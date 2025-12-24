Aunque la Nochebuena y el 25 de diciembre se presentarán con clima estable y agradable en gran parte del centro y este de Estados Unidos, una tormenta invernal se aproxima al noreste del país, anunciando temperaturas bajo cero y nieve para el inicio del fin de semana.

Así lo pronosticó Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo en Washington D.C., quien alerta sobre el impacto de este sistema en ciudades clave.

Esta tormenta de rápida propagación causará un fuerte impacto en el noreste justo después de Navidad. | Crédito: AccuWeather

Nueva York: Para la Nochebuena se espera una máxima de 43°, lo que permite disfrutar de un clima relativamente templado. Sin embargo, el viernes posterior a Navidad, la ciudad enfrentará un frío intenso con máximas de apenas 32° , acompañado de posibles nevadas desde la noche hasta el amanecer del sábado.

Para la Nochebuena se espera una máxima de 43°, lo que permite disfrutar de un clima relativamente templado. Sin embargo, el viernes posterior a Navidad, la ciudad enfrentará un , acompañado de posibles nevadas desde la noche hasta el amanecer del sábado. Boston y Nueva Inglaterra: Boston registrará una máxima de 25° el viernes , mientras que otros sectores de Connecticut y Nueva Inglaterra también sentirán el golpe del frío y la nieve. Se pronostica que la tormenta podría dejar entre 2 y 3 pulgadas de nieve desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado.

Boston registrará , mientras que otros sectores de Connecticut y Nueva Inglaterra también sentirán el golpe del frío y la nieve. Se pronostica que la tormenta podría dejar desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado. Philadelphia: El sistema podría dejar hielo en las calles y carreteras el viernes por la tarde, lo que generará condiciones peligrosas para conductores y viajeros.

Es muy probable que la tormenta produzca suficiente nieve como para requerir palear nieve en el área metropolitana de Nueva York. | Crédito: AccuWeather

Mientras tanto, quienes decidieron pasar la Navidad en el sur del país tendrán temperaturas veraniegas:

Dallas disfrutará de máximas de hasta 81°.

Miami y la región cercana al sureste también estarán cálidas, con temperaturas rondando los 80°.

Los expertos meteorológicos recomiendan planificar con anticipación cualquier viaje durante el viernes y sábado, ya que se podrían registrar atrasos o cancelaciones debido a las condiciones invernales en el noreste.

En resumen, mientras la Navidad será tranquila para gran parte del país, el viernes posterior se avecina un clima desafiante en Nueva York, Boston, Connecticut y Philadelphia. Mantente atento a los reportes locales y toma precauciones si tienes que viajar.

