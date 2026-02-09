Una nueva tormenta invernal se trasladará por el país , afectando a diversos estados con severas condiciones climáticas. Massachusetts forma parte de lista, ya que los expertos en meteorología han advertido sobre la llegada de ligeras acumulaciones de nieve para la presente semana. Con el propósito de que tomes tus precauciones, es crucial que sepas desde cuándo se registrará dicho evento climático y qué zonas del estado en mención resultarán afectadas. En los siguientes párrafos te brindaré una información más detallada sobre este pronóstico que causa alerta entre los habitantes del Estado de la Bahía.

El equipo meteorológico de CBS News Boston indicó en su reporte climático que el estado en mención espera un “gran derretimiento de nieve” para esta época del año, pero, antes de ello, deberá lidiar con el paso de otro sistema de tormentas.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió la advertencia meteorológica únicamente para los estados de New Hampshire y Maine, no es posible descartar que los acumulados de nieve también se registrarían en Massachusetts..

Esta advertencia invernal pone en riesgo a aquellos habitantes de Massachusetts que no se abriguen correctamente. (Crédito: Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Cuándo llegará la nieve a Massachusetts

Conforme los reportes de la fuente citada, las nevadas comenzarán este martes 10 de febrero entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. Con el transcurso de las horas, las acumulaciones de nieve seguirán expandiéndose incluso después de la medianoche de la jornada señalada.

Esto significa que las carreteras de las zonas afectadas quedarán cubiertas de nieve en cuestión de tiempo. Por lo tanto, los conductores tendrán severas complicaciones si planean conducir en el horario indicado.

Entre las ciudades de Massachusetts que resultarán impactadas con estas bandas de nieve para dicha jornada serán Boston, Worcester, Amherst, Pittsfield, Brockton y Gardner.

A pesar de este mal tiempo en el estado, se prevé que solo durará hasta la medianoche del martes 10 de febrero.

Boston será una de las ciudades que acumulará nieve durante el martes 10 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se avecinan temperaturas por encima del punto de congelación

Cuando la nieve haya desaparecido en la región, se dará paso a un incremento de los valores térmicos. Aunque no se pronostica un gran calentamiento, las temperaturas alcanzarían los 40°F; es decir, por encima del punto de congelación en lo que resta de la semana.

