La tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde el fin de semana no solo ha dejado imágenes impactantes de nieve, hielo y ciudades paralizadas, sino también un panorama humano y social muy duro. Al menos 30 personas han perdido la vida y más de medio millón de hogares continúan sin electricidad en medio de un frío extremo que no da tregua. Mientras muchas comunidades intentan recuperarse de los estragos iniciales, los meteorólogos advierten que lo peor aún no termina: una masa de aire ártico seguirá avanzando y hará que las temperaturas caigan todavía más en los próximos días, elevando la preocupación por quienes permanecen sin calefacción, transporte o servicios básicos, justo cuando el termómetro podría desplomarse a niveles históricos y confirmar lo que advierte el titular: ¿en qué zonas se esperan hasta -49 grados?

Hogares sin electricidad en pleno frío polar

De acuerdo con el sitio especializado poweroutage.us, más de 550,000 clientes seguían sin servicio eléctrico este martes por la mañana, principalmente en el sur del país. Mississippi reporta más de 140,000 hogares sin luz, mientras que en Tennessee la cifra supera los 175,000. En ambos estados, el peso del hielo derribó líneas eléctricas y postes, complicando las labores de reparación. En Louisiana, los cortes afectan a más de 96,000 clientes, un golpe severo en regiones menos acostumbradas a condiciones invernales extremas.

Autoridades de EE.UU. advierten que las temperaturas seguirán descendiendo en amplias regiones del país. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Estados superados por la magnitud del fenómeno

La experta del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Allison Santorelli, explicó a la agencia AFP que la recuperación está siendo especialmente compleja debido a la gran cantidad de estados afectados al mismo tiempo. Los estados del norte, mejor preparados para enfrentar el invierno, no pudieron compartir recursos con las regiones del sur, que cuentan con menos equipos y experiencia para este tipo de eventos. “Muchos de esos lugares no tienen los medios ni los recursos para limpiar después de estos eventos”, advirtió, subrayando la preocupación por las personas que siguen sin electricidad en medio del frío.

Considerada una de las peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno incluye una peligrosa acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el NWS. El meteorólogo Dave Radell, desde Nueva York, explicó que la nieve era “muy seca” y “esponjosa”, lo que permitió que el viento la levantara con facilidad, reduciendo la visibilidad y dificultando la limpieza de carreteras.

Víctimas y emergencias declaradas

El saldo mortal asciende a 30 personas, de acuerdo con reportes de autoridades y medios locales. Las muertes se relacionan con hipotermia, accidentes de tránsito y de aviación, así como incidentes con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves. A esta cifra se suman siete de los ocho pasajeros de una avioneta que se estrelló durante el despegue en plena tormenta de nieve en Maine. En Nueva York, además, ocho personas fueron halladas sin vida durante el descenso de temperaturas, aunque las causas aún se investigan.

Ante la gravedad de la situación, al menos 20 estados y Washington DC declararon el estado de emergencia para movilizar recursos y personal de forma urgente.

En EE.UU., el avance del aire ártico agrava los cortes eléctricos y las afectaciones al transporte. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Sensación térmica de hasta -49 grados

La llegada de una intensa masa de aire ártico hará que el frío se sienta con mayor crudeza, especialmente en el norte del país, donde la sensación térmica podría alcanzar hasta -49 grados. Este descenso extremo eleva el riesgo para quienes permanecen sin calefacción o deben desplazarse por necesidad, en un contexto ya marcado por cortes eléctricos y carreteras intransitables.

Según ABC News, más de 220 millones de estadounidenses se encuentran en alerta por frío extremo, luego de la tormenta invernal que rompió récords el fin de semana. Las advertencias y avisos por bajas temperaturas se extienden por gran parte del país, desde el sur hasta el noreste y el medio oeste, afectando a estados poco acostumbrados a este tipo de condiciones.

Estados bajo alerta por frío extremo:

Texas

Florida

Louisiana

Mississippi

Alabama

Tennessee

Arkansas

Georgia

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Virginia

Pensilvania

Nueva York

Nueva Jersey

Illinois

Indiana

Ohio

Michigan

