Mientras Estados Unidos se prepara para recibir una tormenta invernal desde la noche del jueves 22 de enero hasta el lunes 26, según reportes meteorológicos, una noticia que dejará helados a millones de ciudadanos llega antes de que se presente este fenómeno. Si piensas que está relacionado con el clima gélido, estás equivocado: el impacto será por otro camino y chocará con la economía de los estadounidenses. Resulta que los precios del gas natural subieron hasta un 25%, un costo que afectará a todos justo cuando las condiciones climáticas serán extremas por la nieve, el hielo, la lluvia y el frío intenso. ¿A qué se debe esta alza? En los siguientes párrafos respondemos a esta interrogante.

Una tormenta invernal puede afectar amplias regiones de EE.UU. en pocas horas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

LOS PRECIOS DEL GAS NATURAL SUBIERON ANTES DE LA TORMENTA INVERNAL EN EE.UU.

Los precios del gas natural se elevaron en un 25% el martes 20 de enero, justo cuando todos los ciudadanos se preparan para la tormenta invernal que azotará Estados Unidos el fin de semana. Por lo tanto, cuando las familias usen su calefacción doméstica durante esta temporada, a fin de mes verán en sus recibos cuánto les cuesta ahora mantener su casa abrigada. “El frío intenso se manifestará en facturas de gas natural muy caras que llegarán en febrero”, señaló Tom Kloza, analista petrolero, en un correo electrónico enviado a NBC News.

De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, de diciembre de 2025, un hogar promedio pagará más por la calefacción este invierno, pues gastará un promedio de US$1,000 desde mediados de noviembre hasta marzo de este año.

Aunque la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) prevé la disminución del costo del gas natural en 2026, señala que subirá en 2027. “El crecimiento de la demanda, impulsado por la expansión de las exportaciones de gas natural licuado y un mayor consumo de gas natural en el sector eléctrico, superará el crecimiento de la producción”, indicó en su Perspectiva Energética a Corto Plazo, publicada el 13 de enero. No sólo ello, advirtió que el alza tendrá impacto en el diésel, el gasóleo de calefacción, el queroseno y otros combustibles líquidos.

En Estados Unidos se usa mucho el gas natural en invierno para calentar el hogar (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ LOS PRECIOS DEL GAS NATURAL SE ELEVARON ANTES DE LA TORMENTA INVERNAL EN EE.UU.?

Los precios del gas natural están subiendo porque el mercado anticipa un fuerte aumento de la demanda de calefacción y posibles problemas de oferta durante la tormenta invernal de este fin de semana en Estados Unidos, precisa NBC News.

La demanda. Debido a que la tormenta traerá temperaturas muy por debajo de lo normal, disparará el uso de gas para calefacción y generación eléctrica. “El clima gélido está llamado a transformar las perspectivas del gas natural a corto plazo a medida que las masas de aire del Ártico atraviesan el este de los EE. UU. y el enorme aumento de la demanda climática durante el fin de semana de MLK amenaza con una grave dislocación del mercado” , dijo EBW Analytics a los clientes en una nota del martes, según una publicación de CNBC.

Debido a que la tormenta traerá temperaturas muy por debajo de lo normal, disparará el uso de gas para calefacción y generación eléctrica. , dijo EBW Analytics a los clientes en una nota del martes, según una publicación de CNBC. Riesgo de problemas de oferta. Como el aire helado y las temperaturas bajo cero pueden provocar “freeze‑offs” (el gas y el agua se congelan en los pozos y tuberías), reduciendo temporalmente la producción y el flujo de gas, como ya pasó en Texas en 2021; los operadores exigen precios más altos para asegurar el suministro durante el pico de la tormenta, señala Bloomberg.

