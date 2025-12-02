Una nueva tormenta invernal avanza con fuerza desde el Medio Oeste hacia el Noreste de Estados Unidos, apenas un día después de que varias ciudades del país lidiaran con el primer manto de nieve de la temporada tras el fin de semana de Thanksgiving. Los meteorólogos advierten que este sistema dejará nieve acumulada, lluvias intensas y tramos de hielo que complicarán los desplazamientos durante las primeras jornadas de diciembre.

Según AccuWeather, el sistema, alimentado por aire frío procedente del Ártico y Canadá, traerá el primer episodio de nieve significativa al Noreste este martes. La franja de impacto abarca desde Oklahoma y Arkansas, cruza el valle del Ohio y culmina en los principales corredores del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra. Ciudades como Cincinnati, Pittsburgh, Harrisburg y Hartford verán sus primeras acumulaciones notables del invierno.

Además, el límite entre lluvia y nieve podría desplazarse hacia la I-95, donde un cambio leve en el recorrido de la tormenta permitiría nieve en Filadelfia, Nueva York y Boston. En áreas como Scranton, Albany, Worcester, Concord, Bangor y Portland, se esperan algunos de los totales más altos. Allí, las acumulaciones podrían oscilar entre 3 y 6 pulgadas, con un máximo potencial de hasta 12 pulgadas tierra adentro en el norte y este de Nueva Inglaterra.

En paralelo, zonas cercanas a la línea de mezcla pueden registrar periodos breves de hielo, especialmente en los Apalaches y regiones altas de Virginia y Pensilvania, lo que incrementará el riesgo de viajes peligrosos. Incluso con mínimas acumulaciones de hielo, ciudades como Little Rock y Roanoke podrían enfrentar carreteras resbalosas.

Estados en alerta por la tormenta

Los avisos y alertas invernales se extienden por una amplia franja del país, especialmente en el Noreste y el valle del Ohio. Entre los estados bajo alerta se encuentran:

Maine

Vermont

Nuevo Hampshire

Massachusetts

Rhode Island

Connecticut

Nueva York

Ohio

Indiana

Kentucky

Pensilvania

Virginia Occidental

Los estados en alerta abarcan Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Ohio, Indiana, Kentucky, Pensilvania y Virginia Occidental. | Crédito: Noticias Telemundo

Carreteras afectadas por la tormenta

La combinación de nieve, hielo y lluvia intensa afectará varios corredores clave:

Interestatal 95 (I-95) , especialmente hacia el oeste y el Atlántico Medio.

, especialmente hacia el oeste y el Atlántico Medio. Interestatal 90 (I-90) , en el tramo de Massachusetts-Nueva York.

, en el tramo de Massachusetts-Nueva York. Interestatal 80 (I-80) , en el tramo de Pensilvania.

, en el tramo de Pensilvania. Interestatal 70 (I-70), en el tramo de Pensilvania y Virginia Occidental.

Se anticipan desplazamientos lentos, visibilidad reducida y condiciones variables entre lluvia y nieve a lo largo del martes.

Las carreteras afectadas por la tormenta invernal incluyen la I-95, la I-90, la I-80 y la I-70, donde se esperan desplazamientos lentos. | Crédito: Noticias Telemundo

Aeropuertos afectados por la tormenta

Las condiciones invernales también golpearán a algunos de los aeropuertos más transitados del país, con potencial de demoras y cancelaciones:

Boston (BOS)

Hartford (BDL)

New York–Newark (EWR/JFK/LGA)

Philadelphia (PHL)

Washington D.C. y Baltimore (DCA/IAD/BWI)

Raleigh-Durham (RDU)

Charlotte (CLT)

Cleveland (CLE) — posible impacto

Pittsburgh (PIT) — posible impacto

Atlanta (ATL) — posible impacto

Los aeropuertos afectados registrarán demoras en Boston, Hartford, Nueva York-Newark, Philadelphia, D.C.-Baltimore, Raleigh-Durham y Charlotte. | Crédito: Noticias Telemundo

Lluvias intensas complicarán otros trayectos

Mientras la nieve se concentra en el interior del Noreste, fuertes lluvias desde Atlanta, Charlotte, Washington D.C. y Filadelfia podrían duplicar los tiempos de viaje por la mañana del martes debido al agua estancada y la baja visibilidad. En Boston, la tarde podría traer un “vaivén” entre lluvia y nieve, dejando un escenario de mezcla y mucha dificultad para circular.

La tormenta se moverá con rapidez y se espera que abandone la región el martes por la noche. Para el miércoles, regresará un patrón de clima seco, ventoso y más estable. Sin embargo, los expertos no descartan otra tormenta invernal en los próximos días, dado que el aire frío seguirá asentado sobre el norte del país.

