Una tormenta invernal amenaza con impactar considerablemente distintos sectores de Estados Unidos este jueves 18 de diciembre. Según expertos en meteorología, este evento climático dejaría hasta 23 pulgadas de nieve, lo que afectaría de manera significativa a miles de estadounidenses. ¿Qué estados resultarán más afectados por estas nevadas? A continuación, te presentaré los detalles.

De acuerdo a los pronósticos compartidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en ingles), se prevén fuertes vientos de hasta 120 kilómetros por hora y aproximadamente 2 pies de nieve (23 pulgadas / 60 centímetros) que posiblemente estén vigentes hasta el sábado 20 de diciembre.

Para la agencia, esto es una alerta a tomar en consideración, ya que de cumplirse los pronósticos, los residentes de estos seis estados están en grave riesgo de ‘peligro de avalancha". Presta atención de cuáles son los estados que deberán tomar sus precauciones.

Las acumulaciones de nieve superarían las 23 de pulgadas en zonas de los estados afectados. (Crédito: HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL / AFP) / HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL

Los estados de EE.UU. que esperan acumulaciones de hasta 23 pulgadas, según el NWS

El NWS advirtió que los residentes de los condados de Alaska, Idaho, Montana, Michigan, Oregón y el estado de Washington necesitan estar preparados ante estas posibles condiciones climáticas, debido a la gravedad con las que se presentarían.

Idaho

Las Big Lost Hihglands, Copper Basin, Frank Church Wilderness, Sawtooth, Stanley Basin y la región de Sun Valley recibirían hasta 23 pulgadas de nieve en áreas que superan los 7,000 pies desde hoy hasta el sábado 20 de diciembre. Además, se prevé entre 5 y 8 pulgadas en zonas más bajas, específicamente en Stanley y Ketchum.

En las zonas de Mullan, Dobson Pass y Lookout Pass también se esperan acumulaciones de hasta 9 pulgadas y vientos de 72 kilómetros por hora, condiciones que persistirán hasta la mañana del viernes 19 de diciembre.

Montana

La agencia prevé que las montañas Absaroka y Beartooth tendrían acumulaciones de nieve hasta 23 pulgadas de nieve y fuertes vientos que superan los 120 kilómetros por hora desde este jueves hasta el sábado 20 de diciembre. Estas condiciones han sido suficientes para generar una alerta de “peligro de avalancha”.

En el noreste del condado de Beavergead se esperan acumulaciones de hasta 5 pulgadas de nieve acompañadas de vientos de 88 kilómetros por hora; mientras que en la zona de Marias Pass el panorama es más severo, con pronósticos de hasta 11 pulgadas de nieve en las áreas más altas.

Para este sábado, este clima extremo se extenderá hacia las elevaciones altas de la Interestatal 90 y otras rutas como las autopistas 12 y 93. Se esperan nevadas intensas de aproximadamente 14 pulgadas en puntos críticos como Lookout Pass, Lolo Pass y las cercanías de Elk City.

Alaska

Los pronósticos señalan que diversas áreas de Alaska seguirán presenciando más nieve para el presente día. La Isla Príncipe de Gales, que incluye localidades como Craig y Thorne Bay, espera acumulaciones de 6 pulgadas. Por su parte, el distrito de Ketchikan Gateway contaría con nevadas de hasta 5 pulgadas, mientras que en la península de Baldwin y el valle inferior de Kobuk se prevén cerca de 3 pulgas de nieve.

Alaska es uno de los estados con mayores acumulaciones de nieve en Estados Unidos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Michigan

En áreas del norte inferior de la mencionada región se prevén acumulaciones entre 2 y 5 pulgadas de nieve. Además, en zonas del centro y oeste superior podrían experimentar hasta 6 pulgadas de acumulaciones hasta el viernes 19 de diciembre, con ráfagas de viento que superan los 72 kilómetros por hora.

Oregón

El clima invernal tendrá un impacto en las Montañas Azules del norte con nevadas y una lluvia gélida de hasta 7 pulgadas que seguirán hasta la tarde de hoy. Estas condiciones climáticas generan peligrosidad al momento de conducir, especialmente en el corredor de la carretera Interestatal 84.

Estado de Washington

Las predicciones climáticas indican que en las cascadas de los condados de Snohomish, Whatcom, Pierce, Skagit, Lewis y King experimentarán acumulaciones de nieve entre 5 y 10 pulgadas en horas de la mañana del presente jueves; además, se espera vientos de 56 kilómetros por hora.

Respecto a Steven Pass, Stehekin y Holden Village presenciarán aproximadamente 19 pulgadas de nieve y ráfagas de aire de hasta 72 kilómetros durante el viernes 19 de diciembre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!