El inicio de marzo traerá un patrón invernal muy activo al noreste de Estados Unidos, justo cuando muchos neoyorquinos ya estaban pensando en guardar las botas de nieve y volver a las caminatas por el vecindario, a los juegos en el parque con los niños y a las visitas de fin de semana a familiares en Nueva Jersey, Long Island o el Alto Manhattan. Los modelos meteorológicos coinciden en que varios sistemas de tormenta se desplazarán por el país en los próximos días y uno de ellos podría afectar de manera directa a la ciudad de Nueva York y al área triestatal, incluyendo partes de NJ y Connecticut, donde vive una gran comunidad latina que depende a diario del subway, los autobuses de la MTA, el PATH y los trenes de Metro-North y LIRR. De acuerdo con el National Weather Service (NWS) y el análisis del FOX Forecast Center, se están monitoreando al menos dos sistemas que podrían impactar la región: uno entre el domingo y el lunes, y otro hacia el miércoles, todos dentro de un patrón que mantiene la puerta abierta a más nieve, hielo y temperaturas por debajo de lo normal para comienzos de marzo. Aunque todavía es pronto para determinar con exactitud la magnitud de sus efectos en cada barrio, los pronósticos apuntan a nieve, temperaturas bajo cero y posibles complicaciones en los desplazamientos diarios, desde el viaje al trabajo en Midtown hasta las rutas escolares en El Bronx, Queens y Brooklyn.

Personas caminando por la calle se reflejan en la nieve derretida al día siguiente de una tormenta invernal en Nueva York el 24 de febrero de 2026 (Foto: AFP)

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA TORMENTA A NUEVA YORK?

Según los modelos más recientes y el análisis del FOX Forecast Center, el sistema comenzará a organizarse el domingo cuando una perturbación salga de las Montañas Rocosas. Esa energía impulsará vientos del sur en niveles altos de la atmósfera, transportando aire más cálido y húmedo que chocará con el aire frío ya instalado en superficie sobre el Medio Oeste y luego sobre el noreste del país.

En términos simples, lo que ocurrirá es esto:

El sistema impactará primero ciudades del Medio Oeste como Chicago, Indianápolis, Cleveland y Pittsburgh, con nieve y mezcla invernal a partir del domingo.

Luego avanzará hacia el este, alcanzando Filadelfia, Nueva York, Providence y Boston, en una franja continua de nieve que se extendería desde el Valle del Misisipi hasta Nueva Inglaterra.

Si todo se mantiene según lo previsto, la ventana de mayor impacto en Nueva York sería entre la noche del domingo y el lunes, un horario que podría afectar tanto el regreso de los viajes de fin de semana como el commute de la mañana del lunes para quienes trabajan en Manhattan, Brooklyn o en los aeropuertos de la zona.

¿CUÁNTA NIEVE PODRÍA CAER EN NUEVA YORK?

Aquí es donde hay que ser prudentes. Los expertos insisten en que la cantidad exacta dependerá de qué tan profundo sea el aire frío en superficie sobre el área metropolitana. Si el frío es dominante, la precipitación caerá mayormente en forma de nieve; si el aire cálido logra infiltrarse en capas medias, podríamos ver aguanieve o incluso lluvia helada, una combinación que la comunidad hispana de la ciudad ya conoce por el riesgo de resbalones en las aceras, delays en buses y trenes, y cancelaciones de actividades comunitarias y religiosas.

Día Condiciones Acumulación estimada Domingo Nieve intermitente y ráfagas, especialmente en la tarde y noche Hasta 0.30 cm, con posibilidad de ligeros ajustes al alza si el aire frío se fortalece Lunes Cielo mayormente nublado, posible nieve ligera o mezcla invernal en la mañana Mínima o nula acumulación Martes Nublado y frío, nieve aislada en algunas zonas del área triestatal Sin acumulación significativa prevista por ahora

El domingo aparece como el día con mayor probabilidad de nieve, con alrededor de un 60% de posibilidad de precipitación sobre la ciudad. Aunque las cantidades proyectadas por ahora no son elevadas, cualquier ajuste en la trayectoria o en la intensidad del sistema podría cambiar el panorama, tal como ha ocurrido en otros eventos recientes en el noreste. Un punto importante es que, al sur del área de nieve más intensa, existe riesgo de formación de hielo, especialmente cerca del corredor de la I-70, donde el FOX Forecast Center ve una franja con mayor probabilidad de lluvia helada. Ese escenario podría generar más complicaciones que la propia nieve en carreteras y autopistas.

TEMPERATURAS: AMBIENTE MUY FRÍO PARA COMENZAR MARZO

Más allá de la nieve, el frío será protagonista, algo que muchos residentes hispanos de Nueva York ya sienten en sus rutinas diarias al esperar el bus en la parada, caminar hacia la estación del subway o trabajar en construcción, delivery o limpieza de nieve. Las temperaturas máximas previstas en Nueva York durante los primeros días de marzo se moverán aproximadamente entre los -2 °C y 3 °C, con sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento y a la humedad.

Domingo:

Máxima: 3 °C

Sensación térmica: hasta -3 °C

Viento: NNO 24 km/h, con ráfagas que pueden hacer más incómodas las caminatas y las esperas al aire libre.

Lunes:

Máxima: -2 °C

Sensación térmica: alrededor de -3 °C o menos, especialmente en la mañana.

Ambiente muy frío y mayormente nublado, típico de un patrón invernal que se resiste a retirarse del noreste.

Martes:

Máxima: 1 °C

Sensación térmica: cercana a -2 °C, con viento y cielo cubierto casi total sobre gran parte del área metropolitana.

En resumen, incluso si la nieve no resulta abundante en la ciudad, el frío persistente mantendrá condiciones plenamente invernales, algo que podría extender el uso de calefacción en apartamentos, casas multifamiliares y shelters, con impacto en el bolsillo de muchas familias latinas.

Un ciudadano de Nueva York intentando entrar a su auto tras la intensa tormenta invernal que se vivió (Foto: AFP)

¿PODRÍA INTENSIFICARSE LA TORMENTA?

Aquí está la clave que los meteorólogos siguen de cerca. La magnitud final dependerá de cuánta energía se transfiera desde la vaguada en las Montañas Rocosas y de cómo interactúe la corriente en chorro sobre el noreste, un detalle técnico que ayuda a definir si el sistema se fortalece o se queda en un evento de menor impacto.

Si el sistema recibe mayor impulso energético, el riesgo de una tormenta invernal significativa aumentará, con más nieve y hielo desde el Medio Oeste hasta el noreste, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston.

Si, por el contrario, la energía del Pacífico domina y la humedad se desplaza más rápido hacia el este, el impacto sería menor y el episodio se parecería más a una ronda adicional de nieve ligera y mezcla invernal.

Por ahora, el mensaje es claro: la posibilidad de un evento invernal relevante no es mínima, pero todavía faltan datos para definir su intensidad exacta y dónde se ubicarán las franjas de mayor acumulación.

RECOMENDACIONES BÁSICAS ANTE EL SISTEMA INVERNAL

Seguir actualizaciones oficiales del National Weather Service (NWS) y de las autoridades locales de la ciudad y el estado de Nueva York.

Revisar el estado del transporte público (MTA, NJ Transit, LIRR, Metro-North, PATH) antes de salir, especialmente el domingo por la noche y el lunes temprano.

Prepararse para temperaturas bajo cero, incluso si la nieve no es abundante, planificando ropa adecuada para niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

Tener precaución ante posibles zonas con hielo en aceras, entradas de edificios, estacionamientos y escaleras de estaciones de metro, que suelen ser puntos de mayor riesgo de caídas.

Verificar posibles cambios en horarios de escuelas, guarderías y centros comunitarios, que a menudo ajustan sus programaciones ante tormentas invernales.

A medida que se acerque el domingo, los modelos ofrecerán mayor claridad sobre la trayectoria y la intensidad del sistema. Por ahora, lo más prudente es mantenerse informado, no subestimar un patrón que sigue mostrando señales de actividad invernal al comenzar marzo y planificar con tiempo, especialmente en hogares donde abuelos, niños pequeños o personas con problemas de salud dependen de que todo esté listo antes de que llegue la próxima ronda de nieve y frío al área triestatal.

En ocasiones, el Metro de Nueva York suele perjudicarse con las nevadas que caen en la ciudad (Foto: MTA)

