Las autoridades meteorológicas han advertido sobre una poderosa tormenta invernal que se está desplazando a lo largo de Estados Unidos, trayendo condiciones climáticas adversas, tales como intensas nevadas y temperaturas que desafiarán los registros históricos en múltiples regiones. Este sistema ha ocasionado que más de 48 millones de ciudadanos del país estén bajo peligro. Ante el aviso, es importante que sepas qué zonas enfrentarán las condiciones más severas. Presta atención a los detalles que te revelaré en los siguientes párrafos.

Según el reporte meteorológico de Noticias Telemundo, el causante de este mal tiempo en el país se debe a una ola de aire ártico que ha permitido el paso de grandes acumulaciones de nieve en diversas áreas, generando peligro el tránsito por aceras y carreteras.

Por suponer, durante este fin de semana, se han registrado múltiples accidentes de tránsito a causa de las nevadas y ráfagas de viento. La combinación de ambos factores son suficientes para reducir la visibilidad y la creación de hielo negro.

Entre las regiones del país que están resultando gravemente afectadas por este sistema de tormentas son el Medio Oeste, el Noreste y el Sur. Por ejemplo, la ciudad de Rochester, en Nueva York, ha quedado repleta de nieve por este fenómeno, ocasionando que se retrasen miles de vuelos.

Los chubascos de nieve se hicieron presente en ciertos estados del país. (Crédito: Eduardo Muñoz Álvarez / AFP) / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Ohio y Pensilvania también están bajo alerta, ya que está registrando chubascos de nieve y fuertes vientos. Por consecuente, las autoridades han recomendado a sus ciudadanos que eviten trasladarse por las calles y, peor aún, conducir.

Estas duras condiciones climáticas no solo se quedarán este fin de semana, ya que los expertos en meteorología pronostican que se extenderían hasta en los próximos días de la semana entrante. Los ciudadanos podrían experimentar un ambiente gélido de 14 °F.

Ante este panorama, el doctor Ilan Shapiro, director médico de Altamed, indicó a Noticias Telemundo cómo las personas deberán abrigarse si pretenden salir a las calles ante este frío extremo.

“Al momento de salir, tenemos que tener suficientes capas para proteger, sobre todo, la cara, las manos y nuestro cuerpo. Se recomienda agregar una capa más para los niños pequeños”, fueron las palabras del especialista en salud.

Es recomendable vestirse en varias capas para amortiguar el frío extremo. (Crédito: AFP)

Qué ocurre si no me abrigo adecuadamente ante el frío extremo

Según una publicación del diario BBC News , cuando una persona está expuesta al frío extremo, su cuerpo desvía la sangre hacia el cerebro, corazón y pulmones, y reduce el flujo en manos, pies, orejas y nariz. Por esa razón, el individuo comienza a sentir entumecimiento y hormigueo en las extremidades.

Lo preocupante sería cuando la hipotermia y la congelación se hagan presentes. Estos dos factores aparecen cuando la temperatura corporal desciende unos 35 °C. Por consecuente, la persona experimenta escalofríos intensos, confusión, habla lenta, torpeza al caminar y, en caso graves, un paro cardíaco.

