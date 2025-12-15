El fin de semana fue extremadamente frío en gran parte de Estados Unidos y el clima invernal parece no alejarse ni dar tregua. Un frente de frío ártico, nevadas, ráfagas de viento e inundaciones han marcado a casi 50 millones de personas, desde las llanuras del Norte hasta el Sureste y, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitió algunas alertas que se prolongaron hasta el lunes.

Si bien el frente polar agresivo se instaló en el noreste, mientras que Nueva York vivió su primera gran nevada de la temporada, es importante darle una mirada la resto del país. Si estás en California o planeas viajar, es importante que tomes precauciones antes de salir a trabajar o realizar turismo ya que la tormenta invernal regresa con una niebla densa. Aquí el pronóstico del tiempo para esta tercera semana de diciembre, del lunes 15 al domingo 21.

Aviso de niebla densa para el centro de California

Desde hace más de dos semanas, una niebla espesa llamada niebla tule cubre gran parte del Valle Central. Este fenómeno se forma con una mezcla de aire húmedo del mar, poco viento y cielos despejados —una combinación perfecta para dificultar la visibilidad y complicar los traslados. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 19°C en promedio, con 3 a 8 días de lluvia posibles en el estado.

El NWS Hanford CA emitió la noche del domingo 14 de diciembre un aviso de niebla densa válido desde las 9 pm hasta el lunes a las 11 am. El aviso era para Los Banos - Dos Palos, Merced - Madera - Mendota, Planada - Le Grand - Snelling, Coalinga - Avenal, lado oeste de los condados de Fresno y Kings, área de Fresno, Fresno-Clovis, Delano-Wasco-Shafter, Hanford - Corcoran - Lemoore, Visalia - Porterville - Reedley, Bakersfield, sureste del Valle de San Joaquín y extremo sur del Valle de San Joaquín, así como los condados de Kern y Buena Vista.

“La baja visibilidad puede hacer que las condiciones de conducción sean peligrosas (…) Si conduce, reduzca la velocidad, encienda las luces delanteras y deje suficiente espacio por delante”, advirtió.

Habrá eventos de lluvia intensa o ríos atmosféricos esta semana. (Foto: Damian Dovarganes / AP) / Damian Dovarganes

Pronóstico para el norte de California

Un sistema meteorológico a mitad de semana podría alterar las condiciones estancadas, con niebla y brumosas que se mantuvieron por la niebla Tule. La meteoróloga Tamara Berg de KCRA3 dijo que desde el domingo, las temperaturas máximas de diciembre durante los últimos 10 días se han mantenido consistentemente muy por debajo del promedio para esta época del año, con temperaturas máximas en torno a los 40 grados; sin embargo, podrían haber lluvias y temperaturas más altas. Para las 6 a.m. del miércoles 17 de diciembre, se espera que la Sierra traiga lluvias torrenciales.

Si bien áreas como Sacramento, Stockton y Modesto no recibirán mucha lluvia, elevaciones más altas como Placerville sí recibirían más de media pulgada de lluvia.

En cuanto a las temperaturas, estas se elevarán y en algunas zonas del valle alcanzarán los 50 y 60 grados. Se espera que el jueves 18 esté seco, con probabilidad de lluvia durante la noche del viernes al domingo 21. Además, es posible que se produzca un sistema de tormentas más favorable, que podría traer nieve en las montañas.

Se recomienda precaución al conducir, con luces bajas y mayor distancia. (Foto: Jae C. Hong / AP) / Jae C. Hong

Cómo conducir en condiciones de niebla: consejos de seguridad

Cuando se forma niebla densa generalizada, la visibilidad suele reducirse a 400 metros o menos. Estas condiciones dificultan la circulación por lo que es vital extremar las precauciones al conducir o, si es posible, evitar manejar. Si de todas maneras debes salir de casa para el trabajo, ir a Target o Walmart o ya tienes programado algún tour, ten en cuenta estos consejos de seguridad que comparten desde The Tribune:

Disminuye la velocidad y cuenta con más tiempo para llegar a tu destino. Haz que tu vehículo sea visible tanto para los que van delante como detrás usando las luces bajas, ya que esto significa que las luces traseras también estarán encendidas. Usa luces antiniebla si las tienes. Nunca uses las luces altas. Usarlas causa deslumbramiento, lo que dificulta ver lo que hay delante en la carretera. Deja suficiente distancia entre usted y el vehículo que va delante para tener en cuenta las paradas repentinas o los cambios en el patrón del tráfico. Para asegurarse de permanecer en el carril correcto, sigue las líneas de la carretera con la vista. En caso de niebla extremadamente densa donde la visibilidad es cercana a cero, lo mejor que puedes hacer es encender primero las luces de emergencia, luego simplemente llegar a un lugar seguro, como el estacionamiento de un negocio local, y detenerse. Si no hay estacionamiento ni entrada, detente lo más lejos posible del camino. Tras esto apaga todas las luces excepto las intermitentes de emergencia, pon el freno de mano y levanta el pie del pedal del freno para asegurarte de que las luces traseras no estén encendidas y evitar que otros conductores lo atropellen por error.

