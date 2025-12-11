Una tormenta invernal ha provocado alerta entre las distintas comunidades situadas al norte de Estados Unidos: los pronósticos climatológicos advierten presencia de nieve intensa, vientos fuertes y temperaturas extremadamente frías en regiones claves durante los próximos días. Infórmate aquí qué está pasando y cuáles serán las zonas afectadas.

Por qué hace tanto frío

De acuerdo a expertos meteorológicos, el descenso de temperaturas y la presencia de nevadas en partes del norte y centro de EE.UU. está relacionado a varios fenómenos, como La Niña. Además, un vórtice polar está enviando ráfagas de aire ártico hacia el sur, lo que intensifica el viento frío.

En ciertas regiones, esta tormenta invernal ha tenido un impacto considerable, ya que ha provocado cancelaciones de vuelos , cierres preventivos de escuelas y advertencias de viajes peligrosos, especialmente por altas acumulaciones de nieve.

Ante las bajas temperaturas, es necesario usar ropa abrigadora para evitar la congelación e hipotermia. (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

En qué zonas de EE.UU. se registrará este evento climático

Según información compartida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), estos sistemas de origen ártico seguirán desplazándose, generando complicaciones en varios estados del norte y centro del país, incluyendo zonas de las Montañas Rocosas, del Medio Oeste y los Grandes Lagos y el Noreste.

Si bien hay presencia de nieve en Estados Unidos, existen ciertas regiones donde las precipitaciones serán más intensas, tales como Wisconsin, Minnesota, Dakota del Norte y Michigan.

Los estados de Minnesota, Wisconsin, Dakota del Norte, Michigan y áreas cercanas a los Grandes Lagos presenciarán esta tormenta invernal con mayor riesgo. (Foto: AFP)

Cómo impacta la tormenta invernal en la vida diaria

En caso trabajes manejando, en construcción o realices entregas a distintos puntos, esta tormenta invernal podría modificar tu rutina. Sucede que las autoridades han reportado accidentes de tránsito debido a las carreteras congeladas, lo que ocasiona deslices involuntarios.

Si eres una persona extranjera que proviene de un país sin inviernos tan intensos, deberás tener total precaución, ya que sería peligroso exponerte al frío extremo. En cuestión de minutos, podrías sufrir de congelación o hipotermia.

