en los Grandes Lagos

En la región de los Grandes Lagos, especialmente en el norte de Michigan, las autoridades meteorológicas mantienen una vigilancia de tormenta invernal para el fin de semana.

El pronóstico indica que entre la noche del sábado y el lunes podrían registrarse acumulaciones de entre 1 y 3 pies de nieve (30 a 91 cm), junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 55 mph (89 km/h), lo que incrementaría las condiciones de ventisca.

La tormenta invernal que llegará a EE.UU. podría provocar acumulaciones significativas de nieve y fuertes vientos. | Crédito: Matthew Hatcher / AFP / MATTHEW HATCHER

Incluso Hawái tendrá advertencia de tormenta invernal

Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico es que el fenómeno también impactará zonas poco habituales para este tipo de advertencias. En la Isla Grande de Hawái, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal para las cumbres volcánicas, donde se prevén nevadas y condiciones extremas en elevaciones altas.

Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar viajes innecesarios durante el paso del sistema, ya que las condiciones podrían deteriorarse rápidamente en varias regiones del país.

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