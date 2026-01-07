La mitad norte de Estados Unidos vuelve a mirar al cielo con preocupación. Una nueva tormenta invernal comienza a tomar fuerza y, según las advertencias meteorológicas, no será un evento menor. Desde la costa del Pacífico hasta zonas montañosas del interior, el avance de aire frío, nieve intensa y vientos fuertes promete complicar seriamente los traslados, afectar carreteras clave y poner a prueba a comunidades acostumbradas al invierno, pero no por eso menos vulnerables.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ya activó alertas por tormenta invernal y advierte que, en algunos puntos, desplazarse podría ser “muy difícil o directamente imposible”. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar viajes innecesarios y, si no queda otra opción, salir preparados ante cambios bruscos de visibilidad y condiciones extremas. Todo este escenario se concentrará principalmente entre el miércoles y el jueves, cuando se espera que caigan hasta 24 pulgadas de nieve en cuatro estados del país.

Estados bajo advertencia por tormenta invernal

Las alertas emitidas por el NWS abarcan a Oregón, Washington, Idaho y Alaska, donde se anticipan fuertes nevadas combinadas con ráfagas de viento que podrían superar los 45 y hasta 60 mph en algunos sectores. El organismo insiste en llevar linterna, comida y agua dentro del vehículo ante posibles emergencias.

Las autoridades de EE.UU. alertan por nevadas intensas y vientos peligrosos en varias regiones del país. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Oregón

En Oregón, las zonas por encima de los 2.000 pies en las estribaciones de las Cascadas del condado de Douglas, como Toketee Falls y la autopista 138, podrían recibir hasta 8 pulgadas de nieve desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves.

En el sur del estado, las Cascadas de Oregón y las montañas Siskiyou, incluyendo Crescent Lake, Diamond Lake, Union Creek y Howard Prairie, deben prepararse para acumulaciones de entre 8 y 24 pulgadas, con vientos de hasta 45 mph desde la noche del martes hasta la mañana del jueves, con posibles cierres de carreteras.

Las Cascadas del norte y centro de Oregón podrían registrar hasta 5 pies de nieve por encima de los 5.000 pies de altitud, también con fuertes vientos, mientras que las laderas orientales de las Cascadas recibirían hasta 20 pulgadas. En las montañas Blue del norte, se esperan hasta 18 pulgadas de nieve y ráfagas de 45 mph.

Washington

En Washington, áreas como Stevens Pass, Stehekin y Holden Village podrían acumular entre 7 pulgadas y 2 pies de nieve, acompañadas de ráfagas de 40 mph hasta la tarde del jueves. Otras zonas como Peola, Mountain Road, Anatone y Cloverland Road podrían recibir hasta 11 pulgadas con vientos de 45 mph.

Las pendientes altas de las Cascadas orientales del estado podrían ver hasta 20 pulgadas de nieve y vientos de 50 mph, mientras que las zonas más bajas alcanzarían las 10 pulgadas. En el sur de las Cascadas, por encima de los 5.000 pies, se prevén entre 1 y 3 pies de nieve.

Además, sectores de los condados de Snohomish, King, Whatcom, Skagit, Pierce y Lewis podrían registrar entre 2 y 4 pies de nieve hasta el jueves por la tarde.

En distintas zonas de EE.UU., se esperan acumulaciones de nieve que podrían volver imposible la circulación. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Idaho

En Idaho, localidades como Mullan, Wallace, Kellogg y Lookout Pass podrían acumular hasta 15 pulgadas de nieve por encima de los 3.000 pies, con ráfagas cercanas a los 35 mph. En áreas más bajas, las acumulaciones serían menores, pero igualmente peligrosas para la conducción.

Otras rutas clave, incluidas partes de la I-90 y varias carreteras estatales, podrían recibir hasta 12 pulgadas, con sectores elevados alcanzando las 18 pulgadas entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

Alaska

En Alaska, el suroeste de la península de Kenai y el sur de Kachemak Bay podrían registrar hasta 4 pulgadas de nieve acompañadas de vientos de 60 mph, reduciendo la visibilidad a menos de una milla hasta el mediodía del miércoles.

En Anchorage, Eagle River y los valles de Matanuska y Susitna se esperan entre 1 y 3 pulgadas, con mayores acumulaciones en zonas elevadas.

Las autoridades insisten en seguir los reportes oficiales y prepararse con anticipación, ya que esta tormenta invernal podría dejar impactos significativos justo entre el miércoles y el jueves en cuatro estados de EE.UU.

