Una poderosa tormenta invernal traería consigo consecuencias considerables en diversas regiones de Estados Unidos este fin de semana, ya que se prevén acumulaciones de nieve que alcanzarían niveles históricos. En caso residas en este país, presta atención porque te revelaré qué estados serían afectados por este fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) precisó que este evento climático podría dejar hasta 3 pies de nieve (91 centímetros) durante la noche de este sábado hasta la mañana del domingo 21 de diciembre.

En caso de registrarse, dicha condición climática afectaría a más de 122 millones de estadounidenses que planean viajar por carreteras durante estos días por temporada navideña, según datos otorgados por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Esta cantidad de acumulación de nieve provocaría dificultades para trasladarse a distintos puntos. (Crédito: Jalen Wright / EFE) / JALEN WRIGHT

Qué estados serían afectados por el sistema de tormentas invernales

Según los últimos reportes meteorológicos, Washington D.C., Oregón y Wyoming son las regiones que podrían registrar las condiciones más severas de las tormentas invernales. Se prevé que las cascadas de ‘Evergreen State’ reciban entre 30 a 90 centímetros de nieve.

Por su parte, las cordilleras de Wyoming y el Parque Nacional de Yellowstone presenciarían acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros; además de fuertes vientos que superen velocidades de 112 km/h.

También existen advertencias de clima invernal en las Montañas Rocosas, las Llanuras del Norte, la región de los Grandes Lagos, el Noroeste del Pacífico, Utah, Montana, Idaho y Alaska. Se estima que existirían nevadas de hasta 20 centímetros.

Washington D.C. sería una de las regiones afectadas considerablemente por este sistema de tormentas. (Crédito: Daniel Slim / AFP)

Recomendaciones si conducirás por carreteras con presencia de nieve

Lo primordial sería que no realices ningún viaje y te mantengas en casa hasta que las condiciones sean favorables, pero si se trata de un traslado urgente o necesario, debes tener una serie de consideraciones para evitar un accidente de tránsito.

Revisa tus neumáticos, batería, frenos, limpiaparabrisas y el nivel del anticongelante antes de conducir.

Lleva un kit de emergencia con mantas, ropa de abrigo, agua, comida, linterna, rascador de hielo, entre otros artículos que consideres necesarios.

Conduce a velocidad mínima y mantén cierta distancia de otro vehículo.

