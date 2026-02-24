La tormenta invernal histórica que azota a Estados Unidos ha paralizado las actividades cotidianas en varios estados debido a las acumulaciones de nieve, las temperaturas bajo cero y las peligrosas condiciones en las vías. Uno de los sectores más afectados es el transporte público, ya que tanto el metro de Nueva York como NJ Transit han registrado serias alteraciones en su operación, con trenes suspendidos, recorridos reducidos y demoras generalizadas. Esta situación ha dejado a miles de usuarios sin alternativas de movilidad o enfrentando largos tiempos de espera en estaciones y paradas. A continuación, te contamos cuáles son las líneas que han quedado totalmente suspendidas y cuáles operan con interrupciones parciales.

Antes te explicamos que el metro de Nueva York es el sistema de trenes urbanos que conecta los cinco distritos de la ciudad (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island) y es la columna vertebral del transporte público neoyorquino. Es uno de los metros más grandes y concurridos del mundo, opera las 24 horas del día y lo gestiona la MTA (Metropolitan Transportation Authority). En tanto, NJ Transit es el sistema público de transporte del estado de Nueva Jersey que opera trenes de cercanías, autobuses y tranvías ligeros que conectan distintas ciudades de este estado entre sí y con Nueva York y Filadelfia, siendo clave para los desplazamientos diarios de los “commuters” que van a trabajar o estudiar a la región metropolitana de NY.

Aunque el transporte se va restableciendo de forma gradual, continúan las suspensiones en algunas líneas clave (Foto: MTA)

SUSPENSIONES, DESVÍOS, RETRASOS Y CAMBIOS

Múltiples líneas del metro administrado por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) registró suspensiones, desvíos y retrasos este martes 24 de febrero de 2026. Así tenemos:

El servicio del tren C estuvo suspendido entre Brooklyn y Manhattan, siendo la única alternativa de los pasajeros usar el tren A.

Las demoras se registraron en las líneas A, B, F, L y M, así como en el tren 7, usado mayoritariamente por los residentes de Queens.

Poco a poco se ha reestablecido el servicio, aunque con múltiples ajustes operativos, publica El Diario.

Los trenes 2 y 3 en dirección norte operan como locales desde Chambers Street hasta 96 Street.

El tren 6 en dirección sur opera localmente desde Parkchester hasta 3 Ave/138 St. Para esta ocasión dejó de operar como expreso en ese tramo.

El tren D en dirección sur circula como local entre 125 Street y 59 St-Columbus Circle. “En El Bronx, el mismo tren D opera como local en ambas direcciones entre Bedford Park Blvd y 145 St, lo que ha extendido los tiempos de viaje durante la hora pico”, precisa el mismo sitio web.

El Staten Island Railway (SIR) también tuvo interrupciones parciales, ya que el servicio quedó suspendido entre Tottenville y Huguenot, por su parte el tramo entre St. George y Huguenot operó con frecuencia reducida (trenes cada hora).

La agencia NJ Transit restableció paulatinamente su servicio de tren ligero desde el lunes por la tarde. El Newark Light Rail y el River LINE retomaron operaciones al promediar las 4:00 p.m. (con horario dominical); luego el Hudson-Bergen Light Rail a las 6:00 p.m. (con programación de fin de semana). Este martes 24, las tres líneas de tren ligero, así como el servicio regular de autobuses y Access Link volvieron a operar en su horario habitual.

El servicio Midtown Direct de las líneas Morris & Essex y Montclair-Boonton circula hacia Hoboken en lugar de Penn Station Nueva York, debido a esta situación, los pasajeros realizan transbordos adicionales. Asimismo, los trenes del Northeast Corridor circulan entre Trenton y Metropark, y luego operan de forma expresa hasta Newark Penn Station para conectar con Secaucus y Nueva York Penn Station. No hay servicio en la North Jersey Coast Line ni en la Raritan Valley Line, informa el medio.

RECOMENDACIONES PARA LOS PASAJEROS

Si eres de las personas que utilizan el transporte público para movilizarse, obtén información actualizada y en tiempo real de lo que ocurre en las líneas del metro de Nueva York y JN Transit antes de salir de casa. Solamente debes ingresar a los siguientes enlaces:

Metropolitan Transportation Authority (MTA)

NJ Transit

Trabajadores realizan la limpieza de vías (Foto: MTA)

