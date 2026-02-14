A pesar de que ciertas áreas de Estados Unidos registrarán temperaturas cálidas en los últimos días, el mal tiempo se mantendrá en otras partes. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una tormenta invernal está tomando forma en el oeste del país, trayendo condiciones climáticas severas. Por ejemplo, se esperan nevadas de hasta ocho pies y fuertes ráfagas de vientos. En los siguientes párrafos, te revelaré qué estados se mantienen bajo alerta tras la llegada de este evento meteorológico.

La combinación de acumulaciones de nieve y vientos con velocidades altas son suficientes para generar condiciones peligrosas en los conductores, ya que se reduce su visibilidad notoriamente y están expuestos a sufrir un accidente de tránsito.

Las tormentas invernales se caracterizan por traer consigas intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué estados de EE.UU. están bajo alerta de tormenta invernal de EE.UU.

California y Nevada son los estados que mantienen una alerta de tormenta invernal para estos días, ya que ciertas comunidades podrían registrar condiciones severas que afectarían notoriamente a sus habitantes.

CALIFORNIA

De acuerdo a los pronósticos, las zonas de la Sierra Central y Sur, Yosemite, Sequoia y Kings Canyon serán la más impactadas. Los expertos en meteorología advierten acumulaciones de nieve de hasta 4 pies en zonas superiores a los 1,824 metros; las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de 96 km/h.

El condado de Mono también resultará afectada con estas condiciones climáticas. El NWS pronostica hasta 29 pulgadas de nieve al oeste de la carretera 395 y más de 47 pulgadas en la Sierra Alta. Se espera que los vientos alcancen ráfagas de hasta 100 mph.

Las montañas del norte de California y el condado de Siskiyou cuentan con un aviso de tormenta invernal. Se espera que los totales de nevadas oscilen entre 6 pulgadas y alrededor de 2,5 pies.

El condado de Mono, en California, recibirá intensas nevadas en los próximos días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

NEVADA

El área metropolitana de Lake Tahoe está bajo riesgo de tormenta invernal desde la noche de este domingo 15 hasta el miércoles 18 de febrero. El NWS Reno pronosticó que dicha zona podría registrar nevadas entre 17 y 29 pulgadas en la cuenca del Tahoe. Es más, los vientos en el valle alcanzarían velocidades de hasta 72 km/h.

