La tormenta invernal Gianna ha impactado notoriamente desde el Golfo de México hasta Nueva Inglaterra de Estados Unidos en los últimos días. Lo que comenzó como un descenso térmico se ha transformado en un escenario de desafíos constantes, ya que los habitantes deben enfrentar intensas nevadas y fuertes vientos que se registrarán hasta el cierre de la presente semana. En esta nota te revelaré los estragos que ha causado este fenómeno meteorológico en diversos estados de las regiones mencionadas y qué se puede esperar en las próximas horas.

De acuerdo al medio CBS News , más de 240 millones de personas que residen en las áreas afectadas se mantiene bajo avisos de clima frío y advertencias de tormenta invernal durante este sábado 31 de enero. Sin embargo, las condiciones más drásticas se han presenciado en el Sureste del país.

Virginia ha sido uno de los estados más afectados por este sistema invernal, ya que está registrando temperaturas por debajo del punto de congelación. El medio citado indicó que, durante el día de hoy, su valor térmico se situó en 27 °F.

Tennessee también atraviesa la misma situación, ya que el registro se mantiene en -10 °, especialmente en la ciudad de Nashville. Este dígito térmico es suficiente para generar riesgo de hipotermia y congelación.

Se espera duras condiciones climáticas en Tennessee para este fin de semana. (Crédito: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

Respecto a los Apalaches, las Carolinas y Georgia, se prevé que reciban entre 5 a 9 pulgadas de nieve este fin de semana. Además, los riesgos de ventiscas se mantienen ante una posible aparición de una “bomba ciclónica”.

Familias sin electricidad y bajo riesgo por monóxido de carbono

Los valores térmicos gélidos obligan a los habitantes de los estados afectados en mantenerse en el interior de sus hogares y recurrir a sus calefacciones o chimeneas para mantener una óptima temperatura corporal; sin embargo, varias familias no cuentan con suministro eléctrico desde la semana pasada.

Por ejemplo, más de 127,000 hogares entre Mississippi y Tennessee están sin electricidad y recurren a métodos rudimentarios para protegerse del frío extremo. Si bien es una buena opción, también se exponen a otro peligro: el monóxido de carbono.

Muchas familias se han quedado sin suministro eléctrico y recurren al encendido de chimeneas o velas para mantenerse alumbradas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Este gas tóxico no se puede detectar ni visualizar con facilidad, ya que suele ser invisible. Aunque existen detectores de monóxido de carbono, estos suelen ser inservibles ante la falta de energía.

Por el momento, los habitantes de estas áreas golpeadas por esta tormenta invernal Gianna se las ingenian para sobrellevar la crudeza climática, ya sea usando ropa abrigadora por capas u otros métodos. Este mal tiempo se podría extender hasta los próximos días, según los pronósticos meteorológicos.

