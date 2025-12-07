Distintos aeropuertos del Medio Oeste y Noreste han retrasado y cancelado sus vuelos este domingo 7 de diciembre. (Crédito: Daniel SLIM / AFP)
Marcelo López Chavez
Una se hizo presente en distintas localidades del Medio Oeste y Noreste de Estados Unidos, afectando considerablemente a sus ciudadanos. Por suponer, a causa de las fuertes nevadas, distintos aeropuertos han decidido retrasar o cancelar vuelos para mantener la seguridad de sus pasajeros; sin embargo, esto solo está provocando malestar.

Este fuerte clima invernal ha tenido una impacto considerable en las Montañas Rocosas y el norte de las Llanuras, ya que se ha presenciado acumulaciones de nieve en distintas ciudades que conforma esta región, siendo una de las más afectadas.

Según información de , estas áreas están registrando entre 5 y 12,7 centímetros de nieve, con posibilidades de que se incremente hasta 15 y 20 centímetros. Por su parte, en el Noreste de EE.UU. se prevé una capa de nevada de hasta 7,6 centímetros.

Con lo indicado, a continuación te revelaré qué aeropuertos han decidido salvaguardar la integridad de sus pasajeros a causa de las fuertes nieves que se están registrando en sus localidades. Presta atención.

Ante las condiciones climáticas, distintos aeropuertos han cancelado o han retrasado sus servicios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Los aeropuertos que están retrasando o cancelando vuelos por tormenta invernal

De acuerdo a los datos proporcionados por , hasta la tarde de este domingo, se han retrasado origen, destino o tránsito en EE.UU. más de 7,400 vuelos. Adicionalmente, se han cancelado más de 610 viajes. Sin embargo, estas cifras pueden variar conforme pasen las horas.

Respecto a cuáles son los aeropuertos que más han retrasado o cancelado vuelos, el Internacional O’Hare de Chicago se posiciona en el primer lugar, con más de 1320 retrasos y 292 cancelaciones durante este día. Estos son los que completan el top 5:

  • Aeropuerto Internacional Hartsfield - Jackson: 1292 vuelos retrasados y 153 cancelados.
  • Aeropuerto Internacional de Charlotte/Douglas - Carolina del Norte: 651 vuelos retrasados y 42 cancelados.
  • Aeropuerto Nacional Ronald Reagan - Washington: 283 vuelos retrasados y 29 cancelados.
  • Aeropuerto Internacional de Detroit: 422 vuelos cancelados y 17 cancelados.
Muchos viajeros han tenido que esperar más de dos horas en el Aeropuerto Internacional O'Hare, ya que sus vuelos fueron retrasados. (Crédito: Difusión)
