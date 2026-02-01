Una potente tormenta invernal tipo nor’easter golpeó con fuerza a Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, dejando nevadas récord, vientos intensos y temperaturas peligrosamente bajas. El sistema avanzó hacia el norte durante el fin de semana tras afectar al sureste de Estados Unidos con condiciones cercanas a una ventisca, complicando seriamente la situación en varias regiones. El fenómeno comenzó a intensificarse cuando un sistema de baja presión se formó frente a la costa de las Carolinas y ganó fuerza rápidamente el sábado.

Este proceso arrastró humedad desde el Atlántico hacia el norte y, al mismo tiempo, mantuvo atrapado el aire frío, creando el escenario ideal para una tormenta severa.

Según el FOX Forecast Center, el domingo por la mañana el sistema ya había experimentado un proceso conocido como bombogénesis, es decir, una intensificación extremadamente rápida. La presión atmosférica cayó de 1010 milibares el sábado a 983 milibares en menos de 24 horas, cumpliendo con la definición oficial de este fenómeno meteorológico.

El sistema se intensificó de forma explosiva, provocando nevadas récord, vientos de hasta 70 millas por hora y baja visibilidad. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Las alertas por clima invernal se extendieron desde el sur de Georgia hasta Maryland, mientras que Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur permanecieron bajo estado de emergencia.

Las autoridades pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios. “Menos vehículos en las carreteras le dan a los equipos del GDOT el espacio que necesitan para tratar las vías de forma segura y eficiente, ayudando a que todos estén más seguros este fin de semana”, afirmó Josh Lamb, director de la Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia.

Además de la nieve, el sistema generó vientos muy peligrosos, con ráfagas de entre 50 y 70 millas por hora desde Carolina del Norte hasta Virginia.

Varias zonas permanecen bajo alertas por clima invernal y estados de emergencia. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

“Cuando se observa en relación con un sistema tropical, esto podría —y quiero enfatizar que podría— compararse con una tormenta tropical invernal”, explicó el meteorólogo de FOX Weather Michael Estime.

La combinación de viento, nieve intensa y baja visibilidad provocó condiciones de ventisca, especialmente en zonas costeras como los Outer Banks, donde también existe riesgo de inundaciones y erosión.

A medida que la tormenta avanza hacia el norte, se espera que sus efectos alcancen el noreste y Nueva Inglaterra, con nevadas, vientos fuertes y condiciones marítimas peligrosas, especialmente en Massachusetts y el sur de esa región.

¿Qué es una tormenta tipo nor’easter?

Según el Servicio Nacional de Meteorología, una tormenta tipo nor’easter es un sistema de baja presión que se forma frente a la costa este de América del Norte y recibe ese nombre porque los vientos más fuertes soplan desde el noreste hacia tierra firme, especialmente a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos y Canadá. Este tipo de tormentas puede traer viento, lluvia intensa, nieve, marejadas e incluso inundaciones costeras cuando pasa cerca de zonas pobladas.

Estos fenómenos suelen desarrollarse cuando el aire frío que viene del interior del continente choca con el aire más cálido y húmedo sobre el océano Atlántico, creando condiciones inestables que alimentan el sistema. Britannica señala que, aunque pueden ocurrir en cualquier momento del año, son más frecuentes y potentes entre septiembre y abril, cuando esa diferencia de temperaturas es mayor.

Un nor’easter puede afectar grandes áreas pobladas, como desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra, provocando fuertes vientos, acumulaciones de nieve, oleaje elevado y cortes de energía, y por eso los meteorólogos y servicios climáticos emiten alertas cuando se esperan estas tormentas.

Imágenes de la tormenta invernal en EE. UU.

La nieve se acumula frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE. UU., 29 de enero de 2026. (Foto: EFE)

Un joven juega con un trineo en Fort Reno Park en Washington, DC, EE.UU., el 26 de enero de 2026. (Foto: EFE)

Los visitantes hacen cola para tomarse fotos con la escultura 'Charging Bull' en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 26 de enero de 2026. (Foto: EFE) / SARAH YENESEL

Niños juegan en la nieve en Broad Street en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 26 de enero de 2026. (Foto: EFE)

