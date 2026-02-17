Una tormenta invernal que gana fuerza avanzará desde el oeste de Estados Unidos hacia la región de los Grandes Lagos hasta las primeras horas del 19 de febrero. Este sistema provocará fuertes nevadas, vientos intensos y zonas con lluvia congelante, lo que podría generar condiciones peligrosas en carreteras y aeropuertos. Según el pronóstico del Weather Prediction Center, la energía de un sistema más amplio que actualmente deja lluvias intensas y nieve en las montañas de la Costa Oeste se desplazará hacia las Llanuras del Norte, lo que generará condiciones de ventisca en el este de Montana antes de que la tormenta se intensifique sobre las Dakotas.

Las nevadas más intensas se esperan desde Dakota del Norte hasta el norte de Minnesota, donde la nieve podría caer a un ritmo superior a una pulgada por hora en algunos momentos. Hay alertas de ventisca vigentes desde la tarde del martes hasta la mañana del jueves para zonas del noreste de Minnesota y el este de Montana.

“La humedad del Pacífico, delante de la vaguada de onda larga frente a la Costa Oeste, se desplazará sobre las montañas Cascade y Sierra Nevada y alcanzará muchas cordilleras del oeste interior esta semana, que necesitan urgentemente un aumento del manto de nieve”, indicó el Weather Prediction Center.

Se esperan fuertes nevadas, ráfagas intensas y acumulaciones de hielo en varios estados. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“La mayor parte de la nieve intensa se observará en cordilleras como Wasatch, Bear River, Tetons, Uinta, Wind River, Mogollon Rim y las Montañas Rocosas de Colorado, donde se prevén acumulaciones de entre 1 y 2 pies, con hasta 3 pies en zonas aisladas”, agrega la institución.

Además de la nieve, se espera un corredor de lluvia congelante que se extenderá desde las cercanías de Duluth hacia el norte de Wisconsin y el norte de Michigan.

Las acumulaciones de hielo podrían alcanzar al menos una décima de pulgada, con áreas localizadas que superarían un cuarto de pulgada, lo que aumenta el riesgo de cortes de energía y desplazamientos peligrosos.

Las áreas más afectadas serían Montana, las Dakotas y Minnesota, con condiciones de ventisca. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En el noreste de Minnesota, los meteorólogos prevén entre 10 y 18 pulgadas de nieve, con zonas puntuales que podrían superar las 24 pulgadas, además de ráfagas de viento de hasta 60 mph.

“Se espera que un sistema invernal potente y desordenado traiga nieve pesada y húmeda, lluvia congelante, precipitaciones mixtas y vientos fuertes al norte de Minnesota desde la noche del martes hasta la mañana del jueves”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Duluth. “Se esperan condiciones de ventisca a lo largo de la Costa Norte”.

Hacia el noreste del país, los efectos serán más leves y localizados. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

A medida que la tormenta se desplace hacia el este, sus efectos serán más limitados en el Atlántico Medio y el noreste del país.

“Las temperaturas por encima del punto de congelación y la lluvia podrían provocar aumentos en el caudal y atascos de hielo a mitad de semana”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional en Buffalo.

Aunque podrían presentarse problemas en carreteras, los expertos indican que los impactos serán mucho menores que los registrados en las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste.

¿Por qué está haciendo tanto frío en Estados Unidos?

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar, una masa de aire gélido que normalmente permanece atrapada en el Ártico. Este año, un fenómeno de calentamiento súbito en la estratósfera debilitó la “barrera” de vientos que mantiene ese aire frío en el norte, provocando que el vórtice se deforme y se desplace hacia el sur.

Lo anterior permitió que lenguas de aire ártico desciendan directamente sobre gran parte del país, alcanzando incluso estados del sur como Florida y Texas y rompiendo récords de temperaturas bajas.

Además, esta situación se ve agravada por una corriente en chorro (jet stream) muy ondulada, que actúa como un tobogán para las tormentas invernales. Al volverse más inestable y lenta, esta corriente atrapa las masas de aire frío sobre regiones específicas por periodos prolongados, generando eventos severos como la reciente tormenta “Fern”.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos científicos señalan que el calentamiento global contribuye a este fenómeno: al derretirse el hielo marino del Ártico, el calor liberado altera los patrones de viento y hace que el vórtice polar sea más propenso a “romperse” y enviarnos su aire congelado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!