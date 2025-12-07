Una tormenta invernal se hizo presente en distintas localidades del Medio Oeste y Noreste de Estados Unidos, afectando considerablemente a sus ciudadanos. Por suponer, a causa de las fuertes nevadas, distintos aeropuertos han decidido retrasar o cancelar vuelos para mantener la seguridad de sus pasajeros; sin embargo, esto solo está provocando malestar.

Este fuerte clima invernal ha tenido una impacto considerable en las Montañas Rocosas y el norte de las Llanuras, ya que se ha presenciado acumulaciones de nieve en distintas ciudades que conforma esta región, siendo Chicago una de las más afectadas.

Según información de NBC News, estas áreas están registrando entre 5 y 12,7 centímetros de nieve, con posibilidades de que se incremente hasta 15 y 20 centímetros. Por su parte, en el Noreste de EE.UU. se prevé una capa de nevada de hasta 7,6 centímetros.

Con lo indicado, a continuación te revelaré qué aeropuertos han decidido salvaguardar la integridad de sus pasajeros a causa de las fuertes nieves que se están registrando en sus localidades. Presta atención.

Ante las condiciones climáticas, distintos aeropuertos han cancelado o han retrasado sus servicios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Los aeropuertos que están retrasando o cancelando vuelos por tormenta invernal

De acuerdo a los datos proporcionados por FlightAware.com, hasta la tarde de este domingo, se han retrasado origen, destino o tránsito en EE.UU. más de 7,400 vuelos. Adicionalmente, se han cancelado más de 610 viajes. Sin embargo, estas cifras pueden variar conforme pasen las horas.

Respecto a cuáles son los aeropuertos que más han retrasado o cancelado vuelos, el Internacional O’Hare de Chicago se posiciona en el primer lugar, con más de 1320 retrasos y 292 cancelaciones durante este día. Estos son los que completan el top 5:

Aeropuerto Internacional Hartsfield - Jackson: 1292 vuelos retrasados y 153 cancelados.

1292 vuelos retrasados y 153 cancelados. Aeropuerto Internacional de Charlotte/Douglas - Carolina del Norte: 651 vuelos retrasados y 42 cancelados.

651 vuelos retrasados y 42 cancelados. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan - Washington: 283 vuelos retrasados y 29 cancelados.

283 vuelos retrasados y 29 cancelados. Aeropuerto Internacional de Detroit: 422 vuelos cancelados y 17 cancelados.

Muchos viajeros han tenido que esperar más de dos horas en el Aeropuerto Internacional O'Hare, ya que sus vuelos fueron retrasados. (Crédito: Difusión) / KAMIL KRZACZYNSKI

